Propojení tvého kalendáře s Doodle má řadu výhod. Podívej se na video na konci tohoto příspěvku a dozvíš se o nich více.
Mnoho našich uživatelů se nás ptá, jak propojit Doodle s Outlookem 2013 nebo s Outlook.com. A tady je návod:
Aktualizace: Podívej se prosím na naši rozsáhlou sekci podpory věnovanou tomuto tématu.
Dej nám vědět, jaké máš zkušenosti. Buď v komentářích, nebo prostřednictvím https://help.doodle.com/hc/en-us/requests/new.
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