A côté des rendez-vous habituels (marqués en bleu clair), Amanda Black propose quatre dates et plages horaires différentes dans le but d’organiser un rassemblement mensuel. Les personnes concernées par ce meeting peuvent répondre par « oui » ou par « non » selon leurs disponibilités. Ainsi, Amanda Black peut rapidement définir une date de rendez-vous avec son équipe qui convienne à tout le monde.

En conclusion

L’exemple de questionnaire n°1 convient à toutes les occasions : inviter des amis, faire une fête, organiser un meeting, etc. L’exemple de questionnaire en ligne n°2 est plus orienté professionnel. Dans les deux cas, la création d’un sondage ou d’un calendrier partagé est gratuite, à moins que vous ne préfériez profiter des avantages de nos offres premium, que vous pouvez tester gratuitement. Prenez exemple sur chaque modèle de questionnaire gratuit proposé ci-dessus et créez vous-même votre propre sondage !