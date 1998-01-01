Doodle erstellen

A group poll with a list view of availabilities for a campaign planning meeting

Weltweit setzen produktive Marketing-Teams auf Doodle

A group of logos including Meta Platforms (Facebook), Spotify, Duolingo, Adobe Inc., Calm
Weniger planen, mehr gestalten

Buche Brainstormings, Kampagnenbesprechungen und Kundenpräsentationen in Sekundenschnelle, damit sich dein Team auf die Arbeit konzentrieren kann, die zählt.

Ohne Verzögerungen zusammenarbeiten

Jeder bekommt die richtige Zeit, den richtigen Link und die richtigen Erinnerungen - kein Projekt gerät aufgrund von Terminproblemen ins Stocken.

Projekte vorantreiben

Ein einziges Tool erledigt interne Synchronisationen, Kundenanrufe und Partnertreffen. Und das alles, ohne mit mehreren Apps jonglieren zu müssen.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Für jede Art von Marketing-Meeting gemacht

Kampagnenauftakt planen

Nutze eine Gruppenumfrage, um einen Termin für ein Treffen mit den Kreativen, dem Produkt und dem Vertrieb zu vereinbaren, bevor der Starttermin verstreicht.

Kreativinhalte überprüfen

Teile eine Buchungsseite, damit Beteiligte Überprüfungstermine ohne endlose „Funktioniert das?“-Nachrichten vereinbaren können.

Koordiniere Partnertreffen

Finde ganz einfach einen Termin mit Agenturen, Sponsoren oder Mitarbeitern - auch über mehrere Zeitzonen hinweg.

Genehmigungen rationalisieren

Verschaffe Entscheidungsträgern einen schnelleren Termin, damit Kampagnen pünktlich starten.

Workshop-Plätze besetzen

Verwende einen Eventplaner für Marken- oder Strategie-Workshops, damit alle Plätze belegt sind.

Schütze deinen Kalender

Verbinde Google, Outlook oder iCloud. Es wird nur deine Verfügbarkeit angezeigt, deine persönlichen Kalenderdaten bleiben privat.

Arbeite mit deinen Lieblingstools

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Mit Doodle geht alles einfach schneller. Ich kann die richtigen Leute ohne Verzögerungen in den Raum holen.

Capterra Review

RS

Rachel S.

Marketing Manager

Es ist so einfach einzurichten - kein Jonglieren mehr mit Kalendern für Kampagnenüberprüfungen.

GetApp Review

JK

John K.

Kreativdirektor

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team.

Häufig gestellte Fragen

Wie können wir uns mit externen Partnern abstimmen?

Teile eine Gruppenumfrage, damit Agenturen, Sponsoren und interne Teams schnell einen Termin für ein Treffen auswählen können.

Kann ich Treffen für mein Team buchen?

Ja, mit dem Teamplan kannst du eine Buchungsseite erstellen, die mit den Kalendern mehrerer Teammitglieder verknüpft ist.

Können wir die Buchungsseiten mit unserem Firmenlogo versehen?

Ja, natürlich. Gestalte deine Doodles mit deinem Logo und deinen Farben, damit sie sich wie ein Teil deiner Markenerfahrung anfühlen.

Wie buche ich am besten mehrere Trainings- oder Prüfungssitzungen?

Verwende einen Eventplaner für mehrere Trainings- oder Prüfungssitzungen. Buchungsseiten eignen sich am besten, wenn du deine persönliche Verfügbarkeit zeigen willst.

Wie kann ich Stornierungen in letzter Minute verhindern?

Automatische Erinnerungen halten die Teilnehmer/innen auf dem Laufenden, damit sie dein Treffen nicht verpassen.

Hast du die Antwort nicht gefunden?

Verbringe mehr Zeit mit der Erstellung, weniger Zeit zum Koordinieren

Sorge dafür, dass die Kampagnen vorankommen und dein Team sich auf die Arbeit konzentriert, die zu Ergebnissen führt - und nicht auf die Jagd nach Besprechungszeiten.

Keine Kreditkarte erforderlich.