Terminplanung für Finanzberater
Vertraut von Vermögensverwaltern und Beratungsfirmen
Mehr Beratung, weniger Verwaltung
Lass deine Kunden Finanzplanungstermine selbst buchen, mit deinem Kalender synchronisieren und bei der Buchung bezahlen. So sparst du jede Woche Stunden und hast mehr Zeit für deine Beratung, anstatt Termine zu koordinieren.
Einfachere Terminplanung für komplexe Meetings
Vermeide doppelte Buchungen mit verknüpften Kalendern und gemeinsam gehosteten Buchungsseiten. Plane ganz einfach Sitzungen mit mehreren Beratern über Zeitzonen hinweg, damit deine Kunden gleich beim ersten Mal mit dem richtigen Experten zusammenkommen.
Professionelle, zuverlässige Kundenerfahrung
Markenspezifische Buchungsseiten, automatische Bestätigungen, Erinnerungen und sichere Zahlungen tragen dazu bei, dass weniger Termine nicht wahrgenommen werden. Jedes Treffen wirkt ausgefeilt, verlässlich und auf deine Marke abgestimmt.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Gemacht für Finanzberatungsgespräche
Synchronisiere deinen Kalender automatisch
Verbinde Google, Outlook oder Apple Calendar, damit Doodle Konflikte ausblendet, die tatsächliche Verfügbarkeit anzeigt und in Echtzeit aktualisiert, um abrechenbare Stunden zu schützen.
Kunden in Echtzeit buchen lassen
Teile deine Buchungsseite oder 1:1-Links, damit Kunden sofort freie Termine auswählen können. Doodle sperrt Zeiten, verhindert Doppelbuchungen und passt sich an jede Zeitzone an.
Zeige deine Marke und baue Vertrauen auf
Passe deine Buchungsseiten mit deinem Logo, deinen Farben und maßgeschneiderten Anweisungen an, um ein einheitliches, professionelles Kundenerlebnis zu gewährleisten.
Halte Kundendaten privat und sicher
Sicherheit auf Unternehmensniveau, GDPR-konforme Praktiken und verborgene Teilnehmerdetails sorgen für Datenschutz und Ruhe bei jedem Berater-Kunden-Treffen.
Finde die beste Zeit für Veranstaltungen
Nutze Gruppenumfragen, um Kundenworkshops, Seminare oder runde Tische zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und bestätige die Zeit, die für alle am besten passt.
Host-Sitzungen ohne den Admin
Erstelle Onboarding-Workshops, Finanzseminare oder Veranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl mit Anmeldeformularen. Lege Kapazitäten fest und lass deine Kunden ganz einfach ihre Plätze reservieren.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Doodle hat meine Planungszeit halbiert und meine Kundentermine verdoppelt - jetzt konzentriere ich mich auf die Beratung, nicht auf E-Mails.
Die Kunden lieben den Buchungslink und die automatischen Erinnerungen. Die Zahl der Nichtantritte sank und der Umsatz stieg.
Die Buchung mit Zahlung sicherte die Anzahlung und verhinderte Stornierungen in letzter Minute.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen für
Finanzberaterinnen und Finanzberater
Häufig gestellte Fragen
Kann ich vor einem Treffen Kundeninformationen sammeln?
Ja. Füge benutzerdefinierte Fragen zu deiner Buchungsseite hinzu, um Ziele oder wichtige Details vor dem Treffen zu erfassen.
Kann Doodle mit meinem Kalender und meinen Videotools integriert werden?
Ja. Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender und füge automatisch Links zu Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet hinzu.
Kann ich verschiedene Dienstleistungen und Preise anbieten?
Ja. Erstelle Buchungsseiten oder 1:1-Slots für Entdeckungsgespräche, stundenweise Beratung oder Retainer-Sitzungen und ziehe Zahlungen mit Stripe ein.
Sind die Kundendaten sicher?
Doodle nutzt Sicherheit auf Unternehmensniveau, GDPR-konforme Richtlinien und Kontrollen, um Teilnehmerdetails zu verbergen; nur du kannst deinen verbundenen Kalender sehen.
Kann ich Zeitzonen und Buchungslimits verwalten?
Ja. Doodle passt die Zeitzonen automatisch an, du kannst Buchungsfenster, Fristen, Puffer und Grenzen dafür festlegen, wie weit im Voraus Kunden buchen können.