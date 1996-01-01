Aftale med forretningspartner

Denne aftale om forretningsforbindelse ("aftalen") er indgået pr. [dato] af og mellem [navn på den omfattede enhed], en [stat for stiftelse/organisation, herunder land] enhed med hovedkontor på [adresse på den omfattede enhed, herunder land] ("denomfattede enhed") og Doodle AG, en schweizisk baseret enhed med hovedkontor på Werdstrasse 21, 8004 Zürich, Schweiz ("forretningsforbindelsen"). Den omfattede enhed og forretningspartneren er hver især en "part" og tilsammen "parterne".

Denne aftale er indarbejdet i den overordnede serviceaftale og de individuelle ordrer, der er indgået af den omfattede enhed og forretningsforbindelsen.

Betragtninger

A. Den omfattede enhed er en "omfattet enhed" eller "forretningsforbindelse" til en omfattet enhed, som hver især er defineret i henhold til Health Information Portability and Accountability Act of 1996 ("HIPAA") og dens gennemførelsesbestemmelser, herunder HIPAA Privacy and Security Rules (samlet benævnt "HIPAA-reglerne").

B. Forretningspartneren leverer visse tjenester til den omfattede enhed under individuelle ordrer i henhold til en hovedtjenesteaftale, der fra tid til anden kan omfatte oprettelse, modtagelse, vedligeholdelse eller transmission af beskyttede sundhedsoplysninger ("PHI") på vegne af den omfattede enhed.

C. Parterne har til hensigt at overholde HIPAA-reglerne, herunder kravene til en forretningspartnerkontrakt som beskrevet i 45 C.F.R. § 164.314(a) og § 164.504(e).