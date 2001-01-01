Programación sencilla y segura para entrenadores de bienestar
Con la confianza de las organizaciones sanitarias y de bienestar
Deja que los clientes reserven por sí mismos
Comparte tu Página de Reservas para que los clientes programen 1:1s, llamadas de descubrimiento y seguimientos sin idas y venidas. Doodle sincroniza tu calendario, envía confirmaciones y añade enlaces de vídeo automáticamente.
Mantente sincronizado en todas las zonas horarias
Coordina sesiones, retiros y reuniones de equipo sin esfuerzo. La disponibilidad en tiempo real, los buffers inteligentes y los enlaces de reserva compartida evitan solapamientos y dobles reservas.
Luce un aspecto pulido y mantente protegido
Las páginas de reserva con tu marca, los recordatorios automáticos y los pagos con Stripe reducen las ausencias y cancelaciones, mientras que Doodle aplica tus normas de reprogramación y política.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Diseñado para tu forma de entrenar y crecer
Sincroniza tu calendario automáticamente
Conecta el calendario de Google, Microsoft o Apple una vez. Doodle bloquea las horas ocupadas, detecta las zonas horarias y añade enlaces a Zoom, Meet, Teams o Webex automáticamente para que todas las sesiones empiecen a tiempo.
Mantén tu horario centrado y flexible
Programación en tiempo real para 1:1 y paquetes. Ofrece ventanas fijas, añade topes de preparación, evita las reservas dobles y permite a los clientes reprogramar con un solo enlace, para que tu jornada sea fluida.
Personaliza la experiencia de cada cliente
Ten un aspecto profesional con tu logotipo, colores de marca y URL. Añade preguntas personalizadas para captar objetivos, preferencias o renuncias antes de las sesiones, de modo que puedas personalizar el entrenamiento sin correos electrónicos adicionales.
Protege los datos de los clientes con seguridad empresarial
Seguridad de nivel empresarial por diseño: GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3. Sólo se comparte la disponibilidad; las respuestas de los clientes permanecen privadas con acceso basado en permisos y detalles ocultos de los participantes.
Encuentra la mejor hora para las sesiones de grupo
Encuentra la mejor hora para reuniones de grupo, sesiones de socios o talleres de bienestar corporativo con las Encuestas de Grupo. Invita hasta 1000 participantes y deja que Doodle descubra la hora ganadora al instante.
Llena más rápido las clases y talleres
Llena clases y talleres rápidamente con las Hojas de Inscripción. Crea franjas horarias, limita las plazas y envía recordatorios automáticos para que tus sesiones estén completas y se desarrollen según lo previsto.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Los clientes reservan 1:1 por su cuenta, y los recordatorios reducen a la mitad las ausencias.
Llené una clase de respiración de 20 plazas en un día utilizando Hojas de Inscripción y Stripe.
Las Encuestas de Grupo hicieron que programar un taller de bienestar corporativo para 50 personas fuera pan comido.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos para
entrenadores de bienestar
Preguntas frecuentes
¿Puedo ofrecer llamadas de descubrimiento, paquetes y seguimiento en un solo enlace?
Sí. Utiliza varios tipos de sesiones en tu Página de Reservas y 1:1 para que los clientes elijan exactamente lo que necesitan.
¿Doodle se conecta con mis aplicaciones de calendario y vídeo?
Sí. Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple e inicia Zoom, Google Meet, Teams o Webex con un solo clic.
¿Cómo organizo sesiones conjuntas?
Utiliza el coanfitrión para que una sesión sólo se reserve cuando todos los calendarios estén alineados: ideal para programas conjuntos con nutricionistas o terapeutas.
¿Está segura la información de los clientes?
Sí. Sólo se comparte la disponibilidad. Las respuestas de los clientes están protegidas con acceso basado en permisos y cumplimiento de SOC 2, GDPR y CCPA.
¿Puedo establecer topes, zonas horarias y reglas de cancelación?
Sí. Añade buffers de preparación, detecta automáticamente las zonas horarias y personaliza la cancelación y reprogramación para proteger tu tiempo.