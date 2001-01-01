Crea un Doodle

Programmazione per i coach - prenotare più incontri con i clienti

Smettila di fare i conti con le e-mail e le sessioni perse. Permetti ai clienti di prenotare le chiamate di coaching, di sincronizzarle con il tuo calendario, di inviare promemoria, di ridurre i no-show e di recuperare tempo per il coaching.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducioso per i coach e i professionisti che si occupano di clienti

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Risparmia ore ogni settimana con le prenotazioni automatiche

I clienti prenotano da soli le sessioni utilizzando la tua pagina di prenotazione. Gli appuntamenti si sincronizzano istantaneamente con il tuo calendario e i promemoria automatici si occupano del follow-up, in modo che tu possa concentrarti sul coaching e non sull'amministrazione.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Coordinare sessioni e programmi con facilità

Gestisci sessioni singole, programmi ricorrenti e workshop di gruppo senza conflitti. Gli aggiornamenti in tempo reale del calendario e le pagine di prenotazione multiple evitano le doppie prenotazioni e mantengono il tuo programma organizzato.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Offrire ai clienti un'esperienza professionale e affidabile

Raccogli i pagamenti al momento della prenotazione tramite Stripe, aggiungi domande di ammissione e usa le pagine di prenotazione con il tuo marchio per ridurre i no-show e proteggere il tuo tempo, il tutto offrendo ai clienti un'esperienza senza soluzione di continuità.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Realizzato per ogni tipo di riunione di coaching

Mantieni la tua agenda libera da conflitti

Collega il calendario di Google, Outlook o Apple in modo che Doodle blocchi i conflitti, mostri solo gli orari disponibili e mantenga il tuo programma di coaching preciso.

Lascia che i clienti prenotino all'istante

Condividi una pagina di prenotazione o un link 1:1 in modo che i clienti scelgano gli slot disponibili, ricevano conferme istantanee e le riunioni vengano aggiunte automaticamente a tutti i calendari.

Offrire un'esperienza impeccabile ai clienti

Aggiungi il tuo logo, i colori e le descrizioni delle sessioni alla tua pagina di prenotazione per dare ai clienti istruzioni chiare e un'esperienza professionale.

Proteggi i dati dei tuoi clienti

Tutte le connessioni al calendario sono sicure. Doodle non memorizza mai i contenuti degli eventi e i dettagli dei partecipanti possono essere nascosti. I piani Pro ed Enterprise offrono controlli avanzati per privacy e sicurezza.

Trova il momento migliore per le sessioni di gruppo

Usa i sondaggi di gruppo per programmare mastermind, workshop o chiamate di coaching di gruppo. Invita fino a 1.000 partecipanti e trova l'orario migliore per tutti senza bisogno di coordinamento manuale.

Gestisci facilmente le lezioni e i workshop

Usa i fogli di iscrizione per organizzare ritiri, programmi o workshop a posti limitati. Imposta le capacità, raccogli i dati dei partecipanti e gestisci le sessioni con il controllo delle presenze integrato.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Doodle ha dimezzato la mia amministrazione: i clienti prenotano le sessioni senza inviare e-mail e il mio calendario rimane pulito.

JT

Jordan T.

Life & Career Coach

La riscossione dei pagamenti al momento della prenotazione ha evitato i no-show e ha reso il mio programma prevedibile.

SR

Simone R.

Coach di leadership esecutiva

Il branding personalizzato e i promemoria automatici fanno sì che il mio studio di coaching sia professionale e affidabile.

LF

Luca F.

Coach di benessere e mentalità

Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per gli allenatori

Guide e suggerimenti per migliorare la programmazione, ridurre i no-show e gestire le sessioni di coaching in modo più efficiente con Doodle.

Coach in a client session.

Come fermare il caos della programmazione come allenatore

5 consigli sulla pagina di prenotazione per attirare più clienti

Coach attentively listening to a client on the couch.

Ridurre i no-show: promemoria e buone pratiche di pagamento

Domande frequenti

I clienti possono prenotare le sessioni di coaching senza fare avanti e indietro?

Sì. Condividi una pagina di prenotazione o un link 1:1 in modo che i clienti scelgano uno slot disponibile; Doodle invia le conferme e aggiunge la riunione al tuo calendario.

Posso sincronizzare Doodle con il mio calendario e i miei strumenti video?

Sì. Collega Google, Outlook o Apple Calendar e collega Zoom, Google Meet o Microsoft Teams per aggiungere automaticamente i collegamenti video.

Posso offrire workshop di gruppo e coaching 1:1 da un unico account?

Usa i fogli di iscrizione per i corsi, i sondaggi di gruppo per programmare più partecipanti e le pagine di prenotazione per le sessioni private.

I dati dei miei clienti sono sicuri?

Doodle utilizza connessioni sicure al calendario, protezione dei dati a livello aziendale nei piani a pagamento e funzioni per nascondere i dettagli dei partecipanti per garantire la riservatezza.

Posso riscuotere il pagamento e controllare le regole di prenotazione?

Sì. Abilita i pagamenti con Stripe per le pagine di prenotazione e 1:1, imposta buffer e scadenze e limita l'anticipo con cui i clienti possono prenotare.

Pronto a semplificare il tuo programma di coaching

Inizia gratuitamente. Passa a Pro per avere un marchio personalizzato, pagