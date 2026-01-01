Êtes-vous prêt à commencer ?
Doodle fonctionne de manière transparente avec les outils que vous utilisez tous les jours.
Webex by Cisco
Tire le meilleur parti du mode de travail hybride grâce à une solution de visioconférence performante.
Zoom
Ajoute automatiquement des liens vidéo Zoom aux réunions virtuelles que tu planifies avec Doodle.
Zapier
Grâce à des milliers d’options d’intégration, connecte Doodle aux outils que tu utilises.
Microsoft Teams
Génère automatiquement des liens pour assister à des conférences et simplifie la planification des réunions.
Google Meet
Ajoute automatiquement des liens vidéo aux réunions virtuelles que tu planifies avec Doodle.
Microsoft Exchange online
Organise ta journée facilement en ajoutant Doodle à ta messagerie et à ton calendrier.
Google Agenda
Profite d’un aperçu clair de ta journée et synchronise automatiquement tous tes événements.
Microsoft Office 365
Utilise Doodle dans ton bureau, gagne du temps et travaille de la manière dont tu le souhaites.
Android app
En attendant, notre site web mobile entièrement optimisé vous permet de planifier et de gérer des réunions à tout moment, où que vous soyez - aucune application n'est nécessaire.
Application iPhone
L'application iPhone de Doodle n'est actuellement pas disponible car nous travaillons à la mise en place d'une nouvelle expérience mobile améliorée. En attendant, vous pouvez gérer votre emploi du temps en déplacement en utilisant notre site web mobile entièrement optimisé - aucun téléchargement n'est nécessaire.