Möchten Sie zusätzliche Funktionen nutzen, können Sie einen kostenlosen Basis-Account anlegen. Durch diesen erhalten Sie beispielsweise Nachrichten, wenn eine Umfrage, an der Sie teilgenommen haben, im Nachhinein geändert wird. Oder Sie legen ein Adressbuch an und verschicken Ihren Fragebogen direkt aus Doodle – das ist viel einfacher als mit einer Fragebogen-Software jeden Teilnehmer einzeln informieren zu müssen. Sie können Ihre mit Doodle erstellte Fragebogen-Vorlage außerdem duplizieren und so als Grundlage für eine neue Umfrage verwenden. Nutzen Sie zusätzlich unsere Kalender-Software. Wenn Sie einen Private-Account anlegen, professionalisieren Sie Ihre Fragebögen. Sie bekommen Einblick in die noch ausstehenden Antworten, können verbindliche Angaben von den Teilnehmern verlangen. Außerdem nutzen Sie so das Doodle Fragebogen-Tool komplett werbefrei.

Doodle professionell als Online-Befragungssoftware verwenden

Betriebe unterschiedlicher Größe profitieren von weiteren Funktionen, die sie mit einem Business-Account erhalten. Das Design der Fragebögen lässt sich beispielsweise wie mit einer Fragebogen-Software manuell anpassen, das Doodle-Logo durch das eigene Firmenlogo ersetzen.