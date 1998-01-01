Opret en Doodle

Smart planlægning bygget til marketingteams

Fra brainstorming til partneropkald - Doodle holder dit team i gang på kortere tid.

Opret en Doodle
A group poll with a list view of availabilities for a campaign planning meeting

Bruges af marketingfolk i hurtige teams over hele verden

A group of logos including Meta Platforms (Facebook), Spotify, Duolingo, Adobe Inc., Calm
A group of logos including Meta Platforms (Facebook), Spotify, Duolingo, Adobe Inc., Calm
Mindre planlægning, mere skabelse

Book brainstorms, kampagnegennemgange og kundepræsentationer på få sekunder, så dit team kan holde fokus på det arbejde, der flytter nålen.

Samarbejd uden forsinkelser

Alle får det rigtige tidspunkt, link og påmindelser - intet projekt går i stå på grund af problemer med planlægningen.

Hold projekterne i gang

Ét værktøj håndterer intern synkronisering, kundeopkald og partnermøder. Alt sammen uden at skulle jonglere med flere apps.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Bygget til alle måder, markedsførere mødes på

Planlæg kampagne-kickoffs

Brug en gruppeafstemning til at fastlægge et mødetidspunkt med kreative, produkt og salg, før lanceringsdeadlines skrider.

Gennemgå kreative aktiver

Del en bookingside, så interessenter kan booke gennemgangssessioner uden endeløse "Virker det her?"-tråde.

Koordiner partnermøder

Find nemt en tid med bureauer, sponsorer eller samarbejdspartnere - selv på tværs af flere tidszoner.

Strømlin godkendelser

Få beslutningstagere til at planlægge hurtigere, så kampagner kan starte til tiden.

Fyld værkstedspladserne

Brug et tilmeldingsskema til brand- eller strategiworkshops, så alle pladser bliver optaget.

Beskyt din kalender

Opret forbindelse til Google, Outlook eller iCloud. Det er kun din tilgængelighed, der deles, ikke dine personlige kalenderoplysninger.

Planlæg kampagne-kickoffs

Brug en gruppeafstemning til at fastlægge et mødetidspunkt med kreative, produkt og salg, før lanceringsdeadlines skrider.

Gennemgå kreative aktiver

Del en bookingside, så interessenter kan booke gennemgangssessioner uden endeløse "Virker det her?"-tråde.

Koordiner partnermøder

Find nemt en tid med bureauer, sponsorer eller samarbejdspartnere - selv på tværs af flere tidszoner.

Strømlin godkendelser

Få beslutningstagere til at planlægge hurtigere, så kampagner kan starte til tiden.

Fyld værkstedspladserne

Brug et tilmeldingsskema til brand- eller strategiworkshops, så alle pladser bliver optaget.

Beskyt din kalender

Opret forbindelse til Google, Outlook eller iCloud. Det er kun din tilgængelighed, der deles, ikke dine personlige kalenderoplysninger.

Opret en Doodle

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

iCloud

Zoom-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zoom

Outlook-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Outlook

Microsoft Teams-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Teams

Zapier-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Meet

Stripe-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Stripe

Microsoft Exchange-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Doodle får bare tingene til at gå hurtigere. Jeg kan få de rigtige mennesker ind i lokalet uden forsinkelser.

Capterra Review

RS

Rachel S.

Marketingchef

Det er så nemt at sætte op - det er slut med at jonglere med kalendere til kampagnegennemgang.

GetApp Review

JK

John K.

Kreativ direktør

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan vi koordinere med eksterne partnere?

Del en gruppeafstemning, så bureauer, sponsorer og interne teams hurtigt kan vælge et mødetidspunkt.

Kan jeg booke møder til mit team?

Ja, med Team-planen kan du oprette en bookingside, der er knyttet til flere teammedlemmers kalendere.

Kan vi tilføje vores virksomhedsbranding til bookingsiderne?

Naturligvis. Tilpas dine Doodles med dit logo og dine farver, så det føles som en del af din brandoplevelse.

Hvad er bedst til at booke flere trænings- eller gennemgangssessioner?

Brug et tilmeldingsark til flere sessionsmuligheder; bookingsider fungerer bedst til individuel tilgængelighed.

Hvordan kan jeg undgå aflysninger i sidste øjeblik?

Automatiske påmindelser holder deltagerne informeret, så det er mindre sandsynligt, at de går glip af dit møde.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Fandt du ikke svaret?

Brug mere tid på at skabe, mindre tid på at koordinere

Hold gang i kampagnerne, og hold fokus på det arbejde, der skaber resultater - ikke på at jagte mødetider.

Der kræves ikke noget kreditkort.