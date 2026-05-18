Jak naplánovat poradní kruh dárců pro neziskovou organizaci: Průvodce pro ředitele
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Poradní kruh dárců neziskové organizace je malá skupina významných dárců, kteří se pravidelně scházejí, aby poskytovali rady ohledně strategie, hodnotili dopad programů a prohlubovali svou podporu tvé mise. Pro ředitele pro rozvoj ve středně velké neziskové organizaci je svolání tohoto kruhu jedním z nejdůležitějších úkolů roku, pokud jde o plánování. Funkce „Skupinová anketa“ v aplikaci Doodle zvládne až 1 000 účastníků s živým sledováním potvrzení účasti, což z ní činí nástroj vytvořený přímo pro schůzky závislé na kvóru, jako je tato. Výzvou je dostat všechny dárce ke stolu ve stejný čas, a to začíná dlouho před samotnou schůzkou.
🎯 Proč je tak těžké naplánovat schůzky poradních kruhů dárců
Hlavní dárci v poradním kruhu neziskové organizace nemají společného zaměstnavatele, společný kalendář ani dokonce stejné časové pásmo. Působí v několika správních radách, cestují za prací i za filantropií a e-mail s pozvánkou „rezervuj si termín“ málokdy berou s takovou naléhavostí, jakou by si přál ředitel pro rozvoj.
Výsledek je známý: pošleš Doodle nebo anketu, tři dárci odpoví během prvních 24 hodin a zbývajících pět se na dva týdny odmlčí. Pak začneš obvolávat každého jednotlivě, znovu vysvětlovat možné termíny a nakonec se dohodneš na termínu, který polovině skupiny nevyhovuje. Než se schůzka uskuteční, elán už vyprchal a alespoň jeden dárce má pocit, že byl až na druhém místě.
Pro ředitele pro rozvoj ve středně velké neziskové organizaci je tento cyklus nákladný jak z hlediska času zaměstnanců, tak z hlediska kapitálu v podobě vztahů s dárci. Řešením není posílat další e-maily s připomínkami. Je jím architektura plánování, která tuto práci udělá za tebe, a to ve dvou promyšlených krocích.
🛠 Dvoufázový přístup Doodle pro tento případ použití
Nejúčinnější postup pro poradní kruh dárců neziskové organizace odděluje individuální přípravu od skupinové koordinace a Doodle podporuje obojí pomocí samostatných produktů.
Krok 1: Rezervační stránka s vlastními úvodními otázkami pro termíny individuální přípravy
Než se sejde celý okruh, potřebuje ředitel pro rozvoj ve středně velké neziskové organizaci obvykle krátký individuální hovor s každým dárcem, aby ho seznámil s aktuálním stavem programu, zjistil případné obavy a vyhodnotil jeho nadšení. Rezervační stránka v Doodle ti umožňuje zveřejnit svou dostupnost jako sdílený odkaz. Každý dárce klikne na odkaz, uvidí pouze časy, kdy máte volno, a sám si vybere 30minutový termín, aniž by bylo nutné vyměňovat si e-maily.
To, co je pro poradní kruh dárců obzvláště užitečné, je funkce přizpůsobených úvodních otázek. Můžeš každého dárce požádat, aby potvrdil svou preferovanou videoplatformu (Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams), uvedl témata, která chce na programu projednat, nebo uvedl, zda se zúčastní osobně, nebo na dálku. Tyto odpovědi obdržíte ještě předtím, než zvednete telefon, takže do každé přípravné schůzky vstupujete s vědomím toho, co každého dárce zajímá. Rezervační stránka Doodle také podporuje časové rezervy mezi schůzkami, takže se navazující hovory s dárci navzájem nepřekrývají.
