Jak účetní šetří čas díky online plánování
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Jako účetní si ceníš každého vyúčtovaného času. Přesto překvapivě velká část tvého týdne mizí v e-mailové korespondenci, přeplánovávání schůzek a připomínkách. Během daňové sezóny se tlak jen zvyšuje – žongluješ s přijímáním klientů, kontrolou dokumentů, mzdovými výpočty a poradenskými hovory, zatímco se ti schránka plní dotazy typu „Hodí se ti úterý ve tři?“
Díky online plánování získáš ty hodiny zpět. Při správném nastavení si klienti vyberou volné termíny, platby se inkasují automaticky a tvůj kalendář se aktualizuje v reálném čase. Už žádné dvojité rezervace. Už žádné zmatky ohledně časových pásem nebo odkazů na schůzky.
Tento průvodce ukazuje, jak pomocí online plánování zjednodušit práci s klienty, soustředit se na to podstatné a ušetřit každý týden spoustu času díky Doodle.
Výzva, před kterou stojí odborníci v oblasti účetnictví
Účetnictví se řídí přísnými cykly a termíny. Od ledna do dubna můžeš pracovat 12 hodin denně, poté následují čtvrtletní revize, audity a poradenské schůzky. Každý typ schůzky s sebou nese určité komplikace – příprava daňového přiznání není totéž jako dohánění mezer ve mzdách nebo kontrola oznámení od daňového úřadu.
Skryté náklady ručního plánování
Nekonečné e-mailové konverzace zpomalují zapojení klientů
Neúčast a zpoždění znamenají ztrátu času a narušují tvůj rozvrh
Nesprávně nastavená časová pásma způsobují zmatek u klientů pracujících na dálku
Změny termínů na poslední chvíli posouvají práci do nocí a víkendů
Je obtížné sladit termíny skupinových schůzek pro audity nebo zprávy představenstva
Tyto neefektivnosti ubírají na fakturovatelném čase. Online plánování je nahrazuje automatizovanými pracovními postupy, které se přizpůsobí tvému kalendáři.
Proč je online plánování důležité pro účetní
Řízení času ovlivňuje tvé zisky. Ušetření pouhých 5–10 minut na každou schůzku se při desítkách schůzek nasčítá. Snížení počtu neúčasti díky zavedení plateb a připomínek chrání tvůj rozvrh. A když si klienti rezervují termíny sami, můžeš se soustředit na práci s vyšší přidanou hodnotou.
Profesionální odkazy na plánování schůzek také zvyšují důvěru klientů. Rezervační stránky s logem působí moderně, spolehlivě a přehledně – a klientům tak dávají najevo, že si ceníte jejich času.
S Doodlemůžeš:
Přizpůsob si své rezervační stránky
Přilož si poznámky k přípravě a přílohy
Automatické přidávání odkazů na schůzky a časových pásem
Vše je přehledné, profesionální a včasné.
Navrhni systém plánování, který se hodí pro rušnou sezónu i mimo ni
Dobrý systém začíná jasnými typy schůzek, které odpovídají tvým službám.
Typ schůzky
Doporučená délka trvání
Zpracování daňových přiznání
30 min
Kontrola daňového přiznání
45 min
Čtvrtletní přehled účetnictví
30 min
Zadávání mzdových údajů
20 min
Třídění oznámení IRS
20 min
Poradenská schůzka nebo schůzka s finančním ředitelem
60 min
Zahájení terénního šetření v rámci auditu
60 min
Úvodní hovor s novým klientem
20 min
Použij rezervační stránku Doodle k zveřejnění těchto možností. Propoj svůj Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar, aby rezervace automaticky blokovaly vaši dostupnost. Přidej časové rezervy, nastavte denní limity a šetřete si síly během nejrušnějších měsíců.
Přidej pravidla, která ti pomohou soustředit se
Online plánování ti umožní dát tvému dni strukturu:
Nabízej klientům hovory pouze v konkrétních časových oknech (např. út–čt, 13:00–16:00)
Přidej si 15minutovou rezervu před a po každém hovoru
Krátké schůzky omez na dopoledne a dlouhé schůzky na odpoledne
Nastav termíny rezervací (např. pouze 14 dní předem)
Vyžadovat upozornění (např. žádné rezervace na stejný den po 10:00)
Doodle tyto nastavení zjednodušuje – klienti tak uvidí pouze termíny, které vyberete.
