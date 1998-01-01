Planungssoftware für Support-Teams
Das Vertrauen von Support-Profis aus führenden Organisationen weltweit
Mehr Menschen, schneller helfen
Lass Kunden, Klienten oder Kollegen Zeit mit deinem Support-Team buchen, ohne eine einzige E-Mail zu schicken.
Wartezeiten verkürzen
Deine Verfügbarkeit wird in Echtzeit aktualisiert, damit die Leute in dem Moment, in dem sie Hilfe brauchen, freie Plätze ergattern können.
Halte deine Warteschlange frei
Automatische Erinnerungen helfen dabei, Nichterscheinen zu verhindern, damit deine Supportzeit immer effektiv genutzt wird.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Gebaut für jede Interaktion mit dem Support
Fehlerbehebungsanrufe schnell buchen
Gib eine Buchungsseite frei, damit die Kunden den frühesten verfügbaren Termin wählen können. Keine langen Wartezeiten mehr, bevor du Hilfe bekommst.
Mit Spezialisten koordinieren
Verwende eine Gruppenumfrage, um Produktexperten oder Ingenieure für komplexe Fälle hinzuzuziehen, ohne dass E-Mails hin- und hergeschickt werden müssen.
Biete flexible Zeitfenster an
Im Eventplaner kannst du verschiedene Arten von Sitzungen auflisten – von der Einschulung bis zur Weiterbildung.
Dringende Anfragen bearbeiten
Halte die Verfügbarkeit am selben oder nächsten Tag offen, damit vorrangige Fälle schnell bearbeitet werden können.
Kundendaten sicher aufbewahren
Verbinde Google, Outlook oder iCloud. Nur die Verfügbarkeit wird freigegeben, nicht dein ganzer Kalender.
Globale Kunden unterstützen
Doodle passt die Zeiten automatisch an die lokale Zeitzone des Kunden an, um verpasste Anrufe zu vermeiden.
Arbeite mit deinen Lieblingstools
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Doodle ist wie meine eigene Assistentin. So kann ich mich darauf konzentrieren, den Kunden zu helfen.
Keine E-Mail-Ketten mehr - die Kundinnen und Kunden wählen eine Zeit aus, und schon kann es losgehen.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Häufig gestellte Fragen
Kann ich vor dem Anruf Details zum Thema sammeln?
Ja. Füge auf deiner Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen hinzu, damit Kunden ihr Problem im Voraus beschreiben können.
Kann ich andere Teammitglieder zu einem Gespräch hinzuziehen?
Ja - mit dem Team-Plan kannst du eine Buchungsseite für mehrere Kalender erstellen oder eine Gruppenumfrage für Gruppensitzungen verwenden.
Kann ich unterschiedliche Verfügbarkeiten für verschiedene Supportarten einstellen?
Ja. Erstelle separate Buchungsseiten für verschiedene Dienstleistungen oder Supportstufen.
Wie buche ich am besten verschiedene Support-Sessions?
Verwende einen Eventplaner für verschiedene Support-Formate – und eine Buchungsseite, wenn du 1:1-Termine anbieten möchtest.
Wie kann ich sicherstellen, dass ich keine Support-Anrufe verpasse?
Doodle sendet automatische Erinnerungen, damit die Kunden sich erinnern und zu ihrer geplanten Sitzung erscheinen.