Krok 2: Skupinová anketa k nalezení termínu, kdy se sejde potřebný počet účastníků
Jakmile jsou přípravné hovory hotové, znáš pevné časové omezení každého dárce. Nyní otevřeš skupinovou anketu Doodle, navrhneš tři nebo čtyři možné termíny a sdílíš odkaz s celým poradním kruhem dárců neziskové organizace. Účastníci hlasují o své dostupnosti a ty sleduješ, jak se v reálném čase vyplňuje přehled odpovědí. Skupinová anketa Doodle ukáže, který termín se nejvíce překrývá, takže můžete s jistotou svolat kvórum, místo abyste hádali. Funkce „najít čas“ v Doodle pomáhá na základě odpovědí účastníků identifikovat nejvhodnější termíny, čímž se snižuje množství ruční práce s porovnáváním.
Tyto dva produkty fungují postupně: rezervační stránky se stará o individuální vztahy a skupinová anketa o dosažení konsensu ve skupině. Společně nahrazují roztříštěné e-mailové konverzace, které tento proces obvykle zkomplikují.
⚙️ Provozní podrobnosti pro vedoucí vývoje
Integrace s kalendářem. Doodle se propojuje s Google Calendarem, Outlookem a Apple Calendarem. Když si nastavíš svou rezervační stránku, tvůj stávající kalendář se automaticky zablokuje, takže dárci nikdy neuvidí termín, který jsi již obsadil. Když si dárce rezervuje termín, potvrzení se okamžitě objeví v obou kalendářích.
Automatická detekce časového pásma. Poradní kruh neziskové organizace často zahrnuje dárce z různých měst nebo zemí. Funkce automatického rozpoznání časového pásma v Doodle každému účastníkovi zobrazí navrhované termíny v jeho místním časovém pásmu, čímž se eliminuje častý zdroj nejasností a neúčasti.
E-mailová připomínka. Jakmile je termín potvrzen, Doodle rozesílá e-mailová připomenutí všem účastníkům. Upozorňujeme, že připomenutí jsou zasílána pouze e-mailem; neexistují žádné SMS ani push notifikace. Pro udržení úzkého vztahu s dárci zůstává osobním doplňkem automatického připomenutí osobní následný telefonát nebo vzkaz od ředitele pro rozvoj.
Flexibilita video platforem. Potvrzená schůzka se může připojit k kterékoli ze čtyř podporovaných platforem: Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams. Pokud tvůj neziskový poradní kruh dárců zahrnuje dárce, z nichž každý preferuje jiný nástroj, můžeš pomocí vlastní úvodní otázky na tvé rezervační stránce tuto preferenci zjistit předem a podle toho se zařídit.
Funkce Premium, které stojí za zmínku. Ředitel pro rozvoj ve středně velké neziskové organizaci, který chce nabídnout profesionální zážitek, může s prémiovým účtem přidat logo organizace a primární barvu k anketám a rezervačním stránkám. Prémiový účet také odemyká popisy schůzek generované umělou inteligencí, které ti pomohou během několika sekund navrhnout jasný návrh programu pro pozvánku do poradního kruhu.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro poradní kruh dárců neziskové organizace
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jedním kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny. Zkopíruj popis z každé karty a vlož jej do pole pro popis na stránce Doodle poté, co se odkaz otevře.
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Toto zasedání sdružuje celý náš poradní kruh dárců, aby zhodnotil výsledky programu za uplynulý rok, hospodaření s finančními prostředky a strategické priority. Představíme údaje o dopadu na příjemce a dáme slovo dárcům, aby nám poskytli pokyny pro nadcházející rok. Prosím, hlasujte pro každý termín, který ti vyhovuje, abychom mohli zajistit co nejvyšší účast.
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
V polovině našeho fiskálního roku svoláváme poradní kruh, abychom se podělili o novinky týkající se programu, upozornili na případné odchylky v rozpočtu a shromáždili podněty k strategickému rozhodnutí, o kterém v současné době rozhoduje představenstvo. Tvůj názor přímo ovlivňuje to, jak budeme v druhé polovině roku rozdělovat zdroje. Označ prosím všechna data, kdy se můžeš zúčastnit.
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Vítáme dva nové členy do našeho neziskového poradního kruhu dárců a rádi bychom, aby se celá skupina sešla k představení a seznámení s posláním. Stávající členové kruhu se podělí o své zkušenosti; noví členové budou mít čas klást upřímné otázky. Prosím, hlasuj pro všechna data, na která se můžeš dostavit, abychom mohli najít termín, který vyhovuje všem.
