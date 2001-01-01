Terminplanung für Lehrkräfte und Professoren, einfach gemacht
Vertrauen bei Pädagogen und Hochschulen weltweit
Fordere jede Woche Stunden zurück
Doodle automatisiert Sprechstunden, Beratungsgespräche und Elterngespräche, damit du nicht mehr mit Threads und Kalendern jonglieren musst. Teile einen Link, lass die Leute sich selbst anmelden und kümmere dich wieder um die Unterrichtsvorbereitung und die Recherche.
Führe jede Art von Meeting an einem Ort durch
Koordiniere Seminare, Praktika, Ausschusssitzungen und Nachholtermine, ohne das Tool zu wechseln. Doodle kümmert sich um Verfügbarkeiten, Puffer und Meeting-Links, damit dein Zeitplan übersichtlich bleibt.
Weniger unentschuldigtes Fernbleiben und ein professionelles Auftreten
Automatische Bestätigungen, Erinnerungen und Zeitzonenerkennung sorgen dafür, dass Schüler und Kollegen pünktlich sind. Gekennzeichnete Einladungen lassen deine Treffen offiziell und vorbereitet aussehen.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Gebaut für die Art, wie du unterrichtest und dich triffst
Verbinde Apple-, Google- oder Microsoft-Kalender
und starte Zoom, Teams oder Webex mit einem Klick. Blockiere Unterrichtszeiten automatisch, lege Grenzen für Sprechstunden fest und vermeide Doppelbuchungen in Forschungs- und Lehrkalendern.
Nur die von dir gewählten Zeiten anzeigen
in Echtzeit. Lege Puffer für Unterrichtstage, Vorbereitungszeiten und Standorte fest. Schüler/innen sehen die Verfügbarkeit in Wochen- oder Monatsansichten und können buchen, ohne ein Konto anzulegen.
Verschicke ausgefeilte Einladungen
mit dem Branding deiner Abteilung oder Schule. Hänge Lehrpläne, Rubriken oder Leselisten an, füge benutzerdefinierte Fragen hinzu und sammle die Informationen, die du brauchst, bevor das Treffen beginnt.
Standardmäßig konform bleiben
Doodle erfüllt die Standards GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3, so dass die Daten deiner Schüler/innen und Lehrkräfte geschützt bleiben. Kontrolliere, welche Daten du sammelst und wer buchen kann.
Finde die beste Zeit
für Seminare, Dissertationsverteidigungen oder Ausschusssitzungen. Erstelle eine Gruppenumfrage, lege Fristen fest, schränke die Optionen ein und sperre die endgültige Wahl, sobald alle abgestimmt haben.
Organisiere Anmeldungen für
Beratungsblöcke, Laborpraktika, Präsentationen oder Elternabende. Biete mehrere Termine an, begrenze die Teilnehmerzahl und lass die Teilnehmer ohne E-Mail einen neuen Termin vereinbaren.
Verbinde Apple-, Google- oder Microsoft-Kalender
und starte Zoom, Teams oder Webex mit einem Klick. Blockiere Unterrichtszeiten automatisch, lege Grenzen für Sprechstunden fest und vermeide Doppelbuchungen in Forschungs- und Lehrkalendern.
Nur die von dir gewählten Zeiten anzeigen
in Echtzeit. Lege Puffer für Unterrichtstage, Vorbereitungszeiten und Standorte fest. Schüler/innen sehen die Verfügbarkeit in Wochen- oder Monatsansichten und können buchen, ohne ein Konto anzulegen.
Verschicke ausgefeilte Einladungen
mit dem Branding deiner Abteilung oder Schule. Hänge Lehrpläne, Rubriken oder Leselisten an, füge benutzerdefinierte Fragen hinzu und sammle die Informationen, die du brauchst, bevor das Treffen beginnt.
Standardmäßig konform bleiben
Doodle erfüllt die Standards GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3, so dass die Daten deiner Schüler/innen und Lehrkräfte geschützt bleiben. Kontrolliere, welche Daten du sammelst und wer buchen kann.
Finde die beste Zeit
für Seminare, Dissertationsverteidigungen oder Ausschusssitzungen. Erstelle eine Gruppenumfrage, lege Fristen fest, schränke die Optionen ein und sperre die endgültige Wahl, sobald alle abgestimmt haben.
Organisiere Anmeldungen für
Beratungsblöcke, Laborpraktika, Präsentationen oder Elternabende. Biete mehrere Termine an, begrenze die Teilnehmerzahl und lass die Teilnehmer ohne E-Mail einen neuen Termin vereinbaren.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Sprechstunden buchen sich jetzt von selbst. Doodle hat die Reply-All-Threads abgeschafft und meine No-Shows um die Hälfte reduziert.
Ich verwalte 120 Schüler und 3 Ausschüsse. Eine Buchungsseite sorgt für Ordnung in den Meetings und einen übersichtlichen Kalender
Gruppenumfragen haben es endlich geschafft, eine Zeit für die Verteidigung der Abschlussarbeit zu finden, die jeder schaffen kann.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen für vielbeschäftigte Pädagogen
Häufig gestellte Fragen
Kann ich wiederkehrende Sprechzeiten festlegen?
Ja. Erstelle eine Buchungsseite mit wöchentlicher Verfügbarkeit und Puffern. Gib den Link einmal weiter; die Schüler/innen buchen die Plätze und beide Kalender werden sofort aktualisiert.
Funktioniert es mit meinen Campus-Tools?
Ja. Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender und erstelle automatisch Zoom-, Teams- oder Webex-Links für Meetings.
Kann ich abteilungs- oder laborübergreifend planen?
Verwende Gruppenumfragen, um eine gemeinsame Zeit für TAs und Schüler zu finden, oder Anmeldeformulare, um die Schüler auf mehrere Zeitfenster zu verteilen.
Sind die Daten der Schüler/innen geschützt?
Ja. Doodle ist GDPR-, SOC2- und CCPA-konform. Du kontrollierst die erforderlichen Felder und wer buchen kann. Es werden keine Daten für Marketingzwecke weitergegeben.
Was ist, wenn sich mein Zeitplan wöchentlich ändert?
Aktualisiere die Verfügbarkeit jederzeit, lege datumsabhängige Zeiten fest oder pausiere Buchungen für Pausen. Deine Buchungsseite zeigt Änderungen in Echtzeit an.