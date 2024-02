Après avoir cliqué sur « Continuer », vous pourrez définir vos plages horaires : vous avez la possibilité de choisir vos dates et horaires, selon plusieurs options. Renseignez vos différentes propositions afin que vos collègues ou vos proches puissent accepter ou refuser votre invitation en fonction de leur propre logiciel agenda gratuit.

Personnalisez votre événement au gré de vos envies

Last but not least, il vous est proposé de rajouter des paramètres optionnels à votre événement : vous pourrez ainsi proposer des sondages aux participants pour trouver en quelques clics seulement une date de réunion qui convienne au plus grand nombre et en régler les différents paramètres (sondage « caché », nombre de suggestions proposées…).

Et pour terminer, il ne vous reste plus qu’à envoyer l’invitation aux personnes concernées : vous avez le choix entre envoyer manuellement votre invitation à vos contacts ou bien demandez à Doodle de s’en charger en rentrant simplement les adresses e-mails de vos invités directement sur le site.