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Objevila se časově omezená příležitost k získání grantu, která úzce souvisí s prioritami stanovenými naším poradním kruhem. Tato krátká schůzka představí tuto příležitost, požadovaný vlastní příspěvek a časový harmonogram rozhodování. K pokračování potřebujeme kvórum, proto prosím odpovězte na tuto anketu co nejrychleji.
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Naše závěrečné setkání poradního kruhu kombinuje informace o aktuálním programu v období dárcovství s příležitostí ocenit přínos každého člena k našemu poslání. Představíme cíle kampaně na příští rok a podělíme se o příběhy z terénu. Tato schůzka má pro náš tým velký význam a doufáme, že se na ní sejde celý kruh. Označte prosím všechna data, která vám vyhovují.
✅ Co Doodle nabízí pro neziskové poradní kruhy dárců
Možnosti
Doodle
Poznámky
Skupinová anketa s živým sledováním odpovědí (až 1 000 účastníků)
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Základní funkce pro kompletní plánování kvora
Rezervační stránka s vlastními úvodními otázkami
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Zjišťuje preference dárců ještě před individuálními přípravnými hovory
Automatická detekce časového pásma
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Zobrazuje časy kandidátů v místním časovém pásmu každého dárce
Branding (logo a hlavní barva)
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K dispozici v rámci služby Premium; vlastní URL adresy jsou v plánu
Integrace videa (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams)
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Podpora všech čtyř platforem
Inkasování plateb přes Stripe
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V plánu; dnes zatím není k dispozici
❓ Často kladené otázky
Otázka: Mohu používat Doodle, i když někteří dárci odmítají vytvořit si účet? Odpověď: Účastníci skupinových anket mohou hlasovat i bez účtu Doodle; organizátor (ředitel pro rozvoj ve středně velké neziskové organizaci) však potřebuje účet Doodle, aby mohl vytvářet a spravovat ankety a rezervační stránky. Dárci jednoduše obdrží odkaz a hlasují přímo ve svém prohlížeči.
Otázka: Jak mám postupovat v případě člena poradního kruhu dárců, který se nachází v jiném časovém pásmu? Odpověď: Funkce automatické detekce časového pásma v Doodle automaticky převede všechny navrhované časy do místního časového pásma každého účastníka v okamžiku, kdy otevře odkaz na anketu. Ředitel pro rozvoj tak nemusí časy ručně počítat ani vypisovat, což snižuje riziko, že zmatený dárce schůzku zmešká.
Otázka: Mohu před setkáním poradního kruhu shromáždit témata programu od jednotlivých dárců? Odpověď: Ano. Rezervační stránka Doodle podporuje vlastní vstupní otázky, takže když si dárce rezervuje čas na individuální přípravu, můžeš ho požádat, aby uvedl jedno nebo dvě témata, která by měl kruh projednat. Tyto odpovědi se přímo promítnou do tvého procesu sestavování programu před skupinovým setkáním.
Otázka: Co se stane, pokud se nám nepodaří dosáhnout kvora v žádném z navrhovaných termínů? Odpověď: Živý přehled odpovědí v skupinové anketě přesně ukazuje, která data se nejvíce překrývají, takže například ředitel pro rozvoj ve středně velké neziskové organizaci může na první pohled zjistit, zda je potřeba druhé kolo termínů. Můžeš poslat následnou anketu s novými možnostmi; počet anket, které můžeš spustit, není nijak omezen a prémiové účty zahrnují neomezený počet událostí.
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Díky výše uvedeným šablonám získá ředitel pro rozvoj ve středně velké neziskové organizaci náskok při pořádání jakéhokoli typu zasedání poradního kruhu, od výročních hodnocení dopadu až po časově naléhavé debriefingy k grantům. Začni s rezervační stránkou, abys domluvil individuální přípravné hovory, a poté spusť skupinovou anketu, abys zjistil datum, na které se může celý kruh dohodnout. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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