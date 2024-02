S’organiser entre sa vie professionnelle et personnelle s’avère parfois compliqué. Vous possédez plusieurs agendas, n’avez pas celui de vos enfants ou amis à disposition et devez mettre tout le monde d’accord sur un rendez-vous ? Doodle vous simplifie la tâche et vous permet de créer un agenda en ligne, accessible depuis tous vos appareils et en tous temps. Désormais vous pouvez vous organiser plus facilement entre vos obligations professionnelles et vos rendez-vous personnels. Plus besoin de jongler avec tous vos agendas, vous avez une vision claire et globale sur votre emploi du temps grâce à votre agenda en ligne et pouvez donner une réponse immédiate quand on vous sollicite pour un rendez-vous. Doodle vous permet de créer un agenda en ligne gratuit et d’y intégrer tous vos agendas électroniques afin de regrouper tous vos rendez-vous au sein d’un seul agenda.

Créer son agenda avec Doodle, rien de plus simple !

Plus besoin de recopier vos rendez-vous un par un, Doodle s’occupe de créer un agenda pour vous. Tout d’abord, connectez-vous avec votre compte Facebook, Google ou votre adresse email.