Terminplanung für Berater und Kundenarbeit erstellt

Hör auf, E-Mails zu jagen. Gib deinen Kalender frei, lass deine Kunden Meetings buchen, die zu deinen Arbeitszeiten passen, schütze deine abrechenbare Zeit und konzentriere dich auf die Beratung, die mehr wert ist.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Vertraut von Beratern und kundenorientierten Unternehmen

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Weniger Terminplanung, mehr Zeit für die Kunden

Lass deine Kunden Treffen direkt in deinem Kalender buchen, damit du dir das E-Mail-Pingpong sparen kannst. Doodle sorgt dafür, dass deine Verfügbarkeit stimmt und verwandelt Anrufe in fakturierbare Sitzungen, sodass jede Woche Stunden frei werden.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Keine doppelten Buchungen, keine verpassten Chancen

Mit der Kalendersynchronisierung in Echtzeit bleibt jedes Treffen auf dem neuesten Stand. Teile verschiedene Buchungsseiten für Erkundungstermine, Strategiesitzungen und Folgetermine, damit deine Kunden immer gleich beim ersten Mal an der richtigen Stelle landen.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Professionelle Erfahrung, jedes Mal

Mit gebrandeten Buchungsseiten, automatischen Bestätigungen und Erinnerungen bleibst du organisiert und pünktlich. Ziehe Zahlungen im Voraus ein und reduziere die Zahl der unentschuldigten Fehlzeiten, während du deinen Kunden ein ausgefeiltes, zuverlässiges Erlebnis bietest.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Gemacht für jedes Beratungsengagement

Synchronisiere deinen Kalender automatisch

Verbinde Google, Microsoft Outlook oder Apple Calendar, damit Doodle nur deine tatsächliche Verfügbarkeit anzeigt und Konflikte in allen Konten blockiert.

Kunden in Echtzeit buchen lassen

Teile eine Buchungsseite oder einen 1:1-Link, damit Kunden sofort einen Termin vereinbaren können. Doodle fügt Besprechungslinks hinzu, konvertiert Zeitzonen und versendet automatisch Einladungen.

Zeige deine Marke bei jeder Buchung

Gestalte deine Buchungsseite mit deinem Logo, deinen Farben und deinen Sitzungsdetails. Lege klare Zeitpläne fest und vermittle einen professionellen ersten Eindruck.

Kundendaten sicher halten

Doodle verwendet sichere, verschlüsselte Verbindungen und ein datenschutzfreundliches Design. Nur du kannst die Details deines Kalenders sehen und die Informationen der Teilnehmer/innen können verborgen bleiben.

Finde die beste Zeit für Gruppen

Nutze Gruppenumfragen, um Workshops oder Stakeholder-Treffen zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer ein und wähle die Zeit, die für alle passt.

Verwalte die Anwesenheit ohne Tabellenkalkulationen

Führe Workshops und Schulungen mit Anmeldebögen durch. Lege Sitzplatzgrenzen fest, sammle Teilnehmerdaten und fülle jede Sitzung ohne manuelle Nachverfolgung.

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Doodle hat meine Planungszeit halbiert und meine Beratungsbuchungen verdoppelt.

DL

David L.

Unternehmensberater

Kunden buchen in Sekundenschnelle. Ich schütze endlich die abrechenbaren Stunden und beende die E-Mail-Ketten.

SM

Sarah M.

Strategieberater

Die Buchungsseiten wirken professionell und reduzieren die Zahl der Nichtteilnahmen durch Erinnerungen.

PK

Priya K.

Unabhängiger Berater

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Berater

Praktische Tipps, um Kundengespräche besser zu führen, deinen Kalender unter Kontrolle zu halten und dein Beratungsgeschäft auszubauen.

Consultant and client having a one-on-one discussion in a comfortable office environment.

Wie Berater mit intelligenter Zeitplanung Stunden sparen

Two consultants discussing project plans in a modern meeting room.

5 Vorlagen für Meetings, die jeder Berater braucht

Confident professional standing with folded arms.

Wie du Preise festlegst und Zahlungen eintreibst, wenn Kunden buchen

Häufig gestellte Fragen

Kann ich vor einem Treffen Kundeninformationen sammeln?

Ja. Füge deiner Buchungsseite oder deinem Anmeldeformular benutzerdefinierte Fragen hinzu, um Ziele, Notizen oder wichtige Details vor Kundengesprächen zu sammeln.

Welche Kalender und Konferenz-Tools lassen sich integrieren?

Verbinde Google-, Microsoft Outlook- und Apple-Kalender. Füge Links zu Zoom, Google Meet, Cisco oder Microsoft Teams hinzu. Stripe ermöglicht den Zahlungseinzug.

Kann ich verschiedene Beratungsarten mit unterschiedlichen Preisen und Längen anbieten?

Ja. Erstelle mehrere Buchungsseiten oder Sitzungen in Anmeldebögen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Preisen und Zahlungseinstellungen.

Sind die Kundendaten sicher und privat?

Ja. Doodle bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau, GDPR-konforme Handhabung und Datenschutzkontrollen, damit nur du deine verbundenen Kalender und Kundendaten siehst.

Kann ich das Buchungsfenster begrenzen oder eine Vorankündigung verlangen?

Ja. Lege Buchungsfristen, Mindestkündigungsfristen, Zeitpuffer und automatische Erinnerungen fest, um zu kontrollieren, wann Kunden planen können und um Änderungen in letzter Minute zu vermeiden.

