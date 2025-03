En Doodle-undersøgelse af brugeroplevelsen

Når offentlige myndigheder arbejder sammen med lokalsamfund, er samarbejde afgørende. Darion Mayhorn fra et regeringsagentur i Indenrigsministeriet talte med os om, hvordan Doodle strømliner møder, der får samfundsbaserede miljøinitiativer i gang.

Det er svært at håndtere en stor mængde eksterne møder

Hvert år modtager agenturet op til 70 millioner dollars i føderale midler, som det derefter fordeler til lokale ansøgere af tilskud. Succesfulde ansøgere skal deltage i et indledende møde om finansiel støtte. Agenturet gør en dyd ud af at afrapportere med ansøgere, hvis ansøgning ikke er blevet godkendt. Darion siger: "Vi har det, vi kalder disse debriefinger. Vi taler i telefon med dem, vi gennemgår ansøgningerne og fortæller dem, hvilke muligheder der er for at forbedre dem". Det var en stor hovedpine at planlægge eksterne individuelle konsultationer i dette omfang, indtil agenturet begyndte at bruge Doodle.

Organiser hundredvis af møder, på få minutter.

Før Doodle Premium organiserede bureauet sine møder på den gammeldags måde: "... det var en person, der kiggede på vores kalendere, fandt frem til en masse forskellige tidspunkter og sendte dem så ud til alle via e-mail... Det var bare fuldstændig besværligt, den måde, vi lavede denne leg med e-mailtag". Med den tid, de sparer ved at bruge Doodle Premium, kan teamet på bureauet fokusere på deres egentlige arbejde: samarbejde med lokalsamfund om at gennemføre miljøinitiativer. Darion siger: "Det giver os mulighed for at fokusere på de ting, som vi virkelig skal fokusere på".

Doodle 1:1 strømliner konsultationer med eksterne partnere og kunder

Uanset om de følger en godkendt ansøger gennem logistikken for tilskud eller rådgiver en afvist ansøger om, hvordan han/hun kan forbedre sin finansieringsanmodning, er størstedelen af agenturets møder 1:1-møder med eksterne interessenter. Doodle 1:1 giver agenturet mulighed for at arrangere flere 1:1 eksterne møder på en enkel og fleksibel måde. Ifølge Darion "...har 1:1-funktionen faktisk været den bedste...det har fungeret rigtig godt".

Use cases: Team-møder, eksterne interessenter, en-til-en-møder, aftaler