Pokud jsi alespoň trochu jako já, pak tě pojmy jako rozpočtování nebo prognózování buď okamžitě uspí, nebo tě donutí dychtivě hledat něco jiného, cokoliv jiného, co bys mohl dělat. „Cože? Musíme plánovat rozpočet na příští rok? Ne, dokud se musí umýt okna, to rozhodně ne!“
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Věř tomu nebo ne, ve všech organizacích se najdou lidé – obvykle ti, kteří mají ve svém pracovním názvu slovo „finance“ –, kteří mají rádi plánování rozpočtu a tvorbu prognóz. Ještě těžší uvěřit je, že tito lidé mají pravdu. I když to pro mnohé z nás může být značná čtvrtletní či roční nepříjemnost, důkladné sestavování rozpočtu a prognóz poskytuje rámec pro budoucnost všech podniků.
Co ale přesně obnáší plánování a prognózování rozpočtu (nebo BP&F, jak tomu rádi říkají ti z finančního oddělení)? Jak se rozpočet liší od plánu nebo prognózy?
Plánování představuje nejvyšší úroveň všech těchto procesů. Jedná se především o strukturovaný přehled finančních cílů organizace na příštích několik let.
Další úrovní je rozpočtování – podrobnější pohled na to, jak společnost plán realizuje v kratším časovém období. Společnosti obvykle přidělují rozpočet ročně, podle svého fiskálního roku. Rozpočty se však často sledují a upravují čtvrtletně nebo dokonce měsíčně, v závislosti na tom, jak si společnost vede ve srovnání se svými cíli. Rozpočty zahrnují položky, jako jsou tržby, výdaje, peněžní tok a snižování zadlužení.
Prognózování kombinuje plánování a rozpočtování s historickými výsledky a aktuálními ekonomickými a tržními podmínkami, aby poskytlo finanční předpověď výkonnosti společnosti na příštích několik čtvrtletí či let.
To staré není vždy to nejlepší
Excel letos slaví 35 let. Za tři a půl desetiletí, co jej společnost Microsoft poprvé uvedla na trh pro Macintosh (Windows následovaly až o dva roky později), si Excel nepochybně vybudoval a upevnil svou reputaci jako jeden z nejlepších obchodních nástrojů a softwarů všech dob. To však stále není omluvou pro to, abyste Excel nadále používali pro veškeré rozpočtování, plánování a prognózy.
Zatímco cloudová řešení typu SAAS zvýšila efektivitu napříč organizacemi, 70 procent firem stále přiznává, že se v oblasti BP&F silně spoléhá na reporty z tabulek, přičemž 40 % z nich používá tabulkové procesory výhradně. Nahraď monitor papírovou účetní knihou a uvidíš, že tyto společnosti spravují své finance stejným způsobem, jakým to dělali manažeři před více než 100 lety.
„Co funguje, neměň,“ řekneš si možná. To, že něco není vadné, ještě neznamená, že to nelze výrazně vylepšit. Hlavním problémem při provádění BP&F v tabulkách je, že je to nesmírně statické a reaktivní. Zatímco roční reportování, plánování a prognózování možná před desítkami let stačilo, dnes to prostě není vhodné pro dnešním VUCA obchodním prostředí. Trhy, konkurence, trendy a sociopolitické prostředí se nyní mění rychle a nepředvídatelně.
Moderní cloudové systémy umožňují organizacím aktualizovat a revidovat rozpočty, plány a prognózy téměř v reálném čase, místo aby se spoléhaly na zprávy vygenerované o několik čtvrtletí dříve, kdy vypadal svět úplně jinak. Jako příklad z nedávné doby si stačí vzpomenout na dnešní organizace, které zakládají své plány a strategie na datech z doby před pandemií COVID-19 a diví se, proč se jejich předpovědi tak výrazně liší od aktuálních tržeb.
Výhody moderního softwaru BP&F přesahují rámec průběžných prognóz, aktuálních rozpočtů a nepřetržitého plánování; přidej k tomu ještě několik dalších pokročilých řešení a sleduj, jak se celé tvé finanční řízení stává bezpečnějším, flexibilnějším a potenciálně i úspornějším.
