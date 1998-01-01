Smart planlægning bygget til marketingteams
Bruges af marketingfolk i hurtige teams over hele verden
Mindre planlægning, mere skabelse
Book brainstorms, kampagnegennemgange og kundepræsentationer på få sekunder, så dit team kan holde fokus på det arbejde, der flytter nålen.
Samarbejd uden forsinkelser
Alle får det rigtige tidspunkt, link og påmindelser - intet projekt går i stå på grund af problemer med planlægningen.
Hold projekterne i gang
Ét værktøj håndterer intern synkronisering, kundeopkald og partnermøder. Alt sammen uden at skulle jonglere med flere apps.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Bygget til alle måder, markedsførere mødes på
Planlæg kampagne-kickoffs
Brug en gruppeafstemning til at fastlægge et mødetidspunkt med kreative, produkt og salg, før lanceringsdeadlines skrider.
Gennemgå kreative aktiver
Del en bookingside, så interessenter kan booke gennemgangssessioner uden endeløse "Virker det her?"-tråde.
Koordiner partnermøder
Find nemt en tid med bureauer, sponsorer eller samarbejdspartnere - selv på tværs af flere tidszoner.
Strømlin godkendelser
Få beslutningstagere til at planlægge hurtigere, så kampagner kan starte til tiden.
Fyld værkstedspladserne
Brug et tilmeldingsskema til brand- eller strategiworkshops, så alle pladser bliver optaget.
Beskyt din kalender
Opret forbindelse til Google, Outlook eller iCloud. Det er kun din tilgængelighed, der deles, ikke dine personlige kalenderoplysninger.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan kan vi koordinere med eksterne partnere?
Del en gruppeafstemning, så bureauer, sponsorer og interne teams hurtigt kan vælge et mødetidspunkt.
Kan jeg booke møder til mit team?
Ja, med Team-planen kan du oprette en bookingside, der er knyttet til flere teammedlemmers kalendere.
Kan vi tilføje vores virksomhedsbranding til bookingsiderne?
Naturligvis. Tilpas dine Doodles med dit logo og dine farver, så det føles som en del af din brandoplevelse.
Hvad er bedst til at booke flere trænings- eller gennemgangssessioner?
Brug et tilmeldingsark til flere sessionsmuligheder; bookingsider fungerer bedst til individuel tilgængelighed.
Hvordan kan jeg undgå aflysninger i sidste øjeblik?
Automatiske påmindelser holder deltagerne informeret, så det er mindre sandsynligt, at de går glip af dit møde.