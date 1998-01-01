Crear un Doodle

Programación sencilla para los equipos de contratación y Recursos Humanos

Organiza entrevistas, incorpora nuevos empleados o reúnete con tu equipo sin el caos del calendario.

Crea un Doodle
a booking page for an onboarding call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Utilizado por reclutadores y profesionales de RRHH de empresas y agencias líderes

A group of logos including Ernst & Young (EY), Robert Half, Microsoft Corporation, Kelly Services, United Way Worldwide
A group of logos including Ernst & Young (EY), Robert Half, Microsoft Corporation, Kelly Services, United Way Worldwide
Céntrate en las personas, no en la programación

Coordina las entrevistas, las sesiones de incorporación y los controles de los empleados con una herramienta diseñada para eliminar el caos del calendario.

Decisiones de contratación más rápidas

Los mejores talentos se mueven rápido. Permite a los candidatos concertar entrevistas desde cualquier lugar, con ajustes automáticos de zona horaria que mantienen a tu equipo por delante de la competencia.

Programación fluida para todo el equipo

Gestiona fácilmente las actualizaciones de la política de RR.HH., las revisiones del rendimiento, los controles de los empleados y mucho más, todo en un solo lugar.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Diseñado para cada forma en que tu equipo de recursos humanos colabora

Incorpora a los nuevos empleados sin problemas

Comparte una Página de Reservas para que los nuevos empleados puedan elegir sesiones de formación, incorporación y beneficios que se ajusten a su horario.

Realiza revisiones de rendimiento a tiempo

Utiliza un Sondeo de Grupo para encontrar la hora ideal para que el empleado, el director y RRHH se reúnan sin retrasos.

Coordinar reuniones internas

Reserva reuniones 1:1, actualizaciones del equipo y discusiones sobre políticas sin saturar las bandejas de entrada de correo electrónico.

Mantén privados los calendarios

Conecta Google, Outlook o iCloud. Solo se comparte tu disponibilidad - tu calendario permanece confidencial.

Planificar la formación y los talleres

Deja que el personal elija entre las sesiones disponibles con una Hoja de Inscripción para que todas las plazas se cubran eficazmente.

Gestiona zonas horarias de equipos remotos

Doodle se ajusta automáticamente a la hora local de cada persona, lo que facilita que los trabajadores de todo el mundo estén sincronizados.

Incorpora a los nuevos empleados sin problemas

Comparte una Página de Reservas para que los nuevos empleados puedan elegir sesiones de formación, incorporación y beneficios que se ajusten a su horario.

Realiza revisiones de rendimiento a tiempo

Utiliza un Sondeo de Grupo para encontrar la hora ideal para que el empleado, el director y RRHH se reúnan sin retrasos.

Coordinar reuniones internas

Reserva reuniones 1:1, actualizaciones del equipo y discusiones sobre políticas sin saturar las bandejas de entrada de correo electrónico.

Mantén privados los calendarios

Conecta Google, Outlook o iCloud. Solo se comparte tu disponibilidad - tu calendario permanece confidencial.

Planificar la formación y los talleres

Deja que el personal elija entre las sesiones disponibles con una Hoja de Inscripción para que todas las plazas se cubran eficazmente.

Gestiona zonas horarias de equipos remotos

Doodle se ajusta automáticamente a la hora local de cada persona, lo que facilita que los trabajadores de todo el mundo estén sincronizados.

Crea un Doodle

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

Nos ahorramos días de coordinación por correo electrónico para más de 100 entrevistas de panel y las organizamos en menos de una hora.

County Government

NM

Nicholas M.

Director de Datos

Los candidatos pueden reservar al instante, acelerando nuestro proceso de contratación y manteniéndonos competitivos.

SL

Sarah L.

Director de RRHH

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático.

Preguntas frecuentes

¿Puedo programar para varios miembros del equipo?

Sí, con el plan Equipo, puedes crear una Página de Reservas para varios calendarios, para que los empleados elijan la hora correcta.

¿Verán los empleados todo mi calendario?

No. Sólo son visibles tus franjas horarias abiertas. Todos los detalles del calendario permanecen privados y seguros.

¿Cómo puedo programar reuniones recurrentes de RRHH?

Configura franjas horarias recurrentes en tu Página de Reservas o crea una nueva Encuesta de Grupo para cada ronda.

¿Puedo gestionar sesiones en distintos lugares y zonas horarias?

Sí. Doodle se ajusta automáticamente a la hora local de cada persona.

¿Cuál es la diferencia entre una Hoja de Inscripción y una Página de Reservas?

Una Hoja de Inscripción enumera varios eventos o sesiones que la gente puede elegir; una Página de Reservas ofrece tus franjas horarias personales.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

¿No has encontrado la respuesta?

Dedica tiempo a las personas no sólo para programar

Desde la incorporación hasta la formación, mantén a RRHH centrado en apoyar a los empleados, no en perseguir calendarios.

No se necesita tarjeta de crédito.