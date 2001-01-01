Pianificazione per gli avvocati: incontri più rapidi con i clienti
Fiducioso per gli studi legali e per i professionisti orientati al cliente
Proteggi le ore fatturabili, riduci l'amministrazione
Elimina le infinite e-mail di programmazione. Condividi una pagina di prenotazione sincronizzata con il tuo calendario, in modo che i clienti vedano solo gli orari disponibili, risparmiando ore e facendoti concentrare sul lavoro del caso, non sul coordinamento.
Semplificare le riunioni complesse
Coordina le deposizioni, le sessioni strategiche e le chiamate di più parti con i sondaggi di gruppo che individuano l'orario migliore per tutti. I casi si muovono senza problemi senza dover programmare le riunioni.
Un'esperienza professionale e affidabile per i clienti
Pagine di prenotazione con marchio, promemoria automatici e pagamenti con Stripe assicurano che i clienti si presentino preparati e puntuali. Tu rimani organizzato, il tuo calendario è preciso e ogni riunione si svolge senza problemi.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Pensato per ogni esigenza di riunione e di programmazione degli avvocati
Sincronizza automaticamente il tuo calendario
Collega i calendari di Google, Outlook o Apple per bloccare i conflitti, sincronizzare le prenotazioni all'istante e prevenire le doppie prenotazioni per le udienze e le riunioni con i clienti.
Lascia che i clienti prenotino in tempo reale
Condividi una pagina di prenotazione o un link 1:1 in modo che i clienti e i referenti programmino istantaneamente le consulenze in base alla tua reale disponibilità, con conferme automatiche.
Mostra il marchio della tua azienda
Aggiungi il logo del tuo studio, i colori e le descrizioni degli incontri alla tua pagina di prenotazione. Includi i dettagli della presa in carico o le note di fidelizzazione per rafforzare la tua immagine professionale.
Proteggere la riservatezza del cliente
La sicurezza a livello aziendale, i controlli sulla privacy e l'accesso limitato al calendario supportano la riservatezza dei clienti degli avvocati e le politiche di sicurezza dello studio.
Trova il momento migliore per le riunioni complesse
Usa i sondaggi di gruppo per coordinare deposizioni, sessioni strategiche di più studi o eventi CLE. Invita i partecipanti e lascia che Doodle trovi l'orario ottimale per tutti.
Esegui le sessioni dei clienti con facilità
Utilizza i fogli di iscrizione per organizzare workshop per i clienti, consulenze pro bono limitate o sessioni di assunzione. Imposta i limiti di capienza e gestisci i partecipanti senza sforzo.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Doodle mi ha fatto risparmiare ore ogni settimana. I clienti prenotano direttamente e il mio calendario non va mai in conflitto.
I promemoria automatici hanno ridotto i no-show e ci hanno aiutato a riscuotere le spese di consulenza tramite Stripe.
I sondaggi di gruppo hanno reso la programmazione delle deposizioni indolore per tutti gli studi.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse per
Avvocati
Domande frequenti
I clienti possono prenotare online?
Sì. Condividi la tua pagina di prenotazione, collega il tuo calendario e i clienti potranno programmare le consulenze in base alla tua reale disponibilità.
Doodle si sincronizza con il calendario dello studio e con gli strumenti video?
Sì. Collega i calendari di Google, Outlook o Apple e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Teams o Google Meet.
Posso programmare incontri con più parti come le deposizioni?
Utilizza i sondaggi di gruppo per proporre gli orari a più persone e trovare la fascia oraria migliore senza dover inviare infinite email.
Le informazioni dei clienti sono sicure?
Sì. Doodle offre sicurezza a livello aziendale, controlli sulla privacy e accesso limitato al calendario in modo che solo tu possa vedere gli appuntamenti dettagliati.
Posso raccogliere i pagamenti o i dettagli dell'assunzione?
Sì. Usa Stripe per riscuotere le tariffe, aggiungere domande personalizzate per acquisire informazioni sui clienti e impostare scadenze o limiti di capacità per le prenotazioni.