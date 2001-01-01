Doodle erstellen

Terminplanung für Coaches - mehr Kundentermine buchen

Schluss mit dem Jonglieren mit E-Mails und verpassten Sitzungen. Lass deine Kunden Coaching-Anrufe buchen, synchronisiere sie mit deinem Kalender, schicke Erinnerungen, reduziere die Zahl der verpassten Termine und gewinne Zeit für dein Coaching.

Ein Doodle erstellen
a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Vertraut von Coaches und kundenorientierten Fachleuten

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Spare jede Woche Stunden mit automatisierten Buchungen

Kunden buchen ihre Sitzungen selbst über deine Buchungsseite. Die Termine werden sofort mit deinem Kalender synchronisiert und automatische Erinnerungen sorgen für die Nachbereitung - so kannst du dich auf das Coaching konzentrieren, nicht auf die Verwaltung.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Koordiniere Sitzungen und Programme mit Leichtigkeit

Verwalte einzelne Sitzungen, wiederkehrende Programme und Gruppenworkshops ohne Konflikte. Live-Kalender-Updates und mehrere Buchungsseiten verhindern Doppelbuchungen und sorgen für Ordnung in deinem Terminkalender.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Ein professionelles, zuverlässiges Kundenerlebnis bieten

Ziehe die Zahlungen bei der Buchung über Stripe ein, füge Fragen zur Aufnahme hinzu und verwende gebrandete Buchungsseiten, um No-Shows zu reduzieren und deine Zeit zu schützen - all das, während du deinen Kunden ein nahtloses Erlebnis bietest.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Gemacht für jede Art von Coaching-Meeting

Halte deinen Zeitplan konfliktfrei

Verbinde Google, Outlook oder Apple Calendar, damit Doodle Konflikte blockiert, nur verfügbare Zeiten anzeigt und deinen Trainingsplan genau einhält.

Kunden können sofort buchen

Gib eine Buchungsseite oder einen 1:1-Link frei, damit Kunden verfügbare Termine auswählen, sofortige Bestätigungen erhalten und die Treffen automatisch in alle Kalender eingetragen werden.

Biete ein ausgefeiltes Kundenerlebnis

Füge dein Logo, deine Farben und die Beschreibungen deiner Sitzungen auf deiner Buchungsseite hinzu, um deinen Kunden klare Anweisungen und ein professionelles Erlebnis zu bieten.

Schütze deine Kundendaten

Alle Kalenderverbindungen sind sicher. Doodle speichert niemals den Inhalt von Veranstaltungen, und die Teilnehmerdaten können in jedem Plan ausgeblendet werden. Die Pro- und Enterprise-Tarife enthalten erweiterte Datenschutz- und Sicherheitskontrollen.

Finde die beste Zeit für Gruppensitzungen

Nutze Gruppenumfragen, um Masterminds, Workshops oder Gruppen-Coaching-Termine zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und finde die beste Zeit für alle ohne manuelle Koordination.

Einfaches Verwalten von Klassen und Workshops

Verwende Anmeldeformulare, um Einkehrtage, Programme oder Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl durchzuführen. Lege Kapazitäten fest, sammle Teilnehmerdaten und verwalte die Sitzungen mit der integrierten Anwesenheitskontrolle.

Halte deinen Zeitplan konfliktfrei

Verbinde Google, Outlook oder Apple Calendar, damit Doodle Konflikte blockiert, nur verfügbare Zeiten anzeigt und deinen Trainingsplan genau einhält.

Kunden können sofort buchen

Gib eine Buchungsseite oder einen 1:1-Link frei, damit Kunden verfügbare Termine auswählen, sofortige Bestätigungen erhalten und die Treffen automatisch in alle Kalender eingetragen werden.

Biete ein ausgefeiltes Kundenerlebnis

Füge dein Logo, deine Farben und die Beschreibungen deiner Sitzungen auf deiner Buchungsseite hinzu, um deinen Kunden klare Anweisungen und ein professionelles Erlebnis zu bieten.

Schütze deine Kundendaten

Alle Kalenderverbindungen sind sicher. Doodle speichert niemals den Inhalt von Veranstaltungen, und die Teilnehmerdaten können in jedem Plan ausgeblendet werden. Die Pro- und Enterprise-Tarife enthalten erweiterte Datenschutz- und Sicherheitskontrollen.

Finde die beste Zeit für Gruppensitzungen

Nutze Gruppenumfragen, um Masterminds, Workshops oder Gruppen-Coaching-Termine zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und finde die beste Zeit für alle ohne manuelle Koordination.

Einfaches Verwalten von Klassen und Workshops

Verwende Anmeldeformulare, um Einkehrtage, Programme oder Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl durchzuführen. Lege Kapazitäten fest, sammle Teilnehmerdaten und verwalte die Sitzungen mit der integrierten Anwesenheitskontrolle.

Ein Doodle erstellen

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Doodle hat meinen Verwaltungsaufwand um die Hälfte reduziert - Kunden buchen Sitzungen ohne E-Mails und mein Kalender bleibt sauber.

JT

Jordan T.

Leben & Karriere Coach

Wenn ich die Zahlungen bei der Buchung einziehe, gibt es keine unangemeldeten Besuche mehr und mein Zeitplan ist berechenbar.

SR

Simone R.

Executive Leadership Coach

Ein individuelles Branding und automatische Erinnerungen lassen meine Coaching-Praxis professionell und zuverlässig erscheinen.

LF

Luca F.

Wellness & Mindset Coach

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Trainer

Anleitungen und Tipps, wie du mit Doodle deine Termine besser planen, die Zahl der Nichtteilnehmer/innen reduzieren und deine Coaching-Sitzungen effizienter gestalten kannst.

Coach in a client session.

Wie du als Coach das Planungschaos stoppen kannst

5 Tipps für die Buchungsseite, um mehr Kunden anzuziehen

Coach attentively listening to a client on the couch.

Verringerung der Zahlungsverweigerung: Mahnungen und bewährte Zahlungspraktiken

Häufig gestellte Fragen

Können Kunden Coaching-Sitzungen ohne Hin- und Hergehen buchen?

Ja. Gib eine Buchungsseite oder einen 1:1-Link frei, damit deine Kunden einen freien Termin wählen können; Doodle sendet Bestätigungen und fügt das Treffen in deinen Kalender ein.

Kann ich Doodle mit meinem Kalender und meinen Videotools synchronisieren?

Ja. Verbinde Google, Outlook oder Apple Calendar und verknüpfe Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams, um automatisch Videolinks hinzuzufügen.

Kann ich Gruppenworkshops und 1:1-Coaching von einem Konto aus anbieten?

Verwende Anmeldeformulare für Kurse, Gruppenumfragen für die Planung mehrerer Teilnehmer und Buchungsseiten für private Sitzungen.

Sind meine Kundendaten sicher?

Doodle nutzt sichere Kalenderverbindungen, Datenschutz auf Unternehmensebene bei kostenpflichtigen Plänen und Funktionen zum Verbergen von Teilnehmerdaten, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten.

Kann ich Zahlungen einfordern und Buchungsregeln kontrollieren?

Ja. Aktiviere Stripe-Zahlungen für die Buchungsseite und 1:1, lege Puffer und Fristen fest und beschränke, wie weit im Voraus Kunden buchen können.

Bereit zur Vereinfachung deinen Coaching-Zeitplan

Beginne kostenlos. Upgrade auf Pro für individuelles Branding, Zahlungen und Erinnerungen ab $6,95/Monat.

Keine Kreditkarte erforderlich.