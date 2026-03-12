Vereinbarung für Geschäftspartner

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Diese Business Associate-Vereinbarung (die "Vereinbarung") wird am [Datum] von und zwischen [Name des Abgedeckten Rechtsträgers], einem Unternehmen mit Sitz in [Staat der Gründung/Organisation, einschließlich Land], mit Hauptgeschäftssitz in [Adresse des Abgedeckten Rechtsträgers, einschließlich Land] ("Abgedeckter Rechtsträger") und der Doodle AG, einem Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, mit Hauptgeschäftssitz in Werdstrasse 21, 8004 Zürich, Schweiz ("Business Associate") geschlossen. Der Betroffene Rechtsträger und der Business Associate sind jeweils eine "Partei" und zusammen die "Parteien".

Dieser Vertrag ist Bestandteil des Rahmenvertrags für Dienstleistungen und der Einzelaufträge, die von der betroffenen Einrichtung und dem Geschäftspartner abgeschlossen wurden.

Erwägungsgründe

A. Der Betroffene Rechtsträger ist ein "betroffener Rechtsträger" oder ein "Geschäftspartner" eines betroffenen Rechtsträgers gemäß der Definition im Health Information Portability and Accountability Act von 1996 ("HIPAA") und seinen Durchführungsbestimmungen, einschließlich der HIPAA-Datenschutz- und Sicherheitsregeln (zusammen die "HIPAA-Regeln").

B. Der Geschäftspartner erbringt bestimmte Dienstleistungen für die Betroffene Einrichtung im Rahmen von Einzelaufträgen unter einem Rahmenvertrag für Dienstleistungen, die von Zeit zu Zeit die Erstellung, den Erhalt, die Pflege oder die Übermittlung von geschützten Gesundheitsinformationen ("PHI") im Namen der Betroffenen Einrichtung beinhalten können.

C. Die Parteien beabsichtigen, die HIPAA-Regeln einzuhalten, einschließlich der Anforderungen an einen Vertrag mit einem Geschäftspartner gemäß 45 C.F.R. § 164.314(a) und § 164.504(e).