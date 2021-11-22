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Doodle posiluje své představenstvo o mezinárodní odborníkyDoba čtení: 1 min22 11, 2021
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Doodle 1:1: Jednoduché řešení pro schůzky jeden na jednohoDoba čtení: 4 min22 11, 2021
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Pět povolání, která budou existovat v roce 2030Doba čtení: 5 min13 9, 2022
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Život na vysoké škole po koronaviru: 4 věci, které už nikdy nebudou jako dřívDoba čtení: 6 min22 11, 2021