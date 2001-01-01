Terminplanung für Coaches - mehr Kundentermine buchen
Vertraut von Coaches und kundenorientierten Fachleuten
Spare jede Woche Stunden mit automatisierten Buchungen
Kunden buchen ihre Sitzungen selbst über deine Buchungsseite. Die Termine werden sofort mit deinem Kalender synchronisiert und automatische Erinnerungen sorgen für die Nachbereitung - so kannst du dich auf das Coaching konzentrieren, nicht auf die Verwaltung.
Koordiniere Sitzungen und Programme mit Leichtigkeit
Verwalte einzelne Sitzungen, wiederkehrende Programme und Gruppenworkshops ohne Konflikte. Live-Kalender-Updates und mehrere Buchungsseiten verhindern Doppelbuchungen und sorgen für Ordnung in deinem Terminkalender.
Ein professionelles, zuverlässiges Kundenerlebnis bieten
Ziehe die Zahlungen bei der Buchung über Stripe ein, füge Fragen zur Aufnahme hinzu und verwende gebrandete Buchungsseiten, um No-Shows zu reduzieren und deine Zeit zu schützen - all das, während du deinen Kunden ein nahtloses Erlebnis bietest.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Gemacht für jede Art von Coaching-Meeting
Halte deinen Zeitplan konfliktfrei
Verbinde Google, Outlook oder Apple Calendar, damit Doodle Konflikte blockiert, nur verfügbare Zeiten anzeigt und deinen Trainingsplan genau einhält.
Kunden können sofort buchen
Gib eine Buchungsseite oder einen 1:1-Link frei, damit Kunden verfügbare Termine auswählen, sofortige Bestätigungen erhalten und die Treffen automatisch in alle Kalender eingetragen werden.
Biete ein ausgefeiltes Kundenerlebnis
Füge dein Logo, deine Farben und die Beschreibungen deiner Sitzungen auf deiner Buchungsseite hinzu, um deinen Kunden klare Anweisungen und ein professionelles Erlebnis zu bieten.
Schütze deine Kundendaten
Alle Kalenderverbindungen sind sicher. Doodle speichert niemals den Inhalt von Veranstaltungen, und die Teilnehmerdaten können in jedem Plan ausgeblendet werden. Die Pro- und Enterprise-Tarife enthalten erweiterte Datenschutz- und Sicherheitskontrollen.
Finde die beste Zeit für Gruppensitzungen
Nutze Gruppenumfragen, um Masterminds, Workshops oder Gruppen-Coaching-Termine zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und finde die beste Zeit für alle ohne manuelle Koordination.
Einfaches Verwalten von Klassen und Workshops
Verwende Anmeldeformulare, um Einkehrtage, Programme oder Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl durchzuführen. Lege Kapazitäten fest, sammle Teilnehmerdaten und verwalte die Sitzungen mit der integrierten Anwesenheitskontrolle.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Doodle hat meinen Verwaltungsaufwand um die Hälfte reduziert - Kunden buchen Sitzungen ohne E-Mails und mein Kalender bleibt sauber.
Wenn ich die Zahlungen bei der Buchung einziehe, gibt es keine unangemeldeten Besuche mehr und mein Zeitplan ist berechenbar.
Ein individuelles Branding und automatische Erinnerungen lassen meine Coaching-Praxis professionell und zuverlässig erscheinen.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen
für Trainer
Häufig gestellte Fragen
Können Kunden Coaching-Sitzungen ohne Hin- und Hergehen buchen?
Ja. Gib eine Buchungsseite oder einen 1:1-Link frei, damit deine Kunden einen freien Termin wählen können; Doodle sendet Bestätigungen und fügt das Treffen in deinen Kalender ein.
Kann ich Doodle mit meinem Kalender und meinen Videotools synchronisieren?
Ja. Verbinde Google, Outlook oder Apple Calendar und verknüpfe Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams, um automatisch Videolinks hinzuzufügen.
Kann ich Gruppenworkshops und 1:1-Coaching von einem Konto aus anbieten?
Verwende Anmeldeformulare für Kurse, Gruppenumfragen für die Planung mehrerer Teilnehmer und Buchungsseiten für private Sitzungen.
Sind meine Kundendaten sicher?
Doodle nutzt sichere Kalenderverbindungen, Datenschutz auf Unternehmensebene bei kostenpflichtigen Plänen und Funktionen zum Verbergen von Teilnehmerdaten, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten.
Kann ich Zahlungen einfordern und Buchungsregeln kontrollieren?
Ja. Aktiviere Stripe-Zahlungen für die Buchungsseite und 1:1, lege Puffer und Fristen fest und beschränke, wie weit im Voraus Kunden buchen können.