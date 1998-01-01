Crea un Doodle

Una programmazione semplice e pensata per i team

Salta il tira e molla e trova un orario che vada bene per tutti, anche per i diversi fusi orari.

A group poll with a list view of availabilities for a team sync meeting

Fiducioso per i team di organizzazioni leader in tutto il mondo

A group of logos including Danone, Alphabet, Salesforce, Adobe, ESN
Trova un orario in minuti

Scopri subito quando tutti sono disponibili, senza il caos dei fogli di calcolo. Ideale per team distribuiti, gruppi numerosi e progetti in più fusi orari.

Meno appuntamenti persi

Le conferme automatiche, la sincronizzazione dei calendari e i promemoria mantengono le riunioni in linea con i tempi e tutti sono informati, in modo che nulla vada perso.

Rendi indolore le riunioni ricorrenti

Check-in settimanali, revisioni mensili, sincronizzazioni di progetti: qualunque sia il ritmo, basta impostarlo una volta e Doodle gestirà automaticamente gli inviti, gli aggiornamenti e gli aggiustamenti del fuso orario.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Costruito per tutti i modi in cui le squadre si incontrano

Trova il momento migliore per tutti

Utilizza un sondaggio di gruppo per concordare rapidamente l'orario di una riunione senza interminabili messaggi di chat o catene di e-mail.

Check-in ricorrenti semplificati

Imposta degli slot ricorrenti sulla tua pagina di prenotazione in modo che i membri del team sappiano sempre quando possono collegarsi.

Rimanere in linea con le scadenze dei fusi orari

Doodle regola automaticamente gli orari in modo che i team globali si incontrino durante gli orari di lavoro che si sovrappongono.

Sincronizzati con i tuoi calendari

Connettiti a Google, Outlook o iCloud. Solo la tua disponibilità viene condivisa: i dettagli privati rimangono tali.

Pianifica progetti intersettoriali

Coordinati con il marketing, le vendite, il prodotto e le attività operative utilizzando un unico link di programmazione per tutti i soggetti coinvolti.

Riempi i posti di formazione o di workshop

Utilizza un foglio di iscrizione in modo che i membri del team scelgano la sessione che preferiscono: ogni posto viene utilizzato in modo efficiente.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Posso prenotare una riunione per 12 dirigenti in 20 minuti con un solo link.

Community Health

NL

Nasdaq L.

Assistente amministrativo

Doodle elimina il problema di trovare un orario per incontrarsi.

Capterra Review

MT

Mark T.

Caposquadra

Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT.

Domande frequenti

Come trovare un orario che vada bene per tutti?

Crea un sondaggio di gruppo per far votare tutti sugli orari ideali – basta con i soliti tira e molla.

Possiamo prenotare riunioni di squadra ricorrenti?

Sì, aggiungi slot ricorrenti alla tua pagina di prenotazione in modo che il team possa scegliere orari regolari.

Tutti vedranno il mio calendario completo?

No, Doodle mostra solo gli orari disponibili. Tutti i dettagli dell'evento rimangono privati.

Possiamo programmare per più membri del team contemporaneamente?

Sì, con il piano Team puoi creare una pagina di prenotazione collegata a più calendari.

Quando usare un foglio di iscrizione al posto di una pagina di prenotazione?

Usa un foglio di iscrizione per più sessioni o workshop. Le pagine di prenotazione servono per la tua disponibilità personale.

Non hai trovato la risposta?

Dedica meno tempo alla programmazione e dedicare tempo al lavoro che conta

Passate meno tempo a rincorrere i calendari e più tempo a prendere decisioni insieme.

