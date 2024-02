Doodle zeichnet bestimmte Anfragen und Transaktionen in Logfiles auf. Diese Logdaten werden zur Fehlerbehebung, Statistik, Analyse, Qualitätssicherung und zur Überwachung der Systemsicherheit verwendet und können zu diesem Zweck ausgewertet werden. Doodle kann anonyme Statistiken veröffentlichen, unter der Bedingung, dass keine persönlich identifizierbaren Informationen aus diesen Statistiken abgeleitet werden können.

Doodle verwendet auch Google Analytics und Google Firebase Analytics (für iOS- und Android-Apps) zur Erstellung von Nutzungsstatistiken. Diese Dienste werden von Space Pencil, Inc. bzw. von Google, Inc. bereitgestellt. Ihre Datenschutzrichtlinien finden Sie unter http://www.google.com/privacy und https://firebase.google.com/terms Doodle anonymisiert IP-Adressenbevor sie an Google Analytics gesendet werden.

Doodle setzt auch NET-Metrix und AGOF ein, um seine Verkehrsstatistiken in der Schweiz und in Deutschland zu zertifizieren. Detaillierte Informationen darüber, wie diese Zertifizierung funktioniert und welche Informationen gesammelt werden, finden Sie hier: NET-Metrix und AGOF. Ein Anhang am Ende der deutschen Version dieser Richtlinie enthält ebenfalls weitere Informationen darüber, wie Informationen über den aus Deutschland stammenden Webverkehr gesammelt werden.

Doodle arbeitet mit Crashlytics, Inc ("Crashlytics") und Bit Stadium GmbH ("HockeyApp") zusammen, um Fehler zu melden, die unsere iOS und Android Apps betreffen. Die Software von HockeyApp ist in unsere iOS-App integriert und die Software von Crashlytics ist in unsere Android-App integriert. Wenn eine der beiden Apps während der normalen Nutzung abstürzt, sendet die App bestimmte Informationen über den Vorfall an Crashlytics oder HockeyApp. Diese Informationen bestehen aus dem Gerätetyp, der Betriebssystemversion und bestimmten Hardware-Informationen über Ihr mobiles Gerät sowie dem Zeitpunkt des Absturzes, dem Status der Anwendung zum Zeitpunkt des Absturzes und Stack Traces. Die Informationen enthalten weder Ihre IP-Adresse noch andere Informationen, die dazu verwendet werden könnten, Sie oder Ihr mobiles Gerät individuell zu identifizieren, und sie enthalten auch keine anderen Informationen von Ihrem mobilen Gerät. Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen von Crashlytics zu lesen, und hier für die Datenschutzbestimmungen von HockeyApp.

Diese Website benutzt Tidio, eine Chat-Plattform, die Benutzer mit dem Doodle-Kundensupport verbindet. Es werden nur E-Mail-Adressen, Namen und Telefonnummern mit der Zustimmung der Benutzer gesammelt, um einen Chat zu starten. Die Nachrichten und die ausgetauschten Daten werden innerhalb der Tidio-Anwendung gespeichert. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie.

Doodle verwendet diese Nachrichten und Daten ausschliesslich, um die von den Nutzern registrierten Probleme oder Anfragen zu bearbeiten. Ihre persönlichen Daten werden in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Datenschutzbestimmungen (GDPR) verarbeitet und übermittelt.