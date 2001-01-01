Doodle erstellen

Einfache, sichere Terminplanung für Wellness-Coaches

Als Wellness-Coach kannst du deinen Kunden die Möglichkeit geben, Sitzungen mit sicherer Terminplanung, Kalendersynchronisierung, Erinnerungen und Zahlungen zu buchen, damit du mehr coachen und weniger verwalten musst.

Ein Doodle erstellen
a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Das Vertrauen von Wellness- und Gesundheitsorganisationen

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Lass die Kunden selbst buchen

Teile deine Buchungsseite, damit deine Kunden 1:1-Termine, Erkundungstermine und Folgetermine ohne Hin und Her vereinbaren können. Doodle synchronisiert deinen Kalender, sendet Bestätigungen und fügt automatisch Videolinks hinzu.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Über Zeitzonen hinweg synchron bleiben

Koordiniere Sitzungen, Klausuren und Teambesprechungen mühelos. Verfügbarkeiten in Echtzeit, intelligente Puffer und Links zu gemeinsamen Buchungen verhindern Überschneidungen und Doppelbuchungen.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Glänzend aussehen und geschützt bleiben

Gebrandete Buchungsseiten, automatische Erinnerungen und Stripe-Zahlungen reduzieren Nichterscheinen und Stornierungen, während Doodle deine Regeln für Umplanungen und Richtlinien durchsetzt.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Entwickelt für dein Training und dein Wachstum

Synchronisiere deinen Kalender automatisch

Verbinde einmalig den Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender. Doodle blockiert belegte Zeiten, erkennt Zeitzonen und fügt automatisch Zoom-, Meet-, Teams- oder Webex-Links hinzu, damit jede Sitzung pünktlich beginnt.

Halte deinen Zeitplan konzentriert und flexibel

Echtzeit-Terminplanung für 1:1 und Pakete. Biete feste Zeitfenster an, füge Vorbereitungspuffer hinzu, verhindere Doppelbuchungen und lass deine Kunden mit einem Link einen neuen Termin vereinbaren - damit dein Tag reibungslos verläuft.

Personalisiere jedes Kundenerlebnis

Präsentiere dich professionell mit deinem Logo, deinen Markenfarben und deiner URL. Füge individuelle Fragen hinzu, um Ziele oder Vorlieben vor den Sitzungen zu erfassen – so kannst du dein Coaching personalisieren, ohne zusätzliche E-Mails zu senden.

Schütze Kundendaten mit Unternehmenssicherheit

Sicherheit auf Unternehmensebene durch Design: GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3. Nur die Verfügbarkeit wird geteilt; die Antworten der Kunden bleiben durch den erlaubnisbasierten Zugang und die versteckten Teilnehmerdetails privat.

Finde die beste Zeit für Gruppensitzungen

Finde die beste Zeit für Gruppentreffen, Partnersitzungen oder Wellness-Workshops mit Gruppenumfragen. Lade bis zu 1000 Teilnehmer/innen ein und lass Doodle sofort die beste Zeit ermitteln.

Fülle Klassen und Workshops schneller

Fülle deine Kurse und Workshops schnell mit Anmeldeformularen. Erstelle Zeitfenster, schränke die Plätze ein und sende automatische Erinnerungen, damit deine Kurse voll und pünktlich stattfinden.

Ein Doodle erstellen

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Die Kunden buchen 1:1-Termine von sich aus, und die Erinnerungsfunktion halbiert die Zahl der Nichtteilnehmer.

MS

Maya S.

Wellness Coach

Ich habe einen Atemtherapiekurs mit 20 Plätzen innerhalb eines Tages mit Anmeldebögen und Stripe gefüllt.

JP

Jordan P.

Achtsamkeitscoach

Mit Group Polls war es ein Leichtes, einen Wellness-Workshop für 50 Personen zu planen.

AR

Alex R.

Wellness-Coach am Arbeitsplatz

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Wellness-Coaches

Praktische Anleitungen, um die Terminplanung zu optimieren, deinen Kalender zu füllen und deine Praxis auszubauen.

Wellness coach outdoor session

Erstelle einen Wellness-Coaching-Kalender, der sich selbst bucht

Healthcare wellness coach client session

Reduziere No-Shows mit smarten Erinnerungen und einfachen Zahlungen für Wellness-Coaches

Hands-on group workshop with instructor guidance

Ausverkaufte Kurse mit Anmeldebögen und Stripe-gestützten Zahlungen durchführen

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Entdeckungsanrufe, Pakete und Nachfassaktionen über einen Link anbieten?

Ja. Verwende mehrere Sitzungsarten auf deiner Buchungsseite und für 1:1-Sitzungen, damit deine Kunden genau das auswählen können, was sie brauchen.

Ist Doodle mit meinem Kalender und meinen Video-Apps verbunden?

Ja. Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender und starte Zoom, Google Meet, Teams oder Webex mit nur einem Klick.

Wie führe ich gemeinsam veranstaltete Sitzungen durch?

Nutze das Co-Hosting, damit eine Sitzung nur gebucht wird, wenn alle Kalender übereinstimmen - ideal für gemeinsame Programme mit Ernährungsberatern oder Therapeuten.

Sind die Kundeninformationen sicher?

Ja. Nur die Verfügbarkeit wird geteilt. Kundenantworten sind durch einen erlaubnisbasierten Zugriff und die Einhaltung von SOC 2, GDPR und CCPA geschützt.

Kann ich Puffer, Zeitzonen und Kündigungsregeln festlegen?

Ja. Füge Vorbereitungspuffer hinzu, erkenne automatisch Zeitzonen und passe Absagen und Umplanungen an, um deine Zeit zu schützen.

Schalte deinen Coaching-Kalender auf Autopilot

Keine Einrichtungsgebühren und flexible Preise für jede Praxisgröße.

Keine Kreditkarte erforderlich.