Aplikace jako Wave, Expensify, Spendesk nebo Rydoo zrychlují a automatizují proces sledování výdajů a skenování účtenek jak pro zaměstnance, tak pro finanční oddělení.
Řešení jako LivePlan a Aha! pomáhají uživatelům vytvářet lepší a flexibilnější podnikatelské plány
BP&F jsou složité a mnohostranné projekty – nástroje pro řízení projektů, jako jsou Asana, Trello a Monday.com, mohou pomoci sledovat průběh a omezit potíže.
Procesy v oblasti BP&F bývají také spojeny s velkým počtem schůzek, protože finanční a strategické oddělení se obvykle musí pravidelně scházet se všemi správci rozpočtu nebo vedoucími oddělení. Používání podnikového plánovacího softwaru, jako je Doodle ti ušetří hodiny práce s organizací schůzek a navíc Slack a Zoom tento proces ještě více urychlí.
K dispozici je také řada odvětvově specifických aplikací, jako jsou Restaurateur nebo InventoryTracker, které odborníkům v oblasti BP&F poskytují přehled o zásobách, dodavatelském řetězci a logistice.
Kdo neplánuje, plánuje neúspěch
Moderní cloudová řešení BP&F nejen urychlují celý proces, ale ve spojení s dalšími podnikovými aplikacemi také poskytují organizacím přístup k obrovskému množství dat, která lze analyzovat a využít k přesnějšímu a strategičtějšímu rozhodování. Procesy se stávají kolaborativnějšími a transparentnějšími, přičemž v případě nutnosti přehodnocení rozhodnutí či změn je k dispozici jasná auditní stopa.
Od Kodaku a Blockbusteru až po Toys R Us – na hřbitovech podniků straší velké společnosti, které si jen o něco příliš pozdě uvědomily, že se směr proudu změnil. Jaké kroky může vaše společnost podniknout, aby se k nim nepřidala?
BP&F musí být na úrovni představenstva absolutní prioritou a celá organizace musí stát za hledáním udržitelného a stabilního modelu růstu.
Počínaje vrcholovým vedením musí mít organizace také jasné dohody o rozhodování v reakci na BP&F. Všechny společnosti by měly posílit vazby mezi svými provozními, finančními a strategickými odděleními, je však také nutné stanovit jasnou odpovědnost a vlastnictví.
Vyber si prognózovaná období, která odpovídají specifickým obchodním cyklům tvé společnosti a tvého odvětví. Naplánuj analýzy a aktualizace tak, aby se kryly s klíčovými obdobími v kalendáři.
Považuj BP&F za kompetenci a odpovědnost celé společnosti a zapoj do toho i další finanční údaje, jako jsou účetní závěrky, výroční zprávy a KPI s dopadem na nižší úrovně.
Vyber si software BP&F, který automatizuje co nejvíce manuálních procesů, které v současné době používáš, abys ušetřil čas a peníze, snížil spotřebu zdrojů a získal relevantnější a lépe využitelné údaje.
Využij software k provádění více analýz „co by, kdyby“. Ačkoli je dnešní podnikatelské prostředí nepředvídatelné, organizace se přesto mohou do jisté míry připravit na neočekávané situace.
A konečně, firmy tradičně považovaly plánování a prognózování rozpočtu za jakousi temnou vědu, kterou za zavřenými dveřmi provozuje jen úzký okruh vyvolených. Zlepšením komunikace kolem BP&F a zpřístupněním reportů se všechny zainteresované strany do tohoto procesu zapojí v mnohem větší míře. Navíc díky jasnému vysvětlení, jak důležitý je důkladný rozpočet a plánování pro budoucnost organizace, možná i lidé, kteří se v financích nevyznají, jako já, budou dávat pozor, až bude třeba předložit rozpočet na příští rok.
Chceš-li pochopit, jak ti Doodle usnadní a zjednoduší plánování důležitých zasedání představenstva, přečti si více o tom, jak náš produkt funguje.
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