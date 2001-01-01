Enkel planlægning for alternative behandlere
Betroet af wellness-udbydere over hele verden
Udfyld din tidsplan uden besvær
Kunder booker indledende konsultationer, akupunktur, cupping, reiki eller massage på få minutter. Indbyggede buffere giver dig tid til at rengøre lokaler og nulstille energien.
Koordiner problemfrit med andre
Kør nemt 1:1, opfølgninger eller sambehandlinger. Tilgængelighed i realtid, registrering af tidszoner og fælles bookingsider giver din ernæringsekspert eller læge mulighed for at deltage, når kalenderen passer.
Opbyg tillid med hver eneste booking
Polerede bookingsider, automatiske påmindelser og forudbetalinger får din praksis til at se professionel ud. Kun tilgængelighed deles - klientoplysninger forbliver private, mens Doodle automatisk sender videolinks og rutevejledning.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Funktioner, der passer til holistisk pleje
Hold din kalender synkroniseret
Tilslut Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere. Doodle blokerer travle tider, tilføjer buffere og forhindrer dobbeltbooking, så dit behandlingsflow forbliver roligt.
Lad kunderne booke med lethed
Del en bookingside med akupunktur-, urte- eller massagemuligheder. Kunderne ser tilgængelighed i realtid, får automatisk registrering af tidszone og kan ombooke når som helst uden at ringe.
Lever en personlig oplevelse
Giv dine bookingsider et brand med dit logo, dine farver og dit kliniknavn. Tilføj spørgsmål om mål, allergier eller kontraindikationer, så hver session starter forberedt.
Beskyt dine kunders privatliv
Kun tilgængelighed deles. Doodle opfylder GDPR-, SOC 2- og CCPA-standarder, så din planlægning er i overensstemmelse med reglerne uden at gemme PHI.
Find det bedste tidspunkt for dit team
Brug gruppeafstemninger til at planlægge sagsgennemgange eller leverandørmøder. Inviter op til 1000 deltagere, og bekræft det bedste tidspunkt med et enkelt klik.
Kør gruppesessioner uden besvær
Opret tilmeldingssedler til akupunktur-, meditations- eller detox-workshops. Sæt pladsgrænser, tilføj sessioner, og send bekræftelser automatisk.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Mine klienter booker akupunktur eller cupping online, jeg bliver betalt på forhånd, og påmindelser halverer antallet af udeblivelser.
Doodles tidszonedetektering gør virtuelle urtekonsultationer enkle, og co-hosting giver min ND mulighed for at deltage, når det er nødvendigt.
Tilmeldingssedlerne fyldte mine åndedrætstimer på en dag og sørgede for, at grupperne havde et perfekt loft.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer til
din praksis
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan kan jeg indsamle oplysninger før en session?
Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside for at registrere mål, symptomer, allergier eller kontraindikationer, så du kan forberede behandlingen.
Fungerer Doodle med min kalender og mine videoværktøjer?
Ja. Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalenderen, og start Zoom-, Google Meet-, Teams- eller Webex-links automatisk.
Kan jeg tilbyde forskellige tjenester og priser?
Ja, det kan du. Opret sessionstyper som indledende konsultation, opfølgning, akupunktur eller massage, og indsaml betalinger under booking med Stripe.
Er kundernes data sikre?
Kun tilgængelighed deles. Personlige kalenderoplysninger og svar forbliver private. Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA og undgår at gemme personlige oplysninger.
Hvordan håndterer jeg buffere, aflysninger og rejsetid?
Indstil forberedelsesbuffere, minimumsvarsel og afbestillingsvinduer. Tilføj rejsetidsblokke, så mobilbesøg ikke overlapper hinanden.