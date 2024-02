Fragebögen sind ein praktisches Instrument, um mehr die Eindrücke und Meinungen Ihrer Kunden zu erfahren. Wenn Sie online eine Dienstleistung anbieten oder einen Shop betreiben, sind Kundenmeinungen Gold wert. Doodle bietet Ihnen und Ihren Kunden die perfekte Anwendung für solche Umfragen. Sie muss nicht installiert werden und funktioniert in praktisch jedem Browser. Sie können in drei simplen Schritten einen Fragebogen erstellen und Ihren Kunden oder Nutzern so eine Stimme geben. Sie können aber auch mehrere Fragebögen zu verschiedenen Themen erstellen. Doodle ist für Sie und die Befragten kostenlos und kann ohne jegliche Anmeldung genutzt werden. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie viele Antworten erhalten.

Fragebögen in drei Schritten erstellen

Mit Doodle legen Sie im Handumdrehen Umfragen an. Über das Layout müssen Sie sich keine Gedanken machen. Die Fragebögen, die Sie mit der Anwendung erstellen, werden in Form einer Tabelle im Browser ausgegeben. Farbige Markierungen grenzen die verschiedenen Antwortmöglichkeiten, Teilnehmer, Eintragungen und alle weiteren Elemente deutlich voneinander ab.

Schritt 1: Die Beschreibung