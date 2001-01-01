Doodle erstellen

Terminplanung für Gruppenkursleiter, die Plätze besetzen

Jongliere nicht länger mit Dienstplänen, Texten und Stornierungen. Gib eine Buchungsseite frei, synchronisiere deinen Kalender, sammle Zahlungen und überlasse den Rest den Erinnerungen und Zeitzonen.

Wellness-Organisationen und Gesundheitstrainer weltweit vertrauen darauf

Verwalte deinen Zeitplan mühelos

Veröffentliche deine Kurse einmal und lass deine Kunden selbst buchen, umbuchen oder einen anderen Termin wählen. Intelligente Puffer und die Vermeidung von Doppelbuchungen sorgen dafür, dass deine Vorbereitungs- und Aufräumzeit geschützt ist.

Vereinfache die Koordination zwischen Klassen und Teams

Verwalte mehrere Kursarten, Studios und Meetings an einem Ort. Nutze Gruppenumfragen, um Co-Dozenten abzustimmen, wähle Zeiten nach Bedarf und erkenne automatisch Zeitzonen für virtuelle Sitzungen.

Biete ein ausgefeiltes, professionelles Erlebnis

E-Mail-Bestätigungen, Erinnerungen und Kalendereinladungen verringern das Nichterscheinen. Individuelles Branding, Zahlungen und klare Anweisungen sorgen dafür, dass sich jede Interaktion nahtlos und zuverlässig anfühlt.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Gemacht für jede Art, eine Klasse zu führen

Kalender synchronisieren und konfliktfrei bleiben

Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender, um die Verfügbarkeit in Echtzeit für Studios und Telemedizin anzuzeigen. Doodle blockiert Konflikte, fügt Puffer hinzu und bucht Zoom-, Teams-, Meet- oder Webex-Links automatisch.

Kunden können sofort online buchen

Teile eine Buchungsseite für Beratungen und Vor-Ort-Termine. Kunden sehen offene Stellen, können in Sekundenschnelle buchen und erhalten Bestätigungen oder Links zur Terminverschiebung - während du die Kapazitäten und Sperrzeiten kontrollierst.

Markiere jede Klasse auf deine Art

Füge dein Logo, Farben, Kursbeschreibungen und Preise hinzu. KI-generierter Text hilft dir dabei, Ziele und Details zu umreißen, und du kannst den Ton dann so verfeinern, dass er zu deiner Marke passt.

Halte Kundendaten privat und sicher

Nur die Verfügbarkeit wird geteilt. Die Antworten der Kunden bleiben durch den erlaubnisbasierten Zugriff geschützt. Doodle erfüllt die GDPR-, SOC 2- und CCPA-Standards und sorgt so für absolute Sicherheit.

Finde die perfekte Zeit für jeden Workshop

Nutze Gruppenumfragen, um Serien oder besondere Veranstaltungen zu planen. Lade bis zu 1000 Teilnehmer/innen ein, sieh dir sofort die Präferenzen an und fixiere die beste Zeit mit einem Klick.

Verwalte Klassen und Dienstpläne mit Leichtigkeit

Erstelle Anmeldeformulare für Programme oder Klassen mit begrenzter Teilnehmerzahl. Lege Sitzplatzbeschränkungen fest, sammle Anmeldedaten und organisiere alles über ein übersichtliches Dashboard.

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

Doodle füllt meine Reha-Kurse schneller. Zahlungen, Erinnerungen und Kalendereinladungen verringern das Nichterscheinen.

KM

Kara M.

PT Gruppenausbilder

Die Gruppenumfragen haben drei Co-Trainer/innen dazu gebracht, sich auf eine neue Zeit zu einigen, und zwar in Minuten, nicht in Tagen.

MS

Miguel S.

Pränatale Yogalehrerin

Anmeldungsbögen decken die Plätze ab und sammeln sicher die Einlassdaten. Der Aufbau dauerte 10 Minuten.

DL

Dana L.

Cardiac Wellness Coach

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Gesundheit Unterrichtsplanung

Praktische Tipps, um Anmeldungen zu rationalisieren, deinen Kalender sauber zu halten und die Teilnehmerzahl zu maximieren

Participants in a group yoga class seated on mats in a bright, peaceful studio. The instructor leads the session calmly.

Wie du Gruppenkurse mit nur einer Booking Page füllst

Adults attending a yoga class in a bright studio, calmly seated on mats and preparing for session start.

Weniger Nicht-Erscheinen: Erinnerungen, die tatsächlich funktionieren

Virtual group class instructor

Gruppenumfragen vs. Anmeldebögen: Was soll man für den Unterricht verwenden?

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich wiederkehrende Kurse verwalten?

Lege wiederkehrende Verfügbarkeiten fest oder füge wiederkehrende Termine zu einem Anmeldeformular hinzu. Kunden können wöchentliche, zweiwöchentliche oder monatliche Sitzungen buchen und werden automatisch daran erinnert.

Wird Doodle mit meinem Kalender und meiner Video-App synchronisiert?

Ja. Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender und füge automatisch Zoom-, Google Meet-, Teams- oder Webex-Links zu Buchungen hinzu.

Kann ich vor dem Unterricht Gesundheitsinformationen oder Verzichtserklärungen sammeln?

Ja. Füge benutzerdefinierte Fragen zur Buchung oder Anmeldung hinzu, lege Felder als erforderlich fest und zeige oder exportiere die Antworten.

Sind die Kundendaten privat und sicher?

Ja. Nur deine Verfügbarkeit wird geteilt. Kundendaten sind erlaubnisbasiert und durch die Einhaltung von GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3 geschützt.

Kann ich Plätze begrenzen, Puffer festlegen und Überschneidungen verhindern?

Ja. Begrenze die Anzahl der Plätze pro Slot, füge Puffer für die Vorbereitung und das Aufräumen hinzu, und Doodle blockiert Doppelbuchungen in deinen Kalendern.

