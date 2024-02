7.1 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf diese AGB ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar, unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. Für allfällige Streitigkeiten aus diesen AGB gilt der Gerichtsstand Zürich, Schweiz. Der Benutzer und Doodle unterwerfen sich im Hinblick auf Streitigkeiten, Klagen und Verfahren unwiderruflich der ausschliesslichen Zuständigkeit dieser Gerichte und verzichten auf sämtliche Einwände, die sie gegen einen solchen Gerichtsstand allenfalls geltend machen könnten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf den Einwand des forum non conveniens.

7.2 Datenschutz

In unserer unter https://doodle.com/de/privacy-policy/ abrufbaren Datenschutzrichtlinie wird erläutert, wie wir, unsere verbundenen Unternehmen und gegebenenfalls unsere Dienstleister deine Informationen erheben und verwenden, die wir durch deine Nutzung der Dienstleistungen oder deine Anmeldung für einen Account bei Doodle erhalten. Dabei legen wir grossen Wert auf den Schutz deiner Privatsphäre sowie die Sicherheit der bei uns hinterlegten Daten und halten die anwendbaren Datenschutzgesetze ein. Du anerkennst und erklärst dich damit einverstanden, dass die Bestimmungen unserer Datenschutzrichtlinie hiermit durch Verweis Bestandteil der vorliegenden AGB werden. Mit der Nutzung der Dienstleistungen bestätigst du, dass du die Bestimmungen der Datenschutzerklärung, die von uns von Zeit zu Zeit geändert werden können, gelesen hast und diese akzeptierst.

7.3 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Doodle kann die unwirksamen Bestimmungen durch eine Regelung ersetzen, die in rechtlich zulässiger Weise dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.

7.4 Mitteilungen und Änderungen dieser AGB

Sofern in diesen AGB oder mit dem Benutzer nicht anders bestimmt, erfolgen schriftliche Mitteilungen von Doodle an den Benutzer über die im Benutzerkonto oder beim Registrierungsvorgang angegebene E-Mail-Adresse. Du bist dafür verantwortlich, deine E-Mail-Adresse während der Laufzeit des Abonnements der Dienstleistungen jederzeit auf dem aktuellen Stand zu halten. Der Benutzer kann Doodle für jegliche Anliegen über unser Support Formular erreichen. Eine Ausnahme bilden rechtliche Mitteilungen. Diese sind zusätzlich an [email protected] zu senden. Als ordnungsgemäss zugestellt gilt eine Mitteilung entweder am Tag nach dem Versand der E-Mail oder wenn du die Dienstleistungen weiter nutzt, nachdem du die Mitteilung auf der Webseite gesehen hast, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt.

Doodle behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Doodle kann dem Benutzer nach eigenem Ermessen eine schriftliche Mitteilung über solche Änderungen gemäss dem vorstehenden Absatz via In-App-Messaging oder durch Veröffentlichung der Mitteilung auf einem Banner auf der Webseite zustellen, vorausgesetzt, dass solche Änderungen ohne weiteres Zutun einer Partei wirksam werden. Im Falle einer wesentlichen Änderung dieser AGB kannst du das Abonnement vor dem vereinbarten Ende der Abonnementsperiode innerhalb eines (1) Monats nach Mitteilung der Änderung kündigen. Sämtliche in diesem Zusammenhang bis zum Zeitpunkt der Auflösung des Vertrages bezogenen Dienstleistungen sind vollumfänglich zu vergüten. Für die restliche Laufzeit deines Abonnements wird dir keine Rückerstattung bezahlt. In Bezug auf Preisänderungen geht die Regelung unter Ziffer 2.5 oben vor. Wenn du den Vertrag nicht innerhalb der Kündigungsfrist gemäss dieser Ziffer 7.4. unter Verwendung der zu diesem Zweck in deinem Account eingerichteten Funktion kündigst oder wenn du die Dienstleistungen nach Ablauf der Kündigungsfrist weiter nutzt, so gilt dies als Zustimmung zu den Änderungen der AGB in ihrer Gesamtheit.

7.5 Abtretung

Du darfst deine Rechte und/oder Pflichten aus diesen AGB, den Zusatzdokumenten und Richtlinien sowie der Abonnementsbestätigung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Doodle abtreten bzw. übertragen.

7.6 Höhere Gewalt

Wird Doodle an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung gehindert bzw. verzögert sich diese aufgrund von Umständen, die ausserhalb der zumutbaren Kontrolle von Doodle liegen, wie z. B. Krieg, Aufruhr, Brände, Überschwemmungen, Epidemien, Pandemien oder daraus resultierende behördliche Restriktionen oder der Ausfall von öffentlichen Versorgungseinrichtungen oder öffentlichen Verkehrssystemen, so gilt eine solche Verhinderung oder Verzögerung nicht als wesentliche Verletzung dieser Vereinbarung. Die betreffende Verpflichtung bleibt vielmehr in vollem Umfang in Kraft und ist so bald wie möglich nach Beendigung der relevanten Umstände, die eine solche Nichterfüllung oder Verzögerung verursacht haben, zu erfüllen oder nachzuholen. Falls Doodle länger als neunzig (90) Tage an der Erfüllung gehindert ist bzw. mit Verzögerung erfüllen kann, kannst du diese Vereinbarung mit einer Frist von dreissig (30) Tagen schriftlich kündigen. Diese Bestimmung gilt nicht für die in diesen AGB festgehaltenen Zahlungsverpflichtungen.

7.7 Keine Drittbegünstigten

Du anerkennst, dass die in diesen AGB festgelegten Vereinbarungen ausschliesslich zugunsten der Vertragsparteien und ihrer Rechtsnachfolger bestimmt sind. Abgesehen von den autorisierten Benutzern, die aufgrund eines gültigen Abonnements berechtigt sind, verleiht nichts in diesen AGB, weder ausdrücklich noch stillschweigend, irgendeiner natürlichen oder juristischen Person, mit Ausnahme von dir und Doodle und ihren jeweiligen Rechtsnachfolgern irgendwelche auf Gesetz oder Billigkeit beruhenden Rechte zur Durchsetzung von Bestimmungen dieser AGB.

7.8 Verzicht

Der Verzicht von Doodle auf Ansprüche aufgrund deiner Verletzung dieser AGB ist nicht als Verzicht auf einen Anspruch im Zusammenhang mit anderen gegenwärtigen oder zukünftigen Verletzungen auszulegen.

Letzte Aktualisierung: 24. August 2021