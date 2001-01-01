Terminplanung für Gruppenkursleiter, die Plätze besetzen
Wellness-Organisationen und Gesundheitstrainer weltweit vertrauen darauf
Verwalte deinen Zeitplan mühelos
Veröffentliche deine Kurse einmal und lass deine Kunden selbst buchen, umbuchen oder einen anderen Termin wählen. Intelligente Puffer und die Vermeidung von Doppelbuchungen sorgen dafür, dass deine Vorbereitungs- und Aufräumzeit geschützt ist.
Vereinfache die Koordination zwischen Klassen und Teams
Verwalte mehrere Kursarten, Studios und Meetings an einem Ort. Nutze Gruppenumfragen, um Co-Dozenten abzustimmen, wähle Zeiten nach Bedarf und erkenne automatisch Zeitzonen für virtuelle Sitzungen.
Biete ein ausgefeiltes, professionelles Erlebnis
E-Mail-Bestätigungen, Erinnerungen und Kalendereinladungen verringern das Nichterscheinen. Individuelles Branding, Zahlungen und klare Anweisungen sorgen dafür, dass sich jede Interaktion nahtlos und zuverlässig anfühlt.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Gemacht für jede Art, eine Klasse zu führen
Kalender synchronisieren und konfliktfrei bleiben
Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender, um die Verfügbarkeit in Echtzeit für Studios und Telemedizin anzuzeigen. Doodle blockiert Konflikte, fügt Puffer hinzu und bucht Zoom-, Teams-, Meet- oder Webex-Links automatisch.
Kunden können sofort online buchen
Teile eine Buchungsseite für Beratungen und Vor-Ort-Termine. Kunden sehen offene Stellen, können in Sekundenschnelle buchen und erhalten Bestätigungen oder Links zur Terminverschiebung - während du die Kapazitäten und Sperrzeiten kontrollierst.
Markiere jede Klasse auf deine Art
Füge dein Logo, Farben, Kursbeschreibungen und Preise hinzu. KI-generierter Text hilft dir dabei, Ziele und Details zu umreißen, und du kannst den Ton dann so verfeinern, dass er zu deiner Marke passt.
Halte Kundendaten privat und sicher
Nur die Verfügbarkeit wird geteilt. Die Antworten der Kunden bleiben durch den erlaubnisbasierten Zugriff geschützt. Doodle erfüllt die GDPR-, SOC 2- und CCPA-Standards und sorgt so für absolute Sicherheit.
Finde die perfekte Zeit für jeden Workshop
Nutze Gruppenumfragen, um Serien oder besondere Veranstaltungen zu planen. Lade bis zu 1000 Teilnehmer/innen ein, sieh dir sofort die Präferenzen an und fixiere die beste Zeit mit einem Klick.
Verwalte Klassen und Dienstpläne mit Leichtigkeit
Erstelle Anmeldeformulare für Programme oder Klassen mit begrenzter Teilnehmerzahl. Lege Sitzplatzbeschränkungen fest, sammle Anmeldedaten und organisiere alles über ein übersichtliches Dashboard.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Doodle füllt meine Reha-Kurse schneller. Zahlungen, Erinnerungen und Kalendereinladungen verringern das Nichterscheinen.
Die Gruppenumfragen haben drei Co-Trainer/innen dazu gebracht, sich auf eine neue Zeit zu einigen, und zwar in Minuten, nicht in Tagen.
Anmeldungsbögen decken die Plätze ab und sammeln sicher die Einlassdaten. Der Aufbau dauerte 10 Minuten.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen für Gesundheit
Unterrichtsplanung
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich wiederkehrende Kurse verwalten?
Lege wiederkehrende Verfügbarkeiten fest oder füge wiederkehrende Termine zu einem Anmeldeformular hinzu. Kunden können wöchentliche, zweiwöchentliche oder monatliche Sitzungen buchen und werden automatisch daran erinnert.
Wird Doodle mit meinem Kalender und meiner Video-App synchronisiert?
Ja. Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender und füge automatisch Zoom-, Google Meet-, Teams- oder Webex-Links zu Buchungen hinzu.
Kann ich vor dem Unterricht Gesundheitsinformationen oder Verzichtserklärungen sammeln?
Ja. Füge benutzerdefinierte Fragen zur Buchung oder Anmeldung hinzu, lege Felder als erforderlich fest und zeige oder exportiere die Antworten.
Sind die Kundendaten privat und sicher?
Ja. Nur deine Verfügbarkeit wird geteilt. Kundendaten sind erlaubnisbasiert und durch die Einhaltung von GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3 geschützt.
Kann ich Plätze begrenzen, Puffer festlegen und Überschneidungen verhindern?
Ja. Begrenze die Anzahl der Plätze pro Slot, füge Puffer für die Vorbereitung und das Aufräumen hinzu, und Doodle blockiert Doppelbuchungen in deinen Kalendern.