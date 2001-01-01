Terminplanung für Trainer, die Live-Sitzungen durchführen
Das Vertrauen von Schulungsteams in führenden Organisationen
Spare Stunden an Verwaltungsaufwand mit intelligenter Zeitplanung
Lass deine Kunden über deine Buchungsseite Trainingstermine auswählen, die in deinen Kalender passen. Verbringe weniger Zeit mit der Verwaltung der Logistik und mehr Zeit mit der Vorbereitung und Durchführung von effektiven Schulungen.
Kohorten und Schulungsformate mühelos koordinieren
Nutze Gruppenumfragen, Anmeldeformulare und automatische Erinnerungen, um die Teilnehmer/innen über Zeitzonen hinweg zu koordinieren. Verwalte Kohorten, hybride Sitzungen und wiederkehrende Kurse ohne Terminkonflikte.
Biete ein ausgefeiltes, professionelles Erlebnis
Gebrandete Buchungsseiten, integrierte Stripe-Zahlungen und automatische Bestätigungen sorgen dafür, dass die Sitzungen pünktlich beginnen, die Kunden gut vorbereitet ankommen und dein Training reibungslos verläuft.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Für jedes Trainingsformat gemacht
Halte deinen Zeitplan konfliktfrei
Synchronisiere Google, Microsoft Outlook oder Apple Calendar, damit Doodle Konflikte ausblendet und die tatsächliche Verfügbarkeit für Unterricht, Nachhilfe und Vorbereitungszeit anzeigt.
Kunden können sofort buchen
Gib eine Buchungsseite oder einen 1:1-Link frei, damit Kunden sofort Sitzungen buchen, Kalendereinladungen erhalten und bei Bedarf über Stripe bezahlen können.
Biete ein professionelles Erlebnis für die Teilnehmer
Gestalte deine Buchungsseiten mit deinem Logo, deinen Farben und den Beschreibungen der Veranstaltungen, damit die Teilnehmer genau wissen, was sie erwartet.
Teilnehmer- und Kundendaten schützen
Private Kalendersynchronisierung, Sichtbarkeitskontrollen für Teilnehmer und Datenschutz auf Unternehmensniveau schützen sensible Informationen für die betriebliche Weiterbildung.
Finde die beste Zeit für Gruppensitzungen
Nutze Gruppenumfragen, um große Schulungen oder unternehmensübergreifende Kohorten zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und bestätige die beste Zeit für alle.
Einfaches Verwalten von Workshops und Zertifizierungen
Verwende Anmeldeformulare, um Workshops mit Platzbeschränkungen und automatischen Erinnerungen zu erstellen - ideal für wiederkehrende Kurse, Programme oder Zertifizierungen.
Halte deinen Zeitplan konfliktfrei
Synchronisiere Google, Microsoft Outlook oder Apple Calendar, damit Doodle Konflikte ausblendet und die tatsächliche Verfügbarkeit für Unterricht, Nachhilfe und Vorbereitungszeit anzeigt.
Kunden können sofort buchen
Gib eine Buchungsseite oder einen 1:1-Link frei, damit Kunden sofort Sitzungen buchen, Kalendereinladungen erhalten und bei Bedarf über Stripe bezahlen können.
Biete ein professionelles Erlebnis für die Teilnehmer
Gestalte deine Buchungsseiten mit deinem Logo, deinen Farben und den Beschreibungen der Veranstaltungen, damit die Teilnehmer genau wissen, was sie erwartet.
Teilnehmer- und Kundendaten schützen
Private Kalendersynchronisierung, Sichtbarkeitskontrollen für Teilnehmer und Datenschutz auf Unternehmensniveau schützen sensible Informationen für die betriebliche Weiterbildung.
Finde die beste Zeit für Gruppensitzungen
Nutze Gruppenumfragen, um große Schulungen oder unternehmensübergreifende Kohorten zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und bestätige die beste Zeit für alle.
Einfaches Verwalten von Workshops und Zertifizierungen
Verwende Anmeldeformulare, um Workshops mit Platzbeschränkungen und automatischen Erinnerungen zu erstellen - ideal für wiederkehrende Kurse, Programme oder Zertifizierungen.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Doodle hat meinen Verwaltungsaufwand um die Hälfte reduziert. Wöchentliche Workshops für 30 Personen sind jetzt mühelos zu planen.
Die Kunden buchen das Coaching sofort und zahlen im Voraus über Stripe. Die Zahl der unentschuldigten Fehltage sank und der Umsatz stieg.
Gruppenumfragen sparten Stunden bei der Koordinierung zeitzonenübergreifender Kohorten - die Teilnahme und das Engagement stiegen.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen
für Ausbilder
Häufig gestellte Fragen
Können die Teilnehmer/innen die Sitzungen nach ihrem Kenntnisstand auswählen?
Ja. Verwende Anmeldeformulare, um die Sitzungen aufzulisten, die Anzahl der Plätze zu begrenzen und die Teilnehmer/innen das richtige Niveau für ihre Bedürfnisse wählen zu lassen.
Welche Kalender kann ich synchronisieren?
Synchronisiere Google-, Microsoft Outlook- und Apple-Kalender. Doodle blendet Konflikte aus, damit deine Trainingsverfügbarkeit immer korrekt ist.
Kann ich die Zahlung und die Details für den Vorkurs sammeln?
Ja. Verwende Stripe mit deiner Buchungsseite oder 1:1, um Gebühren zu erheben und benutzerdefinierte Fragen hinzuzufügen, damit die Teilnehmer/innen gut vorbereitet ankommen.
Sind Kundendaten privat?
Ja. Doodle nutzt sichere, verschlüsselte Kalenderverbindungen und zeigt nur deine Verfügbarkeit an. Teilnehmerdetails können in jedem Plan ausgeblendet werden und erweiterte Datenschutzeinstellungen sind bei Doodle Pro und Enterprise verfügbar.
Kann ich Buchungen begrenzen oder Fristen setzen?
Ja. Lege Buchungsfenster, Fristen, Sitzplatzlimits und automatische Erinnerungen fest, um die Zeitpläne zu kontrollieren und Änderungen in letzter Minute zu vermeiden.