Cookie-Daten. Je nachdem, wie Sie auf unsere Dienstleistungen zugreifen, und vorbehaltlich Ihrer Zustimmung, Ihrer Opt-out-Präferenzen oder einer anderen geeigneten Rechtsgrundlage, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist, können wir und unsere autorisierten Drittparteien "Cookies" (eine kleine Textdatei, die bei jedem Besuch unserer Website von Ihrem Computer gesendet wird und die nur für Ihr Doodle-Konto oder Ihren Browser gilt) oder ähnliche Technologien wie Pixel oder Web-Beacons verwenden, um Protokolldaten aufzuzeichnen. Wenn wir Cookies verwenden, können wir "Sitzungs-Cookies" (die so lange bleiben, bis Sie Ihren Browser schliessen) oder "dauerhafte" Cookies (die so lange bleiben, bis Sie oder Ihr Browser sie löschen) verwenden. Doodle bietet eine zentrale Cookie-Verwaltung für die gesamte Doodle-Website an. Beim erstmaligen Besuch der Doodle-Website oder einer Buchungsseite sehen die Eingeladenen und Besucher je nach Region ein Cookie-Banner. Die Cookie-Einstellungen können jederzeit angepasst werden. Die Eingeladenen können auf jeder Buchungsseite, die sie erhalten, auf "Cookie-Einstellungen" klicken. Die Eingeladenen und Besucher können auch jederzeit in der Fusszeile der Doodle-Website unter "Datenschutzeinstellungen" ihre Cookie-Einstellungen ändern.