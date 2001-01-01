Crea un Doodle

Programmazione creata per i consulenti finanziari

Permetti ai clienti di prenotare le consulenze, di sincronizzarsi con il tuo calendario e di ridurre l'amministrazione in modo che tu possa concentrarti sui risultati dei clienti, proteggere le ore fatturabili e recuperare tempo.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducia da parte di gestori patrimoniali e società di consulenza

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Più consulenza, meno amministrazione

Permetti ai clienti di auto-prenotare gli incontri di pianificazione finanziaria, di sincronizzarsi con il tuo calendario e di pagare al momento della prenotazione. Risparmierai ore ogni settimana e potrai dedicare più tempo a fornire consulenza invece che a coordinare gli orari.

Programmazione più semplice per riunioni complesse

Evita le doppie prenotazioni con i calendari collegati e le pagine di prenotazione co-ospitate. Pianifica facilmente le sessioni con più consulenti in base al fuso orario, in modo che i clienti si colleghino con l'esperto giusto al primo tentativo.

Un'esperienza professionale e affidabile per i clienti

Pagine di prenotazione con marchio, conferme automatiche, promemoria e pagamenti sicuri aiutano a ridurre i no-show. Ogni riunione è curata, affidabile e in linea con il tuo marchio.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Realizzato per incontri di consulenza finanziaria

Sincronizza automaticamente il tuo calendario

Collega il calendario di Google, Outlook o Apple in modo che Doodle nasconda i conflitti, mostri la disponibilità reale e si aggiorni in tempo reale per proteggere le ore fatturabili.

Lascia che i clienti prenotino in tempo reale

Condividi la tua pagina di prenotazione o i link 1:1 in modo che i clienti scelgano immediatamente le fasce orarie aperte. Doodle blocca gli orari, evita le doppie prenotazioni e si adatta a ogni fuso orario.

Mostra il tuo marchio e crea fiducia

Personalizza le tue pagine di prenotazione con il tuo logo, i tuoi colori e le tue istruzioni personalizzate per un'esperienza professionale e coerente con il cliente.

Mantenere i dati dei clienti privati e sicuri

La sicurezza di livello enterprise, le pratiche conformi al GDPR e i dettagli nascosti dei partecipanti garantiscono la privacy e la tranquillità di ogni incontro tra consulente e cliente.

Trova il momento migliore per gli eventi

Usa i sondaggi di gruppo per pianificare workshop, seminari o tavole rotonde per i clienti. Invita fino a 1.000 partecipanti e conferma l'orario migliore per tutti.

Ospita sessioni senza l'amministratore

Crea workshop di onboarding, seminari di educazione finanziaria o sessioni a posti limitati utilizzando i fogli di iscrizione. Imposta le capacità e lascia che i clienti prenotino facilmente i loro posti.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Doodle ha dimezzato il mio tempo di programmazione e raddoppiato gli incontri con i clienti: ora mi concentro sulle consulenze, non sulle e-mail.

SM

Sarah M.

CFP

I clienti adorano il link di prenotazione e i promemoria automatici. I no-show sono diminuiti e le entrate sono aumentate.

MT

Mark T.

Consulente indipendente

La prenotazione con pagamento ha assicurato i depositi e ha bloccato le cancellazioni dell'ultimo minuto.

PS

Priya S.

Gestore patrimoniale

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per consulenti finanziari

Guide e suggerimenti per facilitare la programmazione dei clienti, migliorare la preparazione delle riunioni e ottenere il massimo dal tuo calendario con Doodle.

Come semplificare la programmazione dei clienti per i consulenti

Ridurre i no-show: le migliori pratiche di promemoria per gli appuntamenti

Utilizzare i link di prenotazione per far crescere la tua attività di consulenza

Domande frequenti

Posso raccogliere informazioni sul cliente prima di un incontro?

Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione per acquisire obiettivi o dettagli chiave prima dell'incontro.

Doodle può integrarsi con il mio calendario e i miei strumenti video?

Sì. Collega i calendari di Google, Outlook o Apple e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Microsoft Teams o Google Meet.

Posso offrire servizi e prezzi diversi?

Sì. Crea pagine di prenotazione o slot 1:1 per chiamate di scoperta, consulenze orarie o sessioni di mantenimento e riscuoti i pagamenti con Stripe.

I dati dei clienti sono sicuri?

Doodle utilizza una sicurezza di livello aziendale, politiche conformi al GDPR e controlli per nascondere i dettagli dei partecipanti; solo tu puoi vedere il tuo calendario collegato.

Posso gestire i fusi orari e i limiti di prenotazione?

Sì. Doodle si adatta automaticamente ai fusi orari, ti permette di impostare finestre di prenotazione, scadenze, buffer e limiti di anticipo con cui i clienti possono prenotare.

Dedica più tempo alla consulenza, meno programmazione

Inizia gratuitamente o passa a Doodle Pro a partire da $6,95/mese per avere prenotazioni con marchio, riscossione dei pagamenti e promemoria avanzati.

Non è richiesta la carta di credito.