Sichere Terminplanung für Therapeuten & Berater
Das Vertrauen führender Wellness- und Gesundheitsorganisationen
Fülle deinen Terminkalender ohne Telefontag
Gib eine Buchungsseite frei, lass deine Kunden selbst buchen oder einen neuen Termin vereinbaren und füge automatisch Links zu Zoom, Google Meet oder Teams zu jeder Therapiesitzung hinzu.
Koordiniere 1:1-Sitzungen, Paar- und Familiensitzungen und Supervision mit einem Tool
Echtzeitverfügbarkeit, Puffer und Zeitzonenerkennung sorgen dafür, dass dein Kalender und deine Kundenverpflichtungen aufeinander abgestimmt sind.
Biete ein ausgefeiltes, professionelles Buchungserlebnis
Individuelles Branding, Bestätigungs-E-Mails und Zahlungen über Stripe schaffen Vertrauen, während die Vermeidung von Doppelbuchungen die Sitzungen zuverlässig hält.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Gemacht für die Art, wie du Kunden unterstützt
Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender
Synchronisiere deinen Zeitplan automatisch. Blockiere persönliche Stunden, verhindere Doppelbuchungen und starte Zoom, Google Meet, Teams oder Webex-Links mit jeder Buchung.
Buchungsseiten oder 1:1-Links teilen
Lass deine Kunden die Zeiten wählen, die zu deinem Arbeitsanfall passen. Füge Puffer für Notizen hinzu, biete wöchentlich wiederkehrende Termine an und lass dringende Termine früher buchen.
Branding deiner Buchungsseiten
Füge deinen Praxisnamen, dein Logo und deine Farben hinzu. Füge Fragen zu Zielen und Vorlieben hinzu, damit jede Sitzung vorbereitet und persönlich beginnt.
Halte die Kundendaten privat und sicher
Nur die Verfügbarkeit wird geteilt. Doodle ist konform mit GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3 und bietet deinem Team einen berechtigungsbasierten Zugang.
Verwende Gruppenumfragen, um Supervision oder Fallbesprechungen zu planen
Lade bis zu 1000 Teilnehmer ein, sammle Verfügbarkeiten und sperre die beste Zeit ohne lange E-Mail-Ketten.
Veröffentliche Anmeldeformulare für Gruppensitzungen
Biete Therapien, Workshops oder Psychoedukationssitzungen an. Begrenze die Anzahl der Plätze, sammle Teilnehmerdaten und verfolge die Anmeldungen über ein Dashboard.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Kunden buchen sich selbst, Erinnerungen halbieren meine Nichterscheinen, und Puffer schützen meine Zeit für Notizen.
Gruppenumfragen machen die Planung von Supervisionen mühelos. Ein Link, 12 Betreuer, fertig.
Stripe-Zahlungen bei der Buchung verringern Stornierungen in letzter Minute und schützen meinen Kalender.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen für das Wachstum
deine Praxis
Häufig gestellte Fragen
Können neue Kunden bei der Buchung Informationen zur Aufnahme weitergeben?
Ja. Füge benutzerdefinierte Fragen zu Zielen, Vorlieben oder Versicherungsdetails hinzu, damit du jede Sitzung gut vorbereitet beginnst.
Wird Doodle mit meinen Kalendern und Videotools synchronisiert?
Ja. Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender und füge automatisch Links zu Zoom, Google Meet, Teams oder Webex hinzu.
Kann ich wöchentliche oder zweiwöchentliche Therapietermine anbieten?
Ja. Lege wiederkehrende Verfügbarkeiten für 1:1-Sitzungen, Paar- oder Familiensitzungen fest, damit die Kunden feste Zeiten buchen.
Sind die Kundendaten sicher und privat?
Ja. Nur deine Verfügbarkeit ist sichtbar. Antworten und persönliche Kalenderdaten bleiben privat. Doodle erfüllt GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3.
Wie flexibel ist die Zeitplanung?
Erlaube die Verschiebung von Terminen, lege Puffer fest, begrenze die Teilnehmerzahl, verlange die Zahlung bei der Buchung mit Stripe und kontrolliere Vorlaufzeit und Stornierungsfenster.