Spoj zaneprázdněné lidi během chvilky. A skoncujte s nekonečným e-mailovým přepisem.
Zajisti, aby byli ti správní lidé ve správný čas na správném místě. Usnadni spolupráci a posuň projekty vpřed.
Vytvoř Doodle. Přidej možné časové varianty pro svou schůzku.
Rozesli pozvánky. Nech své hosty vybrat si termíny, které jim vyhovují.
Vyber si čas, který vyhovuje všem. Přidej události do svého kalendáře automaticky.
Doodle pomáhá tvému podnikání posunout se vpřed díky rychlejšímu plánování.
Skoncuj s problémy s časovými pásmy. Doodle automaticky rozpozná časová pásma hostů. Takže nedochází k žádnému zmatku. Není třeba nic dohánět.
Domluv si schůzku s kýmkoli. Bez ohledu na to, jaký kalendář používají. Potřebuješ se sejít s fanouškem Outlooku nebo s příznivcem GCal? Žádný problém.
Plánování napříč platformami. Doodle je Doodle všude – ať už plánuješ schůzky v prohlížeči, pomocí rozšíření pro Chrome, ve Slacku, v našich mobilních aplikacích nebo přes API, ty a tvůj tým budete vždy na stejné vlně.
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