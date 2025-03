En Doodle-undersøgelse af brugeroplevelsen

Som uddannelseskonsulent rejser Doug Fireside rundt i USA for at hjælpe skoler med at implementere og forbedre deres lærerevalueringssystemer. Effektiv rådgivning afhænger af samarbejde, og derfor er Dougs kalender fyldt med møder. Vi talte med Doug om, hvordan han har brugt Doodle til at få planlægningen til at blive en kunst.

Når møder gøres nemme, forbedres deltagelsen synligt

Dougs konsultationer foregår på et opt-in-grundlag. Det er et vigtigt arbejde at optimere lærerevalueringsprocesserne. Men det kan være en udfordring at overtale overengagerede lærere til at tage tid ud af deres travle skemaer. Doug vil oprette et par Doodle-afstemninger med mulige tidspunkter for sine konsultationer og sende dem ud på forhånd, så lærerne kan vælge de tidspunkter, der passer dem bedst. Ved at bruge Doodle har Doug bemærket en dramatisk stigning i antallet af lærere, der benytter sig af hans konsultationer. Missionen er fuldført!

Planlæg møder på tværs af alle slags kalendere

Doug står over for et problem, som alle, der arbejder som konsulenter, vil kende: at styre møder, når alle ikke bruger det samme kalendersystem. Heldigvis fungerer Doodle med alle kalendere. Og møder, der arrangeres med Doodle, synkroniseres automatisk med alle deltagernes kalendere, uanset om de bruger Outlook, G-Suite eller et andet system. Alle andre, du inviterer til et møde med Doodle, får en kalenderinvitation. Det har aldrig været nemmere at jonglere med klienter og kalendere.

Doodle gør ansvarlighed let. Få adgang til tidligere og fremtidige møder med et enkelt blik.

Doug købte Doodle for at spare tid på mødeadministration og for at administrere sin kalender fuld af eksterne møder mere effektivt. Men han fortæller os, at han er blevet positivt overrasket over, hvor godt det fungerer som en registrering af tidligere møder. Muligheden for at registrere og spore sine rådgivningsmøder har gjort en vigtig del af hans arbejde - at følge skolens generelle fremskridt - langt mere effektivt.

"...selv hvis jeg var alene, hvis jeg bare havde hængt en skinne ud, ville jeg nok stadig købe denne service. "

Anvendelsestilfælde: Interne og eksterne interessenter, individuelle møder, gruppemøder, tidsforskelle, booking af aftaler