Una programmazione semplice e pensata per i team
Fiducioso per i team di organizzazioni leader in tutto il mondo
Trova un orario in minuti
Scopri subito quando tutti sono disponibili, senza il caos dei fogli di calcolo. Ideale per team distribuiti, gruppi numerosi e progetti in più fusi orari.
Meno appuntamenti persi
Le conferme automatiche, la sincronizzazione dei calendari e i promemoria mantengono le riunioni in linea con i tempi e tutti sono informati, in modo che nulla vada perso.
Rendi indolore le riunioni ricorrenti
Check-in settimanali, revisioni mensili, sincronizzazioni di progetti: qualunque sia il ritmo, basta impostarlo una volta e Doodle gestirà automaticamente gli inviti, gli aggiornamenti e gli aggiustamenti del fuso orario.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Costruito per tutti i modi in cui le squadre si incontrano
Trova il momento migliore per tutti
Utilizza un sondaggio di gruppo per concordare rapidamente l'orario di una riunione senza interminabili messaggi di chat o catene di e-mail.
Check-in ricorrenti semplificati
Imposta degli slot ricorrenti sulla tua pagina di prenotazione in modo che i membri del team sappiano sempre quando possono collegarsi.
Rimanere in linea con le scadenze dei fusi orari
Doodle regola automaticamente gli orari in modo che i team globali si incontrino durante gli orari di lavoro che si sovrappongono.
Sincronizzati con i tuoi calendari
Connettiti a Google, Outlook o iCloud. Solo la tua disponibilità viene condivisa: i dettagli privati rimangono tali.
Pianifica progetti intersettoriali
Coordinati con il marketing, le vendite, il prodotto e le attività operative utilizzando un unico link di programmazione per tutti i soggetti coinvolti.
Riempi i posti di formazione o di workshop
Utilizza un foglio di iscrizione in modo che i membri del team scelgano la sessione che preferiscono: ogni posto viene utilizzato in modo efficiente.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Posso prenotare una riunione per 12 dirigenti in 20 minuti con un solo link.
Doodle elimina il problema di trovare un orario per incontrarsi.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Domande frequenti
Come trovare un orario che vada bene per tutti?
Crea un sondaggio di gruppo per far votare tutti sugli orari ideali – basta con i soliti tira e molla.
Possiamo prenotare riunioni di squadra ricorrenti?
Sì, aggiungi slot ricorrenti alla tua pagina di prenotazione in modo che il team possa scegliere orari regolari.
Tutti vedranno il mio calendario completo?
No, Doodle mostra solo gli orari disponibili. Tutti i dettagli dell'evento rimangono privati.
Possiamo programmare per più membri del team contemporaneamente?
Sì, con il piano Team puoi creare una pagina di prenotazione collegata a più calendari.
Quando usare un foglio di iscrizione al posto di una pagina di prenotazione?
Usa un foglio di iscrizione per più sessioni o workshop. Le pagine di prenotazione servono per la tua disponibilità personale.