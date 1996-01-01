Acuerdo de socio comercial

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El presente Acuerdo de asociación comercial (el "Acuerdo") se celebra a partir del [Fecha], por y entre [Nombre de la entidad cubierta], una entidad de [Estado de constitución/organización, incluido el país], con domicilio social principal en [Dirección de la entidad cubierta, incluido el país] ("Entidad cubierta"), y Doodle AG, una entidad con sede en Suiza, con domicilio social principal en Werdstrasse 21, 8004 Zúrich, Suiza ("Asociado comercial"). La Entidad cubierta y el Asociado comercial son cada uno una "Parte" y conjuntamente las "Partes".

El presente Acuerdo se incorpora al Contrato marco de servicios y a los Pedidos individuales suscritos por la Entidad cubierta y el Asociado comercial.

Considerandos

A. La Entidad cubierta es una "entidad cubierta" o un "asociado comercial" de una entidad cubierta, según se define cada una de ellas en la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de la Información Médica de 1996 ("HIPAA") y sus reglamentaciones de implementación, incluidas las Reglas de Privacidad y Seguridad de la HIPAA (co122llectivamente, "Reglas HIPAA").

B. El Socio comercial presta determinados servicios a la Entidad cubierta en virtud de pedidos individuales bajo un Contrato marco de servicios que pueden, ocasionalmente, implicar la creación, recepción, mantenimiento o transmisión de Información médica protegida ("PHI") en nombre de la Entidad cubierta.

C. Las Partes tienen la intención de cumplir con las Normas de la HIPAA, incluidos los requisitos para un contrato de asociado comercial según lo establecido en 45 C.F.R. § 164.314(a) y § 164.504(e).