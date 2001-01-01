Doodle erstellen

Terminplanung für Trainer, die Live-Sitzungen durchführen

Lass deine Kunden Kurse, Workshops und 1:1-Coachings mit einer intelligenten Terminplanung buchen, die deinen Kalender respektiert, Doppelbuchungen verhindert und die Vorbereitungszeit schützt.

Das Vertrauen von Schulungsteams in führenden Organisationen

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Spare Stunden an Verwaltungsaufwand mit intelligenter Zeitplanung

Lass deine Kunden über deine Buchungsseite Trainingstermine auswählen, die in deinen Kalender passen. Verbringe weniger Zeit mit der Verwaltung der Logistik und mehr Zeit mit der Vorbereitung und Durchführung von effektiven Schulungen.

Kohorten und Schulungsformate mühelos koordinieren

Nutze Gruppenumfragen, Anmeldeformulare und automatische Erinnerungen, um die Teilnehmer/innen über Zeitzonen hinweg zu koordinieren. Verwalte Kohorten, hybride Sitzungen und wiederkehrende Kurse ohne Terminkonflikte.

Biete ein ausgefeiltes, professionelles Erlebnis

Gebrandete Buchungsseiten, integrierte Stripe-Zahlungen und automatische Bestätigungen sorgen dafür, dass die Sitzungen pünktlich beginnen, die Kunden gut vorbereitet ankommen und dein Training reibungslos verläuft.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Für jedes Trainingsformat gemacht

Halte deinen Zeitplan konfliktfrei

Synchronisiere Google, Microsoft Outlook oder Apple Calendar, damit Doodle Konflikte ausblendet und die tatsächliche Verfügbarkeit für Unterricht, Nachhilfe und Vorbereitungszeit anzeigt.

Kunden können sofort buchen

Gib eine Buchungsseite oder einen 1:1-Link frei, damit Kunden sofort Sitzungen buchen, Kalendereinladungen erhalten und bei Bedarf über Stripe bezahlen können.

Biete ein professionelles Erlebnis für die Teilnehmer

Gestalte deine Buchungsseiten mit deinem Logo, deinen Farben und den Beschreibungen der Veranstaltungen, damit die Teilnehmer genau wissen, was sie erwartet.

Teilnehmer- und Kundendaten schützen

Private Kalendersynchronisierung, Sichtbarkeitskontrollen für Teilnehmer und Datenschutz auf Unternehmensniveau schützen sensible Informationen für die betriebliche Weiterbildung.

Finde die beste Zeit für Gruppensitzungen

Nutze Gruppenumfragen, um große Schulungen oder unternehmensübergreifende Kohorten zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und bestätige die beste Zeit für alle.

Einfaches Verwalten von Workshops und Zertifizierungen

Verwende Anmeldeformulare, um Workshops mit Platzbeschränkungen und automatischen Erinnerungen zu erstellen - ideal für wiederkehrende Kurse, Programme oder Zertifizierungen.

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

Doodle hat meinen Verwaltungsaufwand um die Hälfte reduziert. Wöchentliche Workshops für 30 Personen sind jetzt mühelos zu planen.

MT

Marta T.

Corporate Trainer

Die Kunden buchen das Coaching sofort und zahlen im Voraus über Stripe. Die Zahl der unentschuldigten Fehltage sank und der Umsatz stieg.

AR

Alex R.

Unabhängiger Trainer

Gruppenumfragen sparten Stunden bei der Koordinierung zeitzonenübergreifender Kohorten - die Teilnahme und das Engagement stiegen.

JL

Jenna L.

Workshop-Moderator

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Ausbilder

Leitfäden und Vorlagen, um die Planung von Schulungen zu vereinfachen, die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren und deine Programme mit weniger Verwaltungsaufwand zu erweitern.

Trainer standing at a whiteboard.

Wie man Kohortentraining ohne Hin und Her plant

Trainer teaching or presenting a structured plan.

5 Buchungsvorlagen für bezahlte Coaching-Sitzungen

Trainer wearing a headset while pointing at a whiteboard.

Weniger Nicht-Erscheinen: Erinnerungshilfen und Zahlungsstrategien für Ausbilder/innen

Häufig gestellte Fragen

Können die Teilnehmer/innen die Sitzungen nach ihrem Kenntnisstand auswählen?

Ja. Verwende Anmeldeformulare, um die Sitzungen aufzulisten, die Anzahl der Plätze zu begrenzen und die Teilnehmer/innen das richtige Niveau für ihre Bedürfnisse wählen zu lassen.

Welche Kalender kann ich synchronisieren?

Synchronisiere Google-, Microsoft Outlook- und Apple-Kalender. Doodle blendet Konflikte aus, damit deine Trainingsverfügbarkeit immer korrekt ist.

Kann ich die Zahlung und die Details für den Vorkurs sammeln?

Ja. Verwende Stripe mit deiner Buchungsseite oder 1:1, um Gebühren zu erheben und benutzerdefinierte Fragen hinzuzufügen, damit die Teilnehmer/innen gut vorbereitet ankommen.

Sind Kundendaten privat?

Ja. Doodle nutzt sichere, verschlüsselte Kalenderverbindungen und zeigt nur deine Verfügbarkeit an. Teilnehmerdetails können in jedem Plan ausgeblendet werden und erweiterte Datenschutzeinstellungen sind bei Doodle Pro und Enterprise verfügbar.

Kann ich Buchungen begrenzen oder Fristen setzen?

Ja. Lege Buchungsfenster, Fristen, Sitzplatzlimits und automatische Erinnerungen fest, um die Zeitpläne zu kontrollieren und Änderungen in letzter Minute zu vermeiden.

Plane Trainings, die zu dir passen

Kostenloser Plan verfügbar. Upgrade auf Pro ab 6,95 €/Monat für individuelles Branding, Zahlungen, unbegrenzte Anmeldungen und Erinnerungen.

Keine Kreditkarte erforderlich.