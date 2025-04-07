Umění individuálních schůzek: užitečný průvodce
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Před pár lety jsem přišel na svůj týdenní individuální pohovor s manažerem, vyzbrojen ledovou kávou a absolutně bez představ o tom, o čem bychom měli mluvit. Celou minutu jsme na sebe zírali, než někdo řekl: „Tak… jak to jde?“ Bylo to trapné. Bylo to zbytečné. Bylo to 30 minut nezávazné konverzace, kterou ani jeden z nás nepotřeboval. Zní ti to povědomě?
Individuální schůzky by neměly připomínat rande naslepo s tvým šéfem. Pokud se provedou správně, jsou příležitostí k budování důvěry, řešení skutečných problémů a zajištění toho, že se nikdo potichu neutápí v práci nebo v otázkách, na které se stydí zeptat.
Jsi na správném místě, ať už jsi manažer, zakladatel, freelancer rozšiřující svůj tým, nebo prostě někdo, kdo do Googlu zadává „příklady individuálních rozhovorů“. Tohle je tvůj praktický průvodce bez zbytečných řečí, jak co nejlépe využít individuální schůzky.
Co to vlastně je schůzka jeden na jednoho?
Jednání jeden na jednoho (nebo 1-na-1) je pravidelná schůzka mezi manažerem a jeho přímým podřízeným. Nejde o hodnocení výkonu. Nejde o informování o aktuálním stavu. Je to prostor, kde má zaměstnanec možnost mluvit, ptát se, ventilovat své pocity, sdílet nápady a být vyslechnut. Funguje to však pouze tehdy, pokud se obě strany na schůzku připraví.
Umělecká stránka: jak tomu dát smysl
Představ si svůj individuální rozhovor jako opravdu dobrý rozhovor u kávy. Chceš, aby působil přirozeně, ale zároveň někam směřoval. Právě v tom ti může pomoci jednoduchý program individuálního rozhovoru. Nepotřebuješ prezentaci s deseti snímky – stačí pár bodů k projednání, aby se rozhovor držel v správném směru.
Začni otázkami, které otevřou dveře. Co se daří? Co bylo náročné? Brzdí vás něco? Právě tady se hodí ty „otázky a odpovědi z individuálních schůzek s manažerem“, které vidíte na internetu – pokud je použijete k podnícení skutečné diskuse, a ne jen k zaškrtávání políček. A nezapomeňte obrátit role. I manažeři mohou a měli by žádat o zpětnou vazbu. Důvěra je oboustranná.
Šablony jsou tvými přáteli, ne tvými šéfy
Pravděpodobně jsi už někdy hledal „šablonu pro individuální schůzku“. Šablony jsou skvělé pro začátek, ale nejsou to žádná svatá pravidla. Ber je jako návody od IKEA: jsou užitečné, ale knihovnu si můžeš sestavit po svém.
Probíhá nějaký velký projekt? Zaměř na něj schůzku. Právě jsi přijal nového zaměstnance? Vyhraď čas na otázky. Máš za sebou náročný týden? Možná stačí kratší, neformální setkání. Je to tvoje schůzka. Můžeš ji přizpůsobit podle sebe.
Upřímně řečeno: co způsobuje, že individuální rozhovor skutečně funguje?
Toto lidé na individuálních schůzkách opravdu oceňují: Pocit, že je jim nasloucháno. Prostor pro kladení otázek. Vědomí, že je v pořádku nemít všechny odpovědi. Trochu humoru (ano, i ve financích). A plán, co bude dál.
Důležitá je také důslednost. Je těžké budovat důvěru, pokud neustále měníš termíny. Nemusíte se scházet celé hodiny. Stačí tak často, aby tvůj tým věděl, že mu věnuješ pozornost.
Individuální schůzky se zaměstnanci: není to jen záležitost manažerů
Ujasněme si jednu věc. Individuální schůzky nejsou jen pro manažery. Freelanceři, kteří realizují projekty pro klienty, týmy neziskových organizací, které se potýkají s termíny, pedagogové, kteří vedou své zaměstnance – všichni těží z lepších rozhovorů.
Pokud pracuješ s lidmi, individuální schůzky jsou tvou tajnou zbraní. Pomáhají ti včas odhalit problémy, najít příležitosti k růstu a zabránit komunikačním zmatkům, než se z nich stanou nekonečné vlákna na Slacku.
Závěrečná myšlenka: schůzky nemusí být chaotické
A co plánování těchto kouzelných schůzek? Právě tam to často ztroskotá. Mezi přeplněnými kalendáři, časovými pásmy a nekonečným dohadováním typu „Vyhovuje ti úterý?“ se to snadno může zvrtnout.
Právě proto Doodle existuje. Díky nástrojům jako 1:1 můžeš nabídnout časové termíny, nechat druhou osobu vybrat si, co jí vyhovuje, a vyhnout se nekonečnému e-mailovému ping-pongu. Je to jednoduché, šetří to čas a díky tomu vypadáš, že máš všechno pod kontrolou (i když máš pořád na sobě pyžamové kalhoty).
Tak do toho – využij své individuální schůzky na maximum. Ptej se na lepší otázky. Vedej skutečné rozhovory. A pokud si schůzky stále domlouváš pomocí kouřových signálů, možná bys měl Doodle vyzkoušet.
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