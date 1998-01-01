Intelligente Zeitplanung für Marketing-Teams
Weltweit setzen produktive Marketing-Teams auf Doodle
Weniger planen, mehr gestalten
Buche Brainstormings, Kampagnenbesprechungen und Kundenpräsentationen in Sekundenschnelle, damit sich dein Team auf die Arbeit konzentrieren kann, die zählt.
Ohne Verzögerungen zusammenarbeiten
Jeder bekommt die richtige Zeit, den richtigen Link und die richtigen Erinnerungen - kein Projekt gerät aufgrund von Terminproblemen ins Stocken.
Projekte vorantreiben
Ein einziges Tool erledigt interne Synchronisationen, Kundenanrufe und Partnertreffen. Und das alles, ohne mit mehreren Apps jonglieren zu müssen.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Für jede Art von Marketing-Meeting gemacht
Kampagnenauftakt planen
Nutze eine Gruppenumfrage, um einen Termin für ein Treffen mit den Kreativen, dem Produkt und dem Vertrieb zu vereinbaren, bevor der Starttermin verstreicht.
Kreativinhalte überprüfen
Teile eine Buchungsseite, damit Beteiligte Überprüfungstermine ohne endlose „Funktioniert das?“-Nachrichten vereinbaren können.
Koordiniere Partnertreffen
Finde ganz einfach einen Termin mit Agenturen, Sponsoren oder Mitarbeitern - auch über mehrere Zeitzonen hinweg.
Genehmigungen rationalisieren
Verschaffe Entscheidungsträgern einen schnelleren Termin, damit Kampagnen pünktlich starten.
Workshop-Plätze besetzen
Verwende einen Eventplaner für Marken- oder Strategie-Workshops, damit alle Plätze belegt sind.
Schütze deinen Kalender
Verbinde Google, Outlook oder iCloud. Es wird nur deine Verfügbarkeit angezeigt, deine persönlichen Kalenderdaten bleiben privat.
Kampagnenauftakt planen
Nutze eine Gruppenumfrage, um einen Termin für ein Treffen mit den Kreativen, dem Produkt und dem Vertrieb zu vereinbaren, bevor der Starttermin verstreicht.
Kreativinhalte überprüfen
Teile eine Buchungsseite, damit Beteiligte Überprüfungstermine ohne endlose „Funktioniert das?“-Nachrichten vereinbaren können.
Koordiniere Partnertreffen
Finde ganz einfach einen Termin mit Agenturen, Sponsoren oder Mitarbeitern - auch über mehrere Zeitzonen hinweg.
Genehmigungen rationalisieren
Verschaffe Entscheidungsträgern einen schnelleren Termin, damit Kampagnen pünktlich starten.
Workshop-Plätze besetzen
Verwende einen Eventplaner für Marken- oder Strategie-Workshops, damit alle Plätze belegt sind.
Schütze deinen Kalender
Verbinde Google, Outlook oder iCloud. Es wird nur deine Verfügbarkeit angezeigt, deine persönlichen Kalenderdaten bleiben privat.
Arbeite mit deinen Lieblingstools
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Mit Doodle geht alles einfach schneller. Ich kann die richtigen Leute ohne Verzögerungen in den Raum holen.
Es ist so einfach einzurichten - kein Jonglieren mehr mit Kalendern für Kampagnenüberprüfungen.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Häufig gestellte Fragen
Wie können wir uns mit externen Partnern abstimmen?
Teile eine Gruppenumfrage, damit Agenturen, Sponsoren und interne Teams schnell einen Termin für ein Treffen auswählen können.
Kann ich Treffen für mein Team buchen?
Ja, mit dem Teamplan kannst du eine Buchungsseite erstellen, die mit den Kalendern mehrerer Teammitglieder verknüpft ist.
Können wir die Buchungsseiten mit unserem Firmenlogo versehen?
Ja, natürlich. Gestalte deine Doodles mit deinem Logo und deinen Farben, damit sie sich wie ein Teil deiner Markenerfahrung anfühlen.
Wie buche ich am besten mehrere Trainings- oder Prüfungssitzungen?
Verwende einen Eventplaner für mehrere Trainings- oder Prüfungssitzungen. Buchungsseiten eignen sich am besten, wenn du deine persönliche Verfügbarkeit zeigen willst.
Wie kann ich Stornierungen in letzter Minute verhindern?
Automatische Erinnerungen halten die Teilnehmer/innen auf dem Laufenden, damit sie dein Treffen nicht verpassen.