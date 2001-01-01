Programmazione creata per i consulenti finanziari
Fiducia da parte di gestori patrimoniali e società di consulenza
Più consulenza, meno amministrazione
Permetti ai clienti di auto-prenotare gli incontri di pianificazione finanziaria, di sincronizzarsi con il tuo calendario e di pagare al momento della prenotazione. Risparmierai ore ogni settimana e potrai dedicare più tempo a fornire consulenza invece che a coordinare gli orari.
Programmazione più semplice per riunioni complesse
Evita le doppie prenotazioni con i calendari collegati e le pagine di prenotazione co-ospitate. Pianifica facilmente le sessioni con più consulenti in base al fuso orario, in modo che i clienti si colleghino con l'esperto giusto al primo tentativo.
Un'esperienza professionale e affidabile per i clienti
Pagine di prenotazione con marchio, conferme automatiche, promemoria e pagamenti sicuri aiutano a ridurre i no-show. Ogni riunione è curata, affidabile e in linea con il tuo marchio.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Realizzato per incontri di consulenza finanziaria
Sincronizza automaticamente il tuo calendario
Collega il calendario di Google, Outlook o Apple in modo che Doodle nasconda i conflitti, mostri la disponibilità reale e si aggiorni in tempo reale per proteggere le ore fatturabili.
Lascia che i clienti prenotino in tempo reale
Condividi la tua pagina di prenotazione o i link 1:1 in modo che i clienti scelgano immediatamente le fasce orarie aperte. Doodle blocca gli orari, evita le doppie prenotazioni e si adatta a ogni fuso orario.
Mostra il tuo marchio e crea fiducia
Personalizza le tue pagine di prenotazione con il tuo logo, i tuoi colori e le tue istruzioni personalizzate per un'esperienza professionale e coerente con il cliente.
Mantenere i dati dei clienti privati e sicuri
La sicurezza di livello enterprise, le pratiche conformi al GDPR e i dettagli nascosti dei partecipanti garantiscono la privacy e la tranquillità di ogni incontro tra consulente e cliente.
Trova il momento migliore per gli eventi
Usa i sondaggi di gruppo per pianificare workshop, seminari o tavole rotonde per i clienti. Invita fino a 1.000 partecipanti e conferma l'orario migliore per tutti.
Ospita sessioni senza l'amministratore
Crea workshop di onboarding, seminari di educazione finanziaria o sessioni a posti limitati utilizzando i fogli di iscrizione. Imposta le capacità e lascia che i clienti prenotino facilmente i loro posti.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Doodle ha dimezzato il mio tempo di programmazione e raddoppiato gli incontri con i clienti: ora mi concentro sulle consulenze, non sulle e-mail.
I clienti adorano il link di prenotazione e i promemoria automatici. I no-show sono diminuiti e le entrate sono aumentate.
La prenotazione con pagamento ha assicurato i depositi e ha bloccato le cancellazioni dell'ultimo minuto.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse per
consulenti finanziari
Domande frequenti
Posso raccogliere informazioni sul cliente prima di un incontro?
Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione per acquisire obiettivi o dettagli chiave prima dell'incontro.
Doodle può integrarsi con il mio calendario e i miei strumenti video?
Sì. Collega i calendari di Google, Outlook o Apple e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Microsoft Teams o Google Meet.
Posso offrire servizi e prezzi diversi?
Sì. Crea pagine di prenotazione o slot 1:1 per chiamate di scoperta, consulenze orarie o sessioni di mantenimento e riscuoti i pagamenti con Stripe.
I dati dei clienti sono sicuri?
Doodle utilizza una sicurezza di livello aziendale, politiche conformi al GDPR e controlli per nascondere i dettagli dei partecipanti; solo tu puoi vedere il tuo calendario collegato.
Posso gestire i fusi orari e i limiti di prenotazione?
Sì. Doodle si adatta automaticamente ai fusi orari, ti permette di impostare finestre di prenotazione, scadenze, buffer e limiti di anticipo con cui i clienti possono prenotare.