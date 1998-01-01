Online aftaleplanlægning gjort enkelt
Betroet af professionelle over hele verden til at booke aftaler hver dag
Book tid uden frem og tilbage
Del din Bookingside, og lad kunderne straks vælge blandt dine ledige tider. Ingen endeløse e-mails, telefonsamtaler eller krav om konto.
Gør det nemt for alle kunder
Uanset om dine aftaler er virtuelle eller personlige, er booking altid praktisk for dig og for dem. Din tilgængelighed vil blive vist i realtid.
Hold styr på hver eneste booking
Automatiske bekræftelser og påmindelser holder din tidsplan kørende. Betroet af millioner af professionelle over hele verden.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Lavet for hver aftale, du booker
Lad kunderne vælge tidspunktet
Del din bookingside eller gruppeafstemning, så kunderne kan se dine ledige tider og booke med det samme - ingen e-mail frem og tilbage.
Reducer antallet af udeblivelser
Send automatiske påmindelser, så folk aldrig "glemmer" dit møde, uanset om det er booket en uge i forvejen eller aftenen før.
Tilbyd bookinger i sidste øjeblik
Tilbyd aftaler samme dag eller næste dag uden at ændre hele din kalender. Perfekt til akutte konsultationer eller hurtige opfølgninger.
Synkroniser med dine værktøjer
Opret forbindelse med Google Kalender, Outlook eller iCloud. Din tidsplan forbliver nøjagtig, og kun du ser private kalenderdetaljer.
Bliv betalt på forhånd
Tilslut Stripe for at acceptere betaling, når kunderne booker - reducer udeblivelser og sørg for, at din tid bliver værdsat.
Håndter tidszoner automatisk
Doodle tilpasser automatisk tilgængeligheden til kundens lokale tid, så ingen dukker op en time for tidligt eller for sent.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Ikke mere en indbakke fuld af 30 e-mails. Jeg sparer 10-45 minutter pr. møde med Doodle.
Alles skemaer er samlet på ét sted. Jeg behøver ikke længere at indsamle 12 svar og opbygge et Google Sheet.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan deler jeg min tilgængelighed?
Opret din bookingside én gang, del dit link, og kunderne kan vælge en tid på få sekunder.
Kan jeg forbinde min kalender?
Ja, det kan du. Tilslut din Google-, Outlook- eller iCloud-kalender. Dine data forbliver private; kun tilgængelighed deles.
Hvad hvis min kunde befinder sig i en anden tidszone?
Doodle viser automatisk din tilgængelighed i deres lokale tid, så du ikke behøver at gætte dig frem.
Kan jeg tage betaling for aftaler?
Ja, brug Stripe-integration til at opkræve betaling, når de booker, og sørg for, at din tid bliver respekteret.
Hvordan undgår jeg at gå glip af aftaler?
Automatiske påmindelser reducerer antallet af udeblivelser og holder din tidsplan og indkomst stabil.