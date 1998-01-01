Doodle erstellen

Planungssoftware für Support-Teams

Lass Kunden, Klienten oder Mitarbeiter Zeit mit deinem Team buchen, ohne zusätzliche Tickets zu kaufen.

a booking page for a technical assistance call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Das Vertrauen von Support-Profis aus führenden Organisationen weltweit

A group of logos including Airbnb Inc., Uber Technologies, Amazon, Peloton, Lyra Health
Mehr Menschen, schneller helfen

Lass Kunden, Klienten oder Kollegen Zeit mit deinem Support-Team buchen, ohne eine einzige E-Mail zu schicken.

Wartezeiten verkürzen

Deine Verfügbarkeit wird in Echtzeit aktualisiert, damit die Leute in dem Moment, in dem sie Hilfe brauchen, freie Plätze ergattern können.

Halte deine Warteschlange frei

Automatische Erinnerungen helfen dabei, Nichterscheinen zu verhindern, damit deine Supportzeit immer effektiv genutzt wird.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Gebaut für jede Interaktion mit dem Support

Fehlerbehebungsanrufe schnell buchen

Gib eine Buchungsseite frei, damit die Kunden den frühesten verfügbaren Termin wählen können. Keine langen Wartezeiten mehr, bevor du Hilfe bekommst.

Mit Spezialisten koordinieren

Verwende eine Gruppenumfrage, um Produktexperten oder Ingenieure für komplexe Fälle hinzuzuziehen, ohne dass E-Mails hin- und hergeschickt werden müssen.

Biete flexible Zeitfenster an

Im Eventplaner kannst du verschiedene Arten von Sitzungen auflisten – von der Einschulung bis zur Weiterbildung.

Dringende Anfragen bearbeiten

Halte die Verfügbarkeit am selben oder nächsten Tag offen, damit vorrangige Fälle schnell bearbeitet werden können.

Kundendaten sicher aufbewahren

Verbinde Google, Outlook oder iCloud. Nur die Verfügbarkeit wird freigegeben, nicht dein ganzer Kalender.

Globale Kunden unterstützen

Doodle passt die Zeiten automatisch an die lokale Zeitzone des Kunden an, um verpasste Anrufe zu vermeiden.

Arbeite mit deinen Lieblingstools

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Doodle ist wie meine eigene Assistentin. So kann ich mich darauf konzentrieren, den Kunden zu helfen.

JP

James P.

Kundenerfolgsmanager

Keine E-Mail-Ketten mehr - die Kundinnen und Kunden wählen eine Zeit aus, und schon kann es losgehen.

AR

Alex R.

IT-Support Spezialist

Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich vor dem Anruf Details zum Thema sammeln?

Ja. Füge auf deiner Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen hinzu, damit Kunden ihr Problem im Voraus beschreiben können.

Kann ich andere Teammitglieder zu einem Gespräch hinzuziehen?

Ja - mit dem Team-Plan kannst du eine Buchungsseite für mehrere Kalender erstellen oder eine Gruppenumfrage für Gruppensitzungen verwenden.

Kann ich unterschiedliche Verfügbarkeiten für verschiedene Supportarten einstellen?

Ja. Erstelle separate Buchungsseiten für verschiedene Dienstleistungen oder Supportstufen.

Wie buche ich am besten verschiedene Support-Sessions?

Verwende einen Eventplaner für verschiedene Support-Formate – und eine Buchungsseite, wenn du 1:1-Termine anbieten möchtest.

Wie kann ich sicherstellen, dass ich keine Support-Anrufe verpasse?

Doodle sendet automatische Erinnerungen, damit die Kunden sich erinnern und zu ihrer geplanten Sitzung erscheinen.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Hast du die Antwort nicht gefunden?

Schneller helfen, ohne Stress bei der Planung

Verbringe weniger Zeit mit der Buchung von Anrufen und mehr Zeit mit der Lösung von Problemen für deine Kunden.

Keine Kreditkarte erforderlich.