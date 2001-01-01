Doodle erstellen

Einfache Terminplanung für vielbeschäftigte Fitnesstrainer

Hör auf, SMS und DMs hinterherzujagen. Gib einen Buchungslink weiter, synchronisiere deinen Kalender, verhindere Doppelbuchungen und lass deine Kunden Termine buchen, die in ihre Zeitzone passen.

Ein Doodle erstellen
a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Das Vertrauen von Fitnessmarken, Kliniken und unabhängigen Trainern

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Mehr trainieren, weniger texten

Teile einen Buchungslink für Discovery Calls, PT-Sitzungen und Verlängerungen. Doodle synchronisiert deinen Kalender, verschickt Bestätigungen und wickelt Zahlungen ab, während du trainierst.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Sorge für einen reibungslosen Ablauf jeder Sitzung

Koordiniere dich mühelos mit Kunden oder Studios. Echtzeitverfügbarkeit, Puffer und Zeitzonenerkennung verhindern Überschneidungen - egal, ob du im Fitnessstudio, online oder unterwegs bist.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Sieh professionell aus, vom ersten Klick bis zur letzten Wiederholung

Gebrandete Buchungsseiten, automatische Erinnerungen und Links zum Verschieben von Terminen verhindern Unpünktlichkeit und Chaos in letzter Minute, damit deine Sitzungen zuverlässig und stressfrei ablaufen.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Entwickelt, um dein Trainingsgeschäft voranzutreiben

Synchronisiere deine Terminkalender automatisch

Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, um Workouts und Kurse zu blockieren. Doodle verhindert Doppelbelegungen, fügt Puffer hinzu und schlägt intelligentere Zeiten vor, wenn du beschäftigt bist.

Kunden können in Echtzeit buchen und bezahlen

Teile deine Buchungsseite oder deinen 1:1-Link, damit deine Kunden auf Basis deiner Live-Verfügbarkeit buchen können. Stripe-Zahlungen, Zeitzonen-Erkennung und sofortige Video-Links machen es nahtlos.

Personalisiere dein Buchungserlebnis

Füge dein Logo, deine Farben und einen Link zu deiner Website hinzu, damit du dich wie in einem Studio fühlst. Erfasse die Ziele, Verletzungen oder Ausrüstungsdetails deiner Kunden, damit jede Sitzung gut vorbereitet beginnt.

Halte die Kundendaten privat und gesetzeskonform

Nur die Verfügbarkeit wird geteilt - niemals die Kalenderdetails. Doodle erfüllt die GDPR-, SOC 2- und CCPA-Standards, damit du dich auf das Coaching und nicht auf die Einhaltung der Vorschriften konzentrieren kannst.

Finde schnell Teamzeiten mit Gruppenumfragen

Plane Bootcamps oder Wellness-Demos ohne endlose Threads. Lass bis zu 1000 Teilnehmer abstimmen und sperre die beste Zeit sofort.

Fülle die Klassen einfach mit Anmeldebögen

Du kannst Workshops oder Prüfungen auflisten, Sitzplatzlimits festlegen und Puffer hinzufügen. Doodle verschickt automatisch Bestätigungen und Erinnerungen, damit du organisiert bleibst.

Synchronisiere deine Terminkalender automatisch

Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, um Workouts und Kurse zu blockieren. Doodle verhindert Doppelbelegungen, fügt Puffer hinzu und schlägt intelligentere Zeiten vor, wenn du beschäftigt bist.

Kunden können in Echtzeit buchen und bezahlen

Teile deine Buchungsseite oder deinen 1:1-Link, damit deine Kunden auf Basis deiner Live-Verfügbarkeit buchen können. Stripe-Zahlungen, Zeitzonen-Erkennung und sofortige Video-Links machen es nahtlos.

