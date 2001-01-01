Opret en Doodle

Enkel planlægning for alternative behandlere

Stop telefonfis. Del tilgængelighed i realtid, tilføj buffere til forberedelse og kortlægning, send påmindelser og tilbyd virtuelle eller personlige sessioner uden dobbeltbooking.

Betroet af wellness-udbydere over hele verden

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Udfyld din tidsplan uden besvær

Kunder booker indledende konsultationer, akupunktur, cupping, reiki eller massage på få minutter. Indbyggede buffere giver dig tid til at rengøre lokaler og nulstille energien.

Koordiner problemfrit med andre

Kør nemt 1:1, opfølgninger eller sambehandlinger. Tilgængelighed i realtid, registrering af tidszoner og fælles bookingsider giver din ernæringsekspert eller læge mulighed for at deltage, når kalenderen passer.

Opbyg tillid med hver eneste booking

Polerede bookingsider, automatiske påmindelser og forudbetalinger får din praksis til at se professionel ud. Kun tilgængelighed deles - klientoplysninger forbliver private, mens Doodle automatisk sender videolinks og rutevejledning.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Funktioner, der passer til holistisk pleje

Hold din kalender synkroniseret

Tilslut Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere. Doodle blokerer travle tider, tilføjer buffere og forhindrer dobbeltbooking, så dit behandlingsflow forbliver roligt.

Lad kunderne booke med lethed

Del en bookingside med akupunktur-, urte- eller massagemuligheder. Kunderne ser tilgængelighed i realtid, får automatisk registrering af tidszone og kan ombooke når som helst uden at ringe.

Lever en personlig oplevelse

Giv dine bookingsider et brand med dit logo, dine farver og dit kliniknavn. Tilføj spørgsmål om mål, allergier eller kontraindikationer, så hver session starter forberedt.

Beskyt dine kunders privatliv

Kun tilgængelighed deles. Doodle opfylder GDPR-, SOC 2- og CCPA-standarder, så din planlægning er i overensstemmelse med reglerne uden at gemme PHI.

Find det bedste tidspunkt for dit team

Brug gruppeafstemninger til at planlægge sagsgennemgange eller leverandørmøder. Inviter op til 1000 deltagere, og bekræft det bedste tidspunkt med et enkelt klik.

Kør gruppesessioner uden besvær

Opret tilmeldingssedler til akupunktur-, meditations- eller detox-workshops. Sæt pladsgrænser, tilføj sessioner, og send bekræftelser automatisk.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

iCloud

Zoom-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zoom

Outlook-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Outlook

Microsoft Teams-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Teams

Zapier-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Meet

Stripe-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Stripe

Microsoft Exchange-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Mine klienter booker akupunktur eller cupping online, jeg bliver betalt på forhånd, og påmindelser halverer antallet af udeblivelser.

HL

Hana L.

Autoriseret akupunktør

Doodles tidszonedetektering gør virtuelle urtekonsultationer enkle, og co-hosting giver min ND mulighed for at deltage, når det er nødvendigt.

MP

Marco P.

Klinisk herbalist

Tilmeldingssedlerne fyldte mine åndedrætstimer på en dag og sørgede for, at grupperne havde et perfekt loft.

TW

Tasha W.

Integrativ praktiserende læge

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til din praksis

Udforsk tips til at strømline planlægningen, reducere udeblivelser og udvide din holistiske praksis med Doodle

Alternative medicine practitioner in a client session

Hvordan alternative behandlere kan automatisere bookinger på få minutter

Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

Færre udeblivelser med påmindelser og betaling for holistisk pleje

Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

Opret hurtigt gruppetimer: Tilmeldingsark til wellness-workshops

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg indsamle oplysninger før en session?

Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside for at registrere mål, symptomer, allergier eller kontraindikationer, så du kan forberede behandlingen.

Fungerer Doodle med min kalender og mine videoværktøjer?

Ja. Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalenderen, og start Zoom-, Google Meet-, Teams- eller Webex-links automatisk.

Kan jeg tilbyde forskellige tjenester og priser?

Ja, det kan du. Opret sessionstyper som indledende konsultation, opfølgning, akupunktur eller massage, og indsaml betalinger under booking med Stripe.

Er kundernes data sikre?

Kun tilgængelighed deles. Personlige kalenderoplysninger og svar forbliver private. Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA og undgår at gemme personlige oplysninger.

Hvordan håndterer jeg buffere, aflysninger og rejsetid?

Indstil forberedelsesbuffere, minimumsvarsel og afbestillingsvinduer. Tilføj rejsetidsblokke, så mobilbesøg ikke overlapper hinanden.

Gør booking ubesværet for alle kunder

Gratis at starte - spar timer hver uge med automatiseret planlægning.

