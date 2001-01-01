Crea un Doodle

Pianificazione per gli avvocati: incontri più rapidi con i clienti

Smetti di mandare avanti e indietro le e-mail. Collega il tuo calendario e lascia che i clienti prenotino le consulenze, evitino le doppie prenotazioni, incassino i pagamenti e proteggano le ore fatturabili.

Fiducioso per gli studi legali e per i professionisti orientati al cliente

Proteggi le ore fatturabili, riduci l'amministrazione

Elimina le infinite e-mail di programmazione. Condividi una pagina di prenotazione sincronizzata con il tuo calendario, in modo che i clienti vedano solo gli orari disponibili, risparmiando ore e facendoti concentrare sul lavoro del caso, non sul coordinamento.

Semplificare le riunioni complesse

Coordina le deposizioni, le sessioni strategiche e le chiamate di più parti con i sondaggi di gruppo che individuano l'orario migliore per tutti. I casi si muovono senza problemi senza dover programmare le riunioni.

Un'esperienza professionale e affidabile per i clienti

Pagine di prenotazione con marchio, promemoria automatici e pagamenti con Stripe assicurano che i clienti si presentino preparati e puntuali. Tu rimani organizzato, il tuo calendario è preciso e ogni riunione si svolge senza problemi.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Pensato per ogni esigenza di riunione e di programmazione degli avvocati

Sincronizza automaticamente il tuo calendario

Collega i calendari di Google, Outlook o Apple per bloccare i conflitti, sincronizzare le prenotazioni all'istante e prevenire le doppie prenotazioni per le udienze e le riunioni con i clienti.

Lascia che i clienti prenotino in tempo reale

Condividi una pagina di prenotazione o un link 1:1 in modo che i clienti e i referenti programmino istantaneamente le consulenze in base alla tua reale disponibilità, con conferme automatiche.

Mostra il marchio della tua azienda

Aggiungi il logo del tuo studio, i colori e le descrizioni degli incontri alla tua pagina di prenotazione. Includi i dettagli della presa in carico o le note di fidelizzazione per rafforzare la tua immagine professionale.

Proteggere la riservatezza del cliente

La sicurezza a livello aziendale, i controlli sulla privacy e l'accesso limitato al calendario supportano la riservatezza dei clienti degli avvocati e le politiche di sicurezza dello studio.

Trova il momento migliore per le riunioni complesse

Usa i sondaggi di gruppo per coordinare deposizioni, sessioni strategiche di più studi o eventi CLE. Invita i partecipanti e lascia che Doodle trovi l'orario ottimale per tutti.

Esegui le sessioni dei clienti con facilità

Utilizza i fogli di iscrizione per organizzare workshop per i clienti, consulenze pro bono limitate o sessioni di assunzione. Imposta i limiti di capienza e gestisci i partecipanti senza sforzo.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Doodle mi ha fatto risparmiare ore ogni settimana. I clienti prenotano direttamente e il mio calendario non va mai in conflitto.

Sarah M.

Partner per il contenzioso

I promemoria automatici hanno ridotto i no-show e ci hanno aiutato a riscuotere le spese di consulenza tramite Stripe.

Alex R.

Professionista solista

I sondaggi di gruppo hanno reso la programmazione delle deposizioni indolore per tutti gli studi.

Priya K.

Associato

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per Avvocati

Articoli, modelli e suggerimenti per aiutarti a programmare le riunioni con i clienti, gestire l'assunzione e proteggere il tempo fatturabile con Doodle.

legal scales on the desk with a lawyer writing in the background.

Come gli avvocati possono fermare la programmazione delle e-mail

Lawyer reviewing documents at desk

5 domande di assunzione da aggiungere alla tua pagina di prenotazione

Lawyer shaking hands with a couple

Ridurre i no-show: promemoria e pagamenti per gli avvocati

Domande frequenti

I clienti possono prenotare online?

Sì. Condividi la tua pagina di prenotazione, collega il tuo calendario e i clienti potranno programmare le consulenze in base alla tua reale disponibilità.

Doodle si sincronizza con il calendario dello studio e con gli strumenti video?

Sì. Collega i calendari di Google, Outlook o Apple e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Teams o Google Meet.

Posso programmare incontri con più parti come le deposizioni?

Utilizza i sondaggi di gruppo per proporre gli orari a più persone e trovare la fascia oraria migliore senza dover inviare infinite email.

Le informazioni dei clienti sono sicure?

Sì. Doodle offre sicurezza a livello aziendale, controlli sulla privacy e accesso limitato al calendario in modo che solo tu possa vedere gli appuntamenti dettagliati.

Posso raccogliere i pagamenti o i dettagli dell'assunzione?

Sì. Usa Stripe per riscuotere le tariffe, aggiungere domande personalizzate per acquisire informazioni sui clienti e impostare scadenze o limiti di capacità per le prenotazioni.

A partire da $6,95/mese - programmazione automatizzata, pagamenti, branding e promemoria avanzati per gli avvocati.