Personalisiere dein Buchungserlebnis

Füge dein Logo, deine Farben und einen Link zu deiner Website hinzu, damit du dich wie in einem Studio fühlst. Erfasse die Ziele, Verletzungen oder Ausrüstungsdetails deiner Kunden, damit jede Sitzung gut vorbereitet beginnt.

Halte die Kundendaten privat und gesetzeskonform

Nur die Verfügbarkeit wird geteilt - niemals die Kalenderdetails. Doodle erfüllt die GDPR-, SOC 2- und CCPA-Standards, damit du dich auf das Coaching und nicht auf die Einhaltung der Vorschriften konzentrieren kannst.

Finde schnell Teamzeiten mit Gruppenumfragen

Plane Bootcamps oder Wellness-Demos ohne endlose Threads. Lass bis zu 1000 Teilnehmer abstimmen und sperre die beste Zeit sofort.

Fülle die Klassen einfach mit Anmeldebögen

Du kannst Workshops oder Prüfungen auflisten, Sitzplatzlimits festlegen und Puffer hinzufügen. Doodle verschickt automatisch Bestätigungen und Erinnerungen, damit du organisiert bleibst.

Ein Doodle erstellen

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Ich habe die Verwaltungszeit um 50% reduziert. Die Kunden buchen, bezahlen und erhalten automatisch Mahnungen.

JS

Jordan S.

Fitness Trainer

Mit Group Polls war es ganz einfach, unser Bootcamp für 20 Personen zu planen. Ein Link, fertig.

ML

Maya L.

Cheftrainer

Keine doppelten Buchungen oder Zeitzonenverwechslungen mehr. Meine Online-Sitzungen laufen pünktlich.

CR

Carlos R.

Online Trainer

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Fitness Geschäftswachstum

Hier erfährst du, wie du mit intelligenten Kalendertools deine Terminplanung optimieren, die Kundenbindung verbessern und dein Training erweitern kannst.

Fitness trainer coaching a client during a battle rope workout in a modern studio

Wie Fitnesstrainer Doodle nutzen, um jede Woche Kurse zu füllen

Die perfekte Fitnesstrainer-Buchungsseite: Beispiele und Tipps

Fitness trainer in gym with client

Hybride Kurse durchführen: Terminplanungstools für Fitnessstudio und Online

Häufig gestellte Fragen

Kann ich unterschiedliche Sitzungslängen und Preise festlegen?

Ja. Erstelle Dienste wie 30-, 45- oder 60-minütige Sitzungen mit individuellen Preisen, Puffern und Orten. Ziehe die Zahlung während der Buchung über Stripe ein.

Funktioniert Doodle mit meinen Kalender- und Video-Apps?

Ja. Synchronisiere deinen Google-, Outlook- oder Apple-Kalender und starte Zoom, Google Meet, Teams oder Webex Meetings von jeder Buchung aus.

Kann ich Drop-in-Kurse anbieten und die Plätze begrenzen?

Ja. Verwende Anmeldeformulare, um Zeitfenster hinzuzufügen, Sitzplatzlimits festzulegen und Teilnehmerdaten zu erfassen. Automatische Bestätigungen und Erinnerungen sorgen für eine hohe Teilnehmerzahl.

Können Kunden meine anderen Termine sehen?

Nein. Nur deine verfügbaren Zeiten werden geteilt. Persönliche Ereignisse und Kundenantworten bleiben privat. Doodle ist sicher und konform mit GDPR, SOC 2 und CCPA.

Was ist, wenn ich verreise oder meine Arbeitszeiten ändere?

Aktualisiere deine Verfügbarkeit einmal. Doodle passt deine Buchungsseiten an, beachtet Puffer und Sperrtermine und kümmert sich um Zeitzonen, damit deine Kunden immer die richtigen Zeiten sehen.

Fülle deinen Kalender, nicht deinen Posteingang

Einfache Pläne, die sich schon nach deinem ersten neuen Kunden bezahlt machen.

Keine Kreditkarte erforderlich.