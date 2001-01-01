Doodle erstellen

Terminplanung für Lehrkräfte und Professoren, einfach gemacht

Überspringe E-Mail-Ketten. Lass Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen über deinen Kalender Sprechstunden, Beratungen und Meetings buchen, die in Echtzeit verfügbar sind und an die du erinnert wirst.

Vertrauen bei Pädagogen und Hochschulen weltweit

Fordere jede Woche Stunden zurück

Doodle automatisiert Sprechstunden, Beratungsgespräche und Elterngespräche, damit du nicht mehr mit Threads und Kalendern jonglieren musst. Teile einen Link, lass die Leute sich selbst anmelden und kümmere dich wieder um die Unterrichtsvorbereitung und die Recherche.

Führe jede Art von Meeting an einem Ort durch

Koordiniere Seminare, Praktika, Ausschusssitzungen und Nachholtermine, ohne das Tool zu wechseln. Doodle kümmert sich um Verfügbarkeiten, Puffer und Meeting-Links, damit dein Zeitplan übersichtlich bleibt.

Weniger unentschuldigtes Fernbleiben und ein professionelles Auftreten

Automatische Bestätigungen, Erinnerungen und Zeitzonenerkennung sorgen dafür, dass Schüler und Kollegen pünktlich sind. Gekennzeichnete Einladungen lassen deine Treffen offiziell und vorbereitet aussehen.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Gebaut für die Art, wie du unterrichtest und dich triffst

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

Sprechstunden buchen sich jetzt von selbst. Doodle hat die Reply-All-Threads abgeschafft und meine No-Shows um die Hälfte reduziert.

AC

Amber C.

Biologie, Außerordentlicher Professor

Ich verwalte 120 Schüler und 3 Ausschüsse. Eine Buchungsseite sorgt für Ordnung in den Meetings und einen übersichtlichen Kalender

HR

Hailey R.

Highschool-Lehrer

Gruppenumfragen haben es endlich geschafft, eine Zeit für die Verteidigung der Abschlussarbeit zu finden, die jeder schaffen kann.

TG

Tyler G.

Lehrstuhl

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für vielbeschäftigte Pädagogen

Hier bekommst du praktische Tipps, um die Terminplanung zu optimieren, die Sprechzeiten zu verwalten und bessere Meetings für deine Schüler/innen und Kolleg/innen zu organisieren.

Elternsprechtage: Vorlagen und Erinnerungstipps

Wie du mit einem Buchungslink stressfreie Bürozeiten einrichten kannst

Ein Leitfaden für Professoren zur Planung der Verteidigung von Abschlussarbeiten

Häufig gestellte Fragen

Kann ich wiederkehrende Sprechzeiten festlegen?

Ja. Erstelle eine Buchungsseite mit wöchentlicher Verfügbarkeit und Puffern. Gib den Link einmal weiter; die Schüler/innen buchen die Plätze und beide Kalender werden sofort aktualisiert.

Funktioniert es mit meinen Campus-Tools?

Ja. Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender und erstelle automatisch Zoom-, Teams- oder Webex-Links für Meetings.

Kann ich abteilungs- oder laborübergreifend planen?

Verwende Gruppenumfragen, um eine gemeinsame Zeit für TAs und Schüler zu finden, oder Anmeldeformulare, um die Schüler auf mehrere Zeitfenster zu verteilen.

Sind die Daten der Schüler/innen geschützt?

Ja. Doodle ist GDPR-, SOC2- und CCPA-konform. Du kontrollierst die erforderlichen Felder und wer buchen kann. Es werden keine Daten für Marketingzwecke weitergegeben.

Was ist, wenn sich mein Zeitplan wöchentlich ändert?

Aktualisiere die Verfügbarkeit jederzeit, lege datumsabhängige Zeiten fest oder pausiere Buchungen für Pausen. Deine Buchungsseite zeigt Änderungen in Echtzeit an.

Verbringe mehr Zeit mit dem Unterrichten, statt zu planen

Kostenloser Plan verfügbar; Upgrade für erweiterte Terminplanung und Erinnerungen.

Keine Kreditkarte erforderlich.