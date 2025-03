4.1 Informations collectées automatiquement auprès de vous

Nous et nos tiers autorisés utilisons des cookies, des pixels, des balises web et d'autres technologies pour recevoir et stocker certains types d'informations lorsque vous interagissez avec nous via votre ordinateur ou votre appareil mobile (sous réserve de votre consentement, de vos préférences d'exclusion ou d'une autre base juridique appropriée lorsque la loi l'exige). L'utilisation de ces technologies nous aide à personnaliser votre expérience avec notre site web et nos services, à améliorer votre expérience, à adapter les messages marketing et à nous aider à détecter et à prévenir la fraude et les risques de sécurité. Voici des informations plus spécifiques sur les types d'informations que nous collectons :

Données du journal et de l'appareil. Lorsque vous accédez au site web ou aux services, nous et nos tiers autorisés pouvons enregistrer automatiquement certaines informations ("données de connexion"), y compris les informations que votre navigateur envoie chaque fois que vous visitez notre site web. Ces données peuvent inclure l'adresse web d'où vous venez ou vers laquelle vous vous dirigez, le modèle de votre appareil, le système d'exploitation, le type de navigateur, l'identifiant unique de l'appareil, l'adresse IP, l'opérateur de réseau mobile, le fuseau horaire ou l'emplacement approximatif. La collecte de tout ou partie de ces informations dépend souvent du type d'appareil que vous utilisez et de ses paramètres. Par exemple, différents types d'informations sont disponibles selon que vous utilisez un Mac ou un PC, ou un iPhone ou un téléphone Android. Pour en savoir plus sur les informations que votre appareil met à notre disposition, veuillez consulter les politiques du fabricant de votre appareil ou de votre fournisseur de logiciels.

Données des cookies. En fonction de la manière dont vous accédez à nos services et sous réserve de votre consentement, de vos préférences en matière d'opt-out ou d'une autre base juridique appropriée lorsque la loi l'exige, nous et nos tiers autorisés pouvons utiliser des "cookies" (un petit fichier texte envoyé par votre ordinateur à chaque fois que vous visitez notre site Web, unique à votre compte Doodle ou à votre navigateur) ou des technologies similaires telles que des pixels ou des balises Web pour enregistrer des données de connexion. Lorsque nous utilisons des cookies, nous pouvons utiliser des cookies "de session" (qui durent jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur) ou des cookies "persistants" (qui durent jusqu'à ce que vous ou votre navigateur les supprimiez). Doodle propose une gestion centralisée des cookies sur l'ensemble de son site Internet. Lors de leur première visite sur le site Internet de Doodle ou sur une page de réservation, les invités et les visiteurs verront apparaître une bannière de cookies correspondant à leur région. Les préférences en matière de cookies peuvent être modifiées à tout moment. Les invités peuvent cliquer sur "Paramètres des cookies" dans chaque page de réservation qu'ils reçoivent. Les invités et les visiteurs peuvent également se rendre à tout moment dans le pied de page du site Internet de Doodle et modifier leurs préférences en matière de cookies sous "Paramètres de confidentialité".

Données d'utilisation. Lorsqu'un enfant utilise nos services en tant qu'invité, nous et nos tiers autorisés recueillons certaines informations sur la façon dont vous utilisez les services. Par exemple, nous recueillons des informations sur les types de réunions les plus utilisés et sur le nombre de réunions programmées chaque jour. Nous regroupons ces informations et les utilisons pour nous aider à contrôler et à améliorer les Services, par exemple pour déterminer quelles sont les fonctions les plus populaires parmi nos utilisateurs et quelles sont celles qui pourraient être ajoutées ou améliorées.

4.2 Outils de tiers

Nous pouvons divulguer des informations à des tiers ou permettre à des tiers de collecter directement des informations à l'aide de ces technologies sur notre site web, comme les sociétés de médias sociaux, les réseaux publicitaires, les sociétés qui fournissent des analyses, y compris le suivi des publicités et les rapports, les fournisseurs de sécurité et d'autres qui nous aident à exploiter nos services et notre site web. Nous utilisons ces outils tiers sous réserve de votre consentement, de vos préférences en matière d'exclusion ou de toute autre base juridique appropriée lorsque la loi l'exige. Par exemple, nous utilisons des fournisseurs tiers tels que Google Analytics pour fournir à Doodle certains services d'analyse et d'interaction avec les visiteurs dans le cadre de l'exploitation de notre site Web, y compris la collecte et le suivi de certaines données et informations concernant les caractéristiques et les activités des visiteurs du site Web de Doodle. Pour en savoir plus sur la manière dont Google Analytics collecte et traite les données, veuillez consulter la page suivante : "Comment Google utilise les données lorsque vous utilisez les sites ou les applications de nos partenaires" à l'adresse Comment Google utilise les informations provenant de sites ou d'applications qui utilisent nos services - Confidentialité et conditions d'utilisation - Google. Nous utilisons également des outils de relecture et d'enregistrement de session, ainsi que des outils similaires fournis par des prestataires de services tiers pour enregistrer vos interactions avec notre site web, par exemple la manière dont vous vous déplacez sur notre site web et dont vous utilisez nos formulaires web. Outre les analyses, ces informations nous aident à améliorer notre site web et nos services, nos activités de marketing, ainsi qu'à identifier et à résoudre les problèmes techniques que les visiteurs peuvent rencontrer sur notre site web.

