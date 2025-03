En Doodle-undersøgelse af brugeroplevelsen

Simon Tarr, professor i mediekunst og direktør for bacheloruddannelser, fortalte, hvordan han bruger Doodle til at administrere sin travle mødekalender, og hvordan Doodle hjælper ham med at afsætte tid til sit eget akademiske arbejde.

Skær igennem komplekse akademiske skemaer med Doodle

Som de fleste akademikere skal professor Tarr jonglere med en række roller og ansvarsområder. Ud over sine undervisningstimer og kontortider skal han balancere mellem administrative opgaver, administrere ekstra-curriculære initiativer som f.eks. hans "maker space", der er bemandet af studerende, og finde tid til sin egen forskning. Hans kollegers kalendere er lige så fint kalibrerede. Før Doodle var det en udfordring at finde tid til at mødes.

"Akademikere er virkelig som plakatbørn for den type person, som Doodle er perfekt til, for hvis alle har den samme arbejdstid, så er det eneste, man skal gøre, at man bare skal bruge Excel eller Exchange-kalendere. "

Sæt grænser for at skabe balance mellem undervisnings- og forskningsansvar

Professionelle akademikere må bevæge sig på en hårfin linje mellem at stå til rådighed for deres studerende og holde sig relevante inden for deres områder gennem læsning og forskning. For professor Tarr er det afgørende at etablere tidsblokke til sin egen forskning. Heldigvis tilbyder Doodle et væld af værktøjer, fra gruppeafstemninger og 1:1-møder til Booking Page, som giver dig mulighed for at tage kontrollen over din tid tilbage ved at begrænse din tilgængelighed til møder.

Tag smerten ud af planlægningen med studerende

Kontortid er i princippet fantastisk. Men når du er en praktisk akademiker, er et par timer om ugen ikke altid nok til at give dine studerende den støtte, de har brug for. Uanset om du planlægger workshops, feedback-sessioner eller gruppekritik, kan det være kompliceret at planlægge med studerende. Undgå forvirring og langvarige e-mails frem og tilbage med Doodle 1:1 og Booking Page.

Anvendelsesområder: Anvendelsesområder: Aftaler, en-til-en-aftaler, teammøder, arrangementer, workshops, eksterne interessenter