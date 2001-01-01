Terminplanung für Berater und Kundenarbeit erstellt
Vertraut von Beratern und kundenorientierten Unternehmen
Weniger Terminplanung, mehr Zeit für die Kunden
Lass deine Kunden Treffen direkt in deinem Kalender buchen, damit du dir das E-Mail-Pingpong sparen kannst. Doodle sorgt dafür, dass deine Verfügbarkeit stimmt und verwandelt Anrufe in fakturierbare Sitzungen, sodass jede Woche Stunden frei werden.
Keine doppelten Buchungen, keine verpassten Chancen
Mit der Kalendersynchronisierung in Echtzeit bleibt jedes Treffen auf dem neuesten Stand. Teile verschiedene Buchungsseiten für Erkundungstermine, Strategiesitzungen und Folgetermine, damit deine Kunden immer gleich beim ersten Mal an der richtigen Stelle landen.
Professionelle Erfahrung, jedes Mal
Mit gebrandeten Buchungsseiten, automatischen Bestätigungen und Erinnerungen bleibst du organisiert und pünktlich. Ziehe Zahlungen im Voraus ein und reduziere die Zahl der unentschuldigten Fehlzeiten, während du deinen Kunden ein ausgefeiltes, zuverlässiges Erlebnis bietest.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Gemacht für jedes Beratungsengagement
Synchronisiere deinen Kalender automatisch
Verbinde Google, Microsoft Outlook oder Apple Calendar, damit Doodle nur deine tatsächliche Verfügbarkeit anzeigt und Konflikte in allen Konten blockiert.
Kunden in Echtzeit buchen lassen
Teile eine Buchungsseite oder einen 1:1-Link, damit Kunden sofort einen Termin vereinbaren können. Doodle fügt Besprechungslinks hinzu, konvertiert Zeitzonen und versendet automatisch Einladungen.
Zeige deine Marke bei jeder Buchung
Gestalte deine Buchungsseite mit deinem Logo, deinen Farben und deinen Sitzungsdetails. Lege klare Zeitpläne fest und vermittle einen professionellen ersten Eindruck.
Kundendaten sicher halten
Doodle verwendet sichere, verschlüsselte Verbindungen und ein datenschutzfreundliches Design. Nur du kannst die Details deines Kalenders sehen und die Informationen der Teilnehmer/innen können verborgen bleiben.
Finde die beste Zeit für Gruppen
Nutze Gruppenumfragen, um Workshops oder Stakeholder-Treffen zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer ein und wähle die Zeit, die für alle passt.
Verwalte die Anwesenheit ohne Tabellenkalkulationen
Führe Workshops und Schulungen mit Anmeldebögen durch. Lege Sitzplatzgrenzen fest, sammle Teilnehmerdaten und fülle jede Sitzung ohne manuelle Nachverfolgung.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Doodle hat meine Planungszeit halbiert und meine Beratungsbuchungen verdoppelt.
Kunden buchen in Sekundenschnelle. Ich schütze endlich die abrechenbaren Stunden und beende die E-Mail-Ketten.
Die Buchungsseiten wirken professionell und reduzieren die Zahl der Nichtteilnahmen durch Erinnerungen.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen für
Berater
Häufig gestellte Fragen
Kann ich vor einem Treffen Kundeninformationen sammeln?
Ja. Füge deiner Buchungsseite oder deinem Anmeldeformular benutzerdefinierte Fragen hinzu, um Ziele, Notizen oder wichtige Details vor Kundengesprächen zu sammeln.
Welche Kalender und Konferenz-Tools lassen sich integrieren?
Verbinde Google-, Microsoft Outlook- und Apple-Kalender. Füge Links zu Zoom, Google Meet, Cisco oder Microsoft Teams hinzu. Stripe ermöglicht den Zahlungseinzug.
Kann ich verschiedene Beratungsarten mit unterschiedlichen Preisen und Längen anbieten?
Ja. Erstelle mehrere Buchungsseiten oder Sitzungen in Anmeldebögen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Preisen und Zahlungseinstellungen.
Sind die Kundendaten sicher und privat?
Ja. Doodle bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau, GDPR-konforme Handhabung und Datenschutzkontrollen, damit nur du deine verbundenen Kalender und Kundendaten siehst.
Kann ich das Buchungsfenster begrenzen oder eine Vorankündigung verlangen?
Ja. Lege Buchungsfristen, Mindestkündigungsfristen, Zeitpuffer und automatische Erinnerungen fest, um zu kontrollieren, wann Kunden planen können und um Änderungen in letzter Minute zu vermeiden.