Sichere Terminplanung für Therapeuten & Berater

Schluss mit dem Hin und Her. Lass deine Kunden online buchen, erhalte automatische Erinnerungen, schütze die Grenzen deines Kalenders und füge Zoom- oder Team-Links für jede Sitzung hinzu.

Das Vertrauen führender Wellness- und Gesundheitsorganisationen

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Fülle deinen Terminkalender ohne Telefontag

Gib eine Buchungsseite frei, lass deine Kunden selbst buchen oder einen neuen Termin vereinbaren und füge automatisch Links zu Zoom, Google Meet oder Teams zu jeder Therapiesitzung hinzu.

Koordiniere 1:1-Sitzungen, Paar- und Familiensitzungen und Supervision mit einem Tool

Echtzeitverfügbarkeit, Puffer und Zeitzonenerkennung sorgen dafür, dass dein Kalender und deine Kundenverpflichtungen aufeinander abgestimmt sind.

Biete ein ausgefeiltes, professionelles Buchungserlebnis

Individuelles Branding, Bestätigungs-E-Mails und Zahlungen über Stripe schaffen Vertrauen, während die Vermeidung von Doppelbuchungen die Sitzungen zuverlässig hält.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Gemacht für die Art, wie du Kunden unterstützt

Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender

Synchronisiere deinen Zeitplan automatisch. Blockiere persönliche Stunden, verhindere Doppelbuchungen und starte Zoom, Google Meet, Teams oder Webex-Links mit jeder Buchung.

Buchungsseiten oder 1:1-Links teilen

Lass deine Kunden die Zeiten wählen, die zu deinem Arbeitsanfall passen. Füge Puffer für Notizen hinzu, biete wöchentlich wiederkehrende Termine an und lass dringende Termine früher buchen.

Branding deiner Buchungsseiten

Füge deinen Praxisnamen, dein Logo und deine Farben hinzu. Füge Fragen zu Zielen und Vorlieben hinzu, damit jede Sitzung vorbereitet und persönlich beginnt.

Halte die Kundendaten privat und sicher

Nur die Verfügbarkeit wird geteilt. Doodle ist konform mit GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3 und bietet deinem Team einen berechtigungsbasierten Zugang.

Verwende Gruppenumfragen, um Supervision oder Fallbesprechungen zu planen

Lade bis zu 1000 Teilnehmer ein, sammle Verfügbarkeiten und sperre die beste Zeit ohne lange E-Mail-Ketten.

Veröffentliche Anmeldeformulare für Gruppensitzungen

Biete Therapien, Workshops oder Psychoedukationssitzungen an. Begrenze die Anzahl der Plätze, sammle Teilnehmerdaten und verfolge die Anmeldungen über ein Dashboard.

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

Kunden buchen sich selbst, Erinnerungen halbieren meine Nichterscheinen, und Puffer schützen meine Zeit für Notizen.

JM

Jenna M.

LCSW

Gruppenumfragen machen die Planung von Supervisionen mühelos. Ein Link, 12 Betreuer, fertig.

RT

Rafael T.

LMFT

Stripe-Zahlungen bei der Buchung verringern Stornierungen in letzter Minute und schützen meinen Kalender.

PS

Priya S.

Beratungspsychologe

Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für das Wachstum deine Praxis

Tipps, um die Terminplanung zu optimieren, deinen Kalender zu schützen und Kundenbeziehungen zu stärken.

Wie Therapeuten mit Erinnerungen und Puffern das Nichterscheinen reduzieren

Gesunde Kalendergrenzen setzen, ohne die Kundenbetreuung zu beeinträchtigen

Gruppentherapie und Workshops mit Anmeldeformularen durchführen

Häufig gestellte Fragen

Können neue Kunden bei der Buchung Informationen zur Aufnahme weitergeben?

Ja. Füge benutzerdefinierte Fragen zu Zielen, Vorlieben oder Versicherungsdetails hinzu, damit du jede Sitzung gut vorbereitet beginnst.

Wird Doodle mit meinen Kalendern und Videotools synchronisiert?

Ja. Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender und füge automatisch Links zu Zoom, Google Meet, Teams oder Webex hinzu.

Kann ich wöchentliche oder zweiwöchentliche Therapietermine anbieten?

Ja. Lege wiederkehrende Verfügbarkeiten für 1:1-Sitzungen, Paar- oder Familiensitzungen fest, damit die Kunden feste Zeiten buchen.

Sind die Kundendaten sicher und privat?

Ja. Nur deine Verfügbarkeit ist sichtbar. Antworten und persönliche Kalenderdaten bleiben privat. Doodle erfüllt GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3.

Wie flexibel ist die Zeitplanung?

Erlaube die Verschiebung von Terminen, lege Puffer fest, begrenze die Teilnehmerzahl, verlange die Zahlung bei der Buchung mit Stripe und kontrolliere Vorlaufzeit und Stornierungsfenster.

Gib deinen Kunden eine einfache Möglichkeit zu buchen und bei der Pflege bleiben

Beginne kostenlos und spare jede Woche Stunden mit automatischer Terminplanung, Erinnerungen und Zahlungen.

Keine Kreditkarte erforderlich.