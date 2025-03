En Doodle-undersøgelse af brugeroplevelsen

Vi talte med Katrina Enros, der er ansvarlig for Global Engagement and Insights, om hvordan Science Gallery bruger Doodle til at strømline deres møder, optimere deres samarbejde og opnå deres unikke mission.

Møder i hundredvis af møder med interessenter over hele verden. Uger af sparet tid.

Science Gallery inviterer offentligheden til at komme i kontakt med videnskabelig forskning på overraskende og deltagende måder. I samarbejde med et netværk af akademiske institutioner leverer Science Gallery en række tværfaglige udstillinger, arrangementer og offentlige programmer, der engagerer samfundet i videnskabelig forskning og skaber plads til opdagelser på det sted, hvor videnskab og kunst støder sammen.

Nem planlægning (og skalering) med Doodle

Hos Science Gallery er samarbejde nøglen: Det er lettere ved deres arrangementer, og det er også vigtigt for at få disse arrangementer i gang. Science Gallery koordinerer møder med 130 interne medarbejdere samt eksterne interessenter og potentielle partnere. Doodle sikrer, at de kan planlægge møder i stor skala og på tværs af institutioner med et minimum af besvær. Katrina anslår, at det nogle gange har sparet dem for flere ugers frem- og tilbageløb for at finde et mødetidspunkt. Katrina siger: "... det gør det endda muligt for os at holde møder, som ellers ikke ville finde sted".

"Vi har meget med potentielle medlemmer at gøre, hvor vi ikke har adgang til deres dagbøger... Doodle fungerer som en nyttig grænseflade til det. "

Doodle til planlægning på tværs af platforme

Mens Science Gallery bruger ét kalenderværktøj, har mange af deres eksterne partnere valgt et andet. Heldigvis er Doodle kompatibelt på tværs af platforme. Katrina har fundet dette særligt nyttigt, når hun henvender sig til potentielle partnere. Selv hvis Science Gallery ikke kan få adgang til deres kalender, kan de stadig arrangere møder uden tidskrævende frem og tilbage via e-mail.

Doodle 1:1 er den perfekte løsning til at mødes én til én

Med partnere i steder fra Dublin til Detroit skal Katrina ofte planlægge møder på tværs af flere tidszoner. Det var et særligt problem at finde et tidspunkt til en hurtig en-til-en-møde med Science Gallerys partnere i Melbourne: De eneste tidspunkter, der fungerede, var uden for Melbournes kontortid. Men med Doodle 1:1 kan partnerne i Melbourne foreslå et tidspunkt uden for kontortid, som passer dem. Andre fordele ved Doodle 1:1? Katrina kan godt lide den rene, klare URL-adresse med Science Gallery-domænet og det faktum, at den er så let at dele.

Anvendelsesområder: Team-møder, eksterne interessenter, global planlægning, begivenheder, individuelle møder