Nous ne recueillons sur un enfant que les informations raisonnablement nécessaires pour lui permettre de planifier une réunion, et nous ne conditionnons pas sa participation à la divulgation de plus d'informations personnelles que ce qui est raisonnablement nécessaire.

Nous pouvons également combiner les informations non personnelles que nous recueillons par le biais de ces technologies avec les informations personnelles que nous recueillons en ligne à votre sujet ou au sujet de votre enfant.

Pour plus d'informations sur nos pratiques en matière de collecte automatique d'informations, y compris sur la manière dont vous pouvez vous opposer à la collecte de certaines informations, consultez l'avis de Doodle.

4.3 Comment nous utilisons les informations de votre enfant

Nous pouvons utiliser les informations que nous collectons à votre sujet, y compris les données personnelles, pour :

Fournir le service Doodle. Nous utiliserons vos informations pour vous fournir nos services, y compris pour faciliter la planification, répondre à vos demandes, prévenir ou traiter les erreurs de service, la sécurité ou les problèmes techniques, analyser et surveiller l'utilisation, prévenir le spam, la fraude et les abus sur les services, enquêter sur les violations potentielles de nos conditions, vérifier votre identité et pour d'autres raisons de service à la clientèle et d'assistance.

Comprendre et améliorer nos produits. Nous effectuerons des recherches et des analyses sur l'utilisation que vous faites de nos produits, services ou contenus, ou des produits, services ou contenus offerts par d'autres, ou sur l'intérêt que vous portez à ces produits, services ou contenus. Nous le faisons pour améliorer nos produits et en développer de nouveaux.

Communiquer avec vous.

Protection des droits et des intérêts. Nous utiliserons vos informations pour protéger nos droits et intérêts ainsi que les droits et intérêts de nos utilisateurs et de toute autre personne, ainsi que pour faire appliquer le présent avis ou nos conditions.

Respect de la loi. Nous pouvons utiliser vos informations pour nous conformer aux obligations légales ou réglementaires applicables, y compris pour répondre aux demandes des autorités chargées de l'application de la loi ou d'autres autorités gouvernementales, ou dans le cadre d'une procédure judiciaire impliquant Doodle.

Autres. Nous pouvons également utiliser vos informations pour gérer notre entreprise ou exécuter des fonctions telles qu'elles vous ont été décrites au moment de la collecte, sous réserve de votre consentement.

4.4 Nos pratiques en matière de divulgation des informations relatives aux enfants

Nous ne partageons, ne vendons, ne louons ni ne transférons les informations personnelles des enfants que dans les conditions décrites dans la présente section.

Nous pouvons divulguer des informations agrégées concernant un grand nombre de nos utilisateurs, ainsi que des informations qui ne permettent pas d'identifier un individu ou un appareil. En outre, nous pouvons divulguer les informations personnelles des enfants :

à des tiers que nous utilisons pour soutenir les opérations internes de notre service et qui sont liés par des obligations contractuelles ou autres d'utiliser les informations uniquement à cette fin et de garder les informations confidentielles.

Si nous y sommes contraints par la loi ou par une procédure judiciaire, par exemple pour nous conformer à une décision de justice ou à une citation à comparaître, ou pour répondre à une demande du gouvernement ou d'un organisme de réglementation.

Si nous estimons que la divulgation est nécessaire ou appropriée pour protéger les droits, la propriété ou la sécurité de Doodle, de nos clients ou d'autres personnes, y compris pour :

aux autorités chargées de l'application de la loi ou dans le cadre d'une enquête liée à la sécurité publique.

En outre, si Doodle participe à une fusion, un désinvestissement, une restructuration, une réorganisation, une dissolution ou toute autre vente ou transfert de tout ou partie des actifs de Doodle, que ce soit en tant qu'entreprise en activité ou dans le cadre d'une faillite, d'une liquidation ou d'une procédure ou d'un événement similaire, nous pouvons transférer les informations personnelles que nous avons collectées ou conservées à l'acheteur ou à un autre successeur.

4.5 Accès et correction des informations personnelles de votre enfant

Vous pouvez à tout moment consulter les informations personnelles de votre enfant que nous conservons, nous demander de les corriger ou de les supprimer, et/ou refuser de nous autoriser à poursuivre la collecte ou l'utilisation des informations relatives à votre enfant.

Vous pouvez consulter, modifier ou supprimer les informations personnelles de votre enfant en nous envoyant un courrier électronique à l'adresse [email protected]. Pour protéger votre vie privée et votre sécurité, nous pouvons vous demander de prendre certaines mesures ou de fournir des informations supplémentaires pour vérifier votre identité avant de vous fournir des informations ou d'effectuer des corrections.

4.6 Opérateurs qui collectent ou conservent des informations sur les enfants

Une liste de tous les opérateurs qui peuvent collecter ou conserver des informations personnelles d'enfants par le biais du site Internet, de l'application ou du service est disponible à l'adresse suivante : Liste des sous-traitants de données - Centre d'aide Doodle.

Pour toute question concernant les pratiques de confidentialité d'un opérateur et l'utilisation des informations relatives aux enfants, veuillez nous écrire à l'adresse suivante : [email protected]