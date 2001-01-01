Doodle erstellen

Terminplanung für Finanzberater

Lass deine Kunden Beratungsgespräche buchen, synchronisiere sie mit deinem Kalender und reduziere den Verwaltungsaufwand, damit du dich auf die Ergebnisse deiner Kunden konzentrieren, die abrechenbaren Stunden schützen und Zeit zurückgewinnen kannst.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Vertraut von Vermögensverwaltern und Beratungsfirmen

Mehr Beratung, weniger Verwaltung

Lass deine Kunden Finanzplanungstermine selbst buchen, mit deinem Kalender synchronisieren und bei der Buchung bezahlen. So sparst du jede Woche Stunden und hast mehr Zeit für deine Beratung, anstatt Termine zu koordinieren.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Einfachere Terminplanung für komplexe Meetings

Vermeide doppelte Buchungen mit verknüpften Kalendern und gemeinsam gehosteten Buchungsseiten. Plane ganz einfach Sitzungen mit mehreren Beratern über Zeitzonen hinweg, damit deine Kunden gleich beim ersten Mal mit dem richtigen Experten zusammenkommen.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Professionelle, zuverlässige Kundenerfahrung

Markenspezifische Buchungsseiten, automatische Bestätigungen, Erinnerungen und sichere Zahlungen tragen dazu bei, dass weniger Termine nicht wahrgenommen werden. Jedes Treffen wirkt ausgefeilt, verlässlich und auf deine Marke abgestimmt.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Gemacht für Finanzberatungsgespräche

Synchronisiere deinen Kalender automatisch

Verbinde Google, Outlook oder Apple Calendar, damit Doodle Konflikte ausblendet, die tatsächliche Verfügbarkeit anzeigt und in Echtzeit aktualisiert, um abrechenbare Stunden zu schützen.

Kunden in Echtzeit buchen lassen

Teile deine Buchungsseite oder 1:1-Links, damit Kunden sofort freie Termine auswählen können. Doodle sperrt Zeiten, verhindert Doppelbuchungen und passt sich an jede Zeitzone an.

Zeige deine Marke und baue Vertrauen auf

Passe deine Buchungsseiten mit deinem Logo, deinen Farben und maßgeschneiderten Anweisungen an, um ein einheitliches, professionelles Kundenerlebnis zu gewährleisten.

Halte Kundendaten privat und sicher

Sicherheit auf Unternehmensniveau, GDPR-konforme Praktiken und verborgene Teilnehmerdetails sorgen für Datenschutz und Ruhe bei jedem Berater-Kunden-Treffen.

Finde die beste Zeit für Veranstaltungen

Nutze Gruppenumfragen, um Kundenworkshops, Seminare oder runde Tische zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und bestätige die Zeit, die für alle am besten passt.

Host-Sitzungen ohne den Admin

Erstelle Onboarding-Workshops, Finanzseminare oder Veranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl mit Anmeldeformularen. Lege Kapazitäten fest und lass deine Kunden ganz einfach ihre Plätze reservieren.

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

Doodle hat meine Planungszeit halbiert und meine Kundentermine verdoppelt - jetzt konzentriere ich mich auf die Beratung, nicht auf E-Mails.

SM

Sarah M.

CFP

Die Kunden lieben den Buchungslink und die automatischen Erinnerungen. Die Zahl der Nichtantritte sank und der Umsatz stieg.

MT

Mark T.

Unabhängiger Berater

Die Buchung mit Zahlung sicherte die Anzahlung und verhinderte Stornierungen in letzter Minute.

PS

Priya S.

Vermögensverwalter

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Finanzberaterinnen und Finanzberater

Anleitungen und Tipps, um die Terminplanung für Kunden zu vereinfachen, Meetings besser vorzubereiten und deinen Kalender mit Doodle optimal zu nutzen.

financial advisor in a suit is sitting across the table from a client, reviewing documents

Wie man die Kundenplanung für BeraterInnen vereinfacht

financial professional reviewing performance charts

Weniger unentschuldigtes Fernbleiben: Best Practices für Terminerinnerungen

Financial advisor in a client meeting

Buchungslinks nutzen, um dein Beratungsgeschäft auszubauen

Häufig gestellte Fragen

Kann ich vor einem Treffen Kundeninformationen sammeln?

Ja. Füge benutzerdefinierte Fragen zu deiner Buchungsseite hinzu, um Ziele oder wichtige Details vor dem Treffen zu erfassen.

Kann Doodle mit meinem Kalender und meinen Videotools integriert werden?

Ja. Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender und füge automatisch Links zu Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet hinzu.

Kann ich verschiedene Dienstleistungen und Preise anbieten?

Ja. Erstelle Buchungsseiten oder 1:1-Slots für Entdeckungsgespräche, stundenweise Beratung oder Retainer-Sitzungen und ziehe Zahlungen mit Stripe ein.

Sind die Kundendaten sicher?

Doodle nutzt Sicherheit auf Unternehmensniveau, GDPR-konforme Richtlinien und Kontrollen, um Teilnehmerdetails zu verbergen; nur du kannst deinen verbundenen Kalender sehen.

Kann ich Zeitzonen und Buchungslimits verwalten?

Ja. Doodle passt die Zeitzonen automatisch an, du kannst Buchungsfenster, Fristen, Puffer und Grenzen dafür festlegen, wie weit im Voraus Kunden buchen können.

Verbringe mehr Zeit mit der Beratung, weniger Zeit für die Planung

Beginne kostenlos oder upgrade auf Doodle Pro ab $6,95/Monat für gebrandete Buchungen, Zahlungseinzug und erweiterte Erinnerungsfunktionen.

Keine Kreditkarte erforderlich.