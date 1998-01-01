Programación sencilla para los equipos de contratación y Recursos Humanos
Utilizado por reclutadores y profesionales de RRHH de empresas y agencias líderes
Céntrate en las personas, no en la programación
Coordina las entrevistas, las sesiones de incorporación y los controles de los empleados con una herramienta diseñada para eliminar el caos del calendario.
Decisiones de contratación más rápidas
Los mejores talentos se mueven rápido. Permite a los candidatos concertar entrevistas desde cualquier lugar, con ajustes automáticos de zona horaria que mantienen a tu equipo por delante de la competencia.
Programación fluida para todo el equipo
Gestiona fácilmente las actualizaciones de la política de RR.HH., las revisiones del rendimiento, los controles de los empleados y mucho más, todo en un solo lugar.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Diseñado para cada forma en que tu equipo de recursos humanos colabora
Incorpora a los nuevos empleados sin problemas
Comparte una Página de Reservas para que los nuevos empleados puedan elegir sesiones de formación, incorporación y beneficios que se ajusten a su horario.
Realiza revisiones de rendimiento a tiempo
Utiliza un Sondeo de Grupo para encontrar la hora ideal para que el empleado, el director y RRHH se reúnan sin retrasos.
Coordinar reuniones internas
Reserva reuniones 1:1, actualizaciones del equipo y discusiones sobre políticas sin saturar las bandejas de entrada de correo electrónico.
Mantén privados los calendarios
Conecta Google, Outlook o iCloud. Solo se comparte tu disponibilidad - tu calendario permanece confidencial.
Planificar la formación y los talleres
Deja que el personal elija entre las sesiones disponibles con una Hoja de Inscripción para que todas las plazas se cubran eficazmente.
Gestiona zonas horarias de equipos remotos
Doodle se ajusta automáticamente a la hora local de cada persona, lo que facilita que los trabajadores de todo el mundo estén sincronizados.
Trabaja con tus herramientas favoritas
Preguntas frecuentes
¿Puedo programar para varios miembros del equipo?
Sí, con el plan Equipo, puedes crear una Página de Reservas para varios calendarios, para que los empleados elijan la hora correcta.
¿Verán los empleados todo mi calendario?
No. Sólo son visibles tus franjas horarias abiertas. Todos los detalles del calendario permanecen privados y seguros.
¿Cómo puedo programar reuniones recurrentes de RRHH?
Configura franjas horarias recurrentes en tu Página de Reservas o crea una nueva Encuesta de Grupo para cada ronda.
¿Puedo gestionar sesiones en distintos lugares y zonas horarias?
Sí. Doodle se ajusta automáticamente a la hora local de cada persona.
¿Cuál es la diferencia entre una Hoja de Inscripción y una Página de Reservas?
Una Hoja de Inscripción enumera varios eventos o sesiones que la gente puede elegir; una Página de Reservas ofrece tus franjas horarias personales.