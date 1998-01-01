Opret en Doodle

a booking page for an intro call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Betroet af professionelle over hele verden til at booke aftaler hver dag

Five logos of the companies Tutor.com, Stripe, American Red Cross, KPMG Advisory, Teladoc Health
Logos of the five companies Tutor.com, Stripe, American Red Cross, KPMG Advisory, Teladoc Health
Book tid uden frem og tilbage

Del din Bookingside, og lad kunderne straks vælge blandt dine ledige tider. Ingen endeløse e-mails, telefonsamtaler eller krav om konto.

Gør det nemt for alle kunder

Uanset om dine aftaler er virtuelle eller personlige, er booking altid praktisk for dig og for dem. Din tilgængelighed vil blive vist i realtid.

Hold styr på hver eneste booking

Automatiske bekræftelser og påmindelser holder din tidsplan kørende. Betroet af millioner af professionelle over hele verden.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Lavet for hver aftale, du booker

Lad kunderne vælge tidspunktet

Del din bookingside eller gruppeafstemning, så kunderne kan se dine ledige tider og booke med det samme - ingen e-mail frem og tilbage.

Reducer antallet af udeblivelser

Send automatiske påmindelser, så folk aldrig "glemmer" dit møde, uanset om det er booket en uge i forvejen eller aftenen før.

Tilbyd bookinger i sidste øjeblik

Tilbyd aftaler samme dag eller næste dag uden at ændre hele din kalender. Perfekt til akutte konsultationer eller hurtige opfølgninger.

Synkroniser med dine værktøjer

Opret forbindelse med Google Kalender, Outlook eller iCloud. Din tidsplan forbliver nøjagtig, og kun du ser private kalenderdetaljer.

Bliv betalt på forhånd

Tilslut Stripe for at acceptere betaling, når kunderne booker - reducer udeblivelser og sørg for, at din tid bliver værdsat.

Håndter tidszoner automatisk

Doodle tilpasser automatisk tilgængeligheden til kundens lokale tid, så ingen dukker op en time for tidligt eller for sent.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

iCloud

Zoom-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zoom

Outlook-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Outlook

Microsoft Teams-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Teams

Zapier-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Meet

Stripe-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Stripe

Microsoft Exchange-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Ikke mere en indbakke fuld af 30 e-mails. Jeg sparer 10-45 minutter pr. møde med Doodle.

LGPA

CA

Candace A.

Leder af udvalget

Alles skemaer er samlet på ét sted. Jeg behøver ikke længere at indsamle 12 svar og opbygge et Google Sheet.

Crain Communications

ML

Meghan L.

Administrativ assistent

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan deler jeg min tilgængelighed?

Opret din bookingside én gang, del dit link, og kunderne kan vælge en tid på få sekunder.

Kan jeg forbinde min kalender?

Ja, det kan du. Tilslut din Google-, Outlook- eller iCloud-kalender. Dine data forbliver private; kun tilgængelighed deles.

Hvad hvis min kunde befinder sig i en anden tidszone?

Doodle viser automatisk din tilgængelighed i deres lokale tid, så du ikke behøver at gætte dig frem.

Kan jeg tage betaling for aftaler?

Ja, brug Stripe-integration til at opkræve betaling, når de booker, og sørg for, at din tid bliver respekteret.

Hvordan undgår jeg at gå glip af aftaler?

Automatiske påmindelser reducerer antallet af udeblivelser og holder din tidsplan og indkomst stabil.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Fandt du ikke svaret?

