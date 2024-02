Ein Familientreffen zu organisieren, erfordert viel E-Mail-Verkehr und starke Nerven – gerade in größeren Familien ist die Terminkoordination nicht einfach. Zu viele Termine und zu viele Personen mit verschiedenen Tagesabläufen müssen unter einen Hut gebracht werden. Besonders für Berufstätige, die neben privaten auch immer berufliche Termine berücksichtigen müssen, ist das Zeitmanagement zwischen Familie und Beruf oft ein Drahtseilakt. Ein gemeinsamer Familienkalender, in dem Termine übersichtlich und für alle einsehbar dargestellt werden, stellt eine große Hilfe dar.

Während analoge Kalender oft schlicht vergessen werden und nur an einem bestimmten Ort zugänglich sind, kann ein digitaler Kalender von jedem Familienmitglied mit einem internetfähigen Gerät auch unterwegs jederzeit bequem aufgerufen werden. Wie bringt man aber die unterschiedlichen digitalen Kalender aller Personen zusammen, und das unabhängig von Kalender und Betriebssystem des Geräts? Doodle macht es möglich: Mit einem Premium-Abo können Sie so viele Kalender wie Sie möchten an Ihren Doodle-Account anbinden – unabhängig davon, ob es sich dabei um einen Google Kalender oder einen Kalender von iCloud, Yahoo oder Outlook handelt. So haben Sie die Termine aller Familienmitglieder auf einen Blick parat und den Familienkalender jederzeit griffbereit. Terminumfragen oder die Einladung zum nächsten Familientreffen verschicken Sie direkt in der Kalenderansicht und erleichtern damit das Zeitmanagement in Ihrer Familie enorm.

Wie erstelle ich einen Familienkalender mit Doodle?