5 návyků při plánování, díky kterým dnes neztratíš čas
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Čas je tvým nejcennějším aktivem – tak proč ho plýtvat špatnými návyky při plánování? Nejsi sám, pokud máš často pocit, že ti den uteče, než stihneš vyřídit ty nejdůležitější úkoly. Dobrá zpráva? I malé změny v tom, jak si plánuješ čas, mohou znamenat velký rozdíl. Tady je pět běžných chyb při plánování a tipy, jak je napravit.
Není potřeba kreditní karta
1. Přetížení kalendáře
Naplnit si den schůzkami a úkoly, které na sebe navazují, se může zdát produktivní, ale často to vede k vyhoření a nedokončené práci. Malé zpoždění může celý tvůj rozvrh vykolejit, když nemáš žádný prostor na oddech.
Co dělat místo toho:
Nech si mezi schůzkami a úkoly časovou rezervu. Pár minut navíc ti umožní dokončit práci, udělat si poznámky nebo se prostě zresetovat před dalším úkolem. Rezervační stránka Doodle ti s tím pomůže tím, že ostatním umožní rezervovat schůzky pouze tehdy, když máš skutečně čas – už se nebudeš přehánět s rezervacemi.
2. Ignorování priorit
Ne všechny úkoly jsou stejné. Pokud začneš den řešením snadných úkolů s malým dopadem místo toho, abys se soustředil na to, na čem opravdu záleží, budeš mít nakonec pocit, že jsi zaneprázdněný – ale ne produktivní.
Co dělat místo toho:
Každé ráno (nebo večer předtím) si vyber tři nejdůležitější věci, které budou mít největší vliv na tvé cíle. Nejprve se věnuj těmto úkolům a teprve poté přejdi k menším záležitostem. Funkce plánování schůzek 1:1 v Doodle ti usnadní upřednostnit důležité rozhovory bez nekonečného e-mailového korespondování.
3. Nestanovení hranic
Pokud budeš na každou žádost o schůzku nebo prosbu na poslední chvíli odpovídat „ano“, může se ti rozvrh zaplnit úkoly, které pro tebe ve skutečnosti nejsou důležité. Pokud ti den diktují ostatní, je těžké se věnovat skutečné práci.
Co dělat místo toho:
Chraň si svůj čas. Vyhraď si v kalendáři čas na soustředěnou práci a pečlivě vybírej, na jaké schůzky přistoupíš. S Doodle můžeš určit, kdy si s tebou mohou ostatní domluvit schůzku – a tak si udržíš kontrolu nad svým rozvrhem.
4. Vynechání přestávek
Je lákavé proplout dnem bez zastavení, ale to často vede k duševní únavě a snížené koncentraci. Bez přestávek sice můžeš pracovat déle, ale dosáhneš méně.
Co dělat místo toho:
Naplánuj si během dne krátké přestávky. I pět minut od obrazovky ti pomůže vyčistit hlavu a po návratu pracovat efektivněji. Pokud máš nabitý kalendář, Doodle ti pomůže lépe zorganizovat schůzky, abys nemusel přeskakovat z jedné na druhou bez přestávky.
5. Příliš časté přesouvání termínů
Neustálé přesouvání schůzek a úkolů má za následek ztrátu času. Každá změna termínu znamená více e-mailů, více korespondence a více přerušení.
Co dělat místo toho:
Než něco naplánuješ, ujisti se, že termín vyhovuje všem. Skupinové ankety v Doodle ti umožní najít čas, který vyhovuje všem, aniž bys musel posílat spoustu e-mailů, a sníží tak potřebu změn na poslední chvíli.
Jsi připravený zvládnout víc?
Vyhýbání se těmto zvykům ti nejen ušetří čas, ale také ti pomůže pracovat chytřeji, zůstat soustředěný a mít větší pocit kontroly nad svým dnem. Pokud jde o zjednodušení plánování, Doodle je jednoduchý a flexibilní nástroj, který pomáhá podnikatelům, freelancerům a týmům převzít kontrolu nad svým časem.
Začni dnes jen jednou malou změnou a uvidíš, o kolik hladší mohou být tvé dny. Jsi připravený na snadné plánování? Vyzkoušej Doodle zdarma a přestaň ztrácet čas!
Není potřeba kreditní karta
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021