Praktické tipy pro účetní využívající online plánování
Vytvoř pro každou službu samostatnou rezervační stránku s krátkým popisem, cenou a kontrolním seznamem pro přípravu
Použití Doodle 1:1 pro schůzky s partnery nebo hodnocení klientů
Připojit Stripe pro přijímání plateb a snížení počtu neúčasti
Přidej úvodní otázky, abys před schůzkami získal potřebné informace
Automatické generování odkazů na videohovory (Zoom, Google Meet, Cisco, Microsoft Teams)
Nastav si automatické připomenutí 24 hodin a 2 hodiny před schůzkami
Vlož odkazy na rezervaci do svého e-mailového podpisu, na webové stránky a do nabídek
Použij skupinové ankety pro auditorské schůzky nebo zasedání představenstva
Použít přihlašovací listiny pro workshopy nebo daňové poradny
Zapni vlastní branding v Doodle Pro a získej profesionální vzhled
Propoj aplikace pomocí Zapier a automaticky aktualizuj svůj CRM systém nebo správce úkolů
Každý krok eliminuje překážky – ušetří ti to hodiny administrativní práce.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Při nastavování svého systému plánování se vyhni těmto nástrahám:
Nabízíš příliš mnoho typů schůzek
Nechat si celý kalendář volný
Zapomínání na přestávky mezi schůzkami
Přeskočení úvodních otázek
Ignorování časových pásem
Nenastavovat připomenutí
Ruční plánování skupinových schůzek namísto použití skupinových anket
Nevybíráme platby za konzultace
Zveřejňování jmen klientů ve sdílených anketách
Doodle těmto problémům předchází díky nastavením ochrany soukromí, připomenutím a chytrým nastavením rezervací.
Nástroje a řešení pro plánování práce účetních
Nástroj Doodle
Nejvhodnější pro
Hlavní funkce
Rezervační stránka
Schůzky s klienty
Buffery, inkaso plateb, branding, synchronizace kalendáře
1:1
Partneři nebo VIP klienti
Pečlivě vybrané termíny, platby přes Stripe
Skupinové ankety
Audity, přezkoumání představenstvem
Až 1 000 účastníků, termíny, skryté jména
Přihlašovací listiny
Daňové poradny, školení
Omezení počtu účastníků, výběr časového slotu
Popisy schůzek s využitím umělé inteligence
Všechny schůzky
Okamžité programy a poznámky k přípravě
Integrace se Zapierem
Automatizace
Synchronizace s CRM, nástroji pro řízení projektů nebo aplikacemi pro sledování úkolů
Každá funkce pomáhá snížit administrativní zátěž a zvýšit čas, který lze fakturovat.
Příklady z praxe z účetních týmů
Solo CPA: Erin zřídila rezervační stránku pro čtyři typy schůzek a přidala platby přes Stripe. Počet neúčasti klesl na nulu, čímž ušetřila pět hodin týdně.
Středně velká firma: Využili jsme přihlašovací listiny pro školení na klientském portálu s omezeným počtem míst. Klienti přišli připraveni.
Auditní tým: Využili jsme skupinové ankety pro inventury ve skladu – jeden e-mail, jeden potvrzený termín.
Poradenský partner: Nabízeli jsme placené 60minutové finanční konzultace přes Doodle 1:1. Kalendář byl plný, fakturace bez problémů.
Mzdový tým: Plánované měsíční 20minutové schůzky s klienty prostřednictvím opakované rezervační stránky. Odkazy na Zoom se generovaly automaticky.
Jednoduché nastavení. Okamžité výsledky.
Vylepši zážitek svých klientů díky přípravě na schůzky
Od začátku stanov jasná očekávání:
Přidej krátký popis cíle každého setkání
Přidej kontrolní seznam pro přípravu nebo odkaz na nahrání
Polož 2–4 úvodní otázky
Posílej automatická připomínky s podrobnostmi o přípravě
S Doodle Promůže umělá inteligence během několika vteřin vygenerovat popis tvé schůzky – ušetříš tak čas a zajistíš jednotnou komunikaci.
Chraň si svůj kalendář v období nejnáročnějších termínů
V únoru a březnu si udrž soustředění díky přísnějším pravidlům:
Kratší termíny rezervace (7–10 dní)
Delší časové rezervy (15 minut)
Denní limity pro schůzky ohledně přípravy daňového přiznání
Přihlašovací listiny pro obecné dotazy
Skupinové ankety pro interní koordinaci
Doodle umožňuje rychlé a opakovatelné nastavení, díky čemuž si i pod tlakem zachováš klid.
Měř a vylepšuj své plánování
Považuj plánování za proces, který stojí za to zdokonalovat.
Sleduj míru neúčasti před a po automatizaci
Uprav délku schůzek, které se neustále protahují
Zjisti, které hodiny mají největší hodnotu, a upřednostni je
Požádej o krátkou zpětnou vazbu: „Bylo snadné si u vás domluvit schůzku?“
I malé úpravy mohou v součtu znamenat značnou úsporu času.
Hlavní body
Online plánování pomáhá účetním ušetřit čas a snížit stres
Buffery, časová okna pro rezervace a jasná pravidla chrání soustředění
Inkasování plateb snižuje počet neúčasti
Nástroje Doodle jsou určeny jak pro samostatné účetní, tak pro velké firmy
Každá ušetřená minuta je minuta, kterou lze vyúčtovat
Začni s lepším plánováním
K tomu, abys každý týden ušetřil hodiny času, nepotřebuješ složité systémy. Nastav si svou rezervační stránku Doodle pro své hlavní služby, povolte platby přes Stripea zapni připomínky.
Použití:
1:1 pro klienty vyžadující intenzivní péči
Skupinové ankety pro audity a zasedání představenstva
Přihlašovací listiny pro kliniky a workshopy
Synchronizuj s Google Calendarem, Outlookem nebo Apple Calendarem – a měj svůj rozvrh vždy pod kontrolou. Začni šetřit čas díky online plánování ještě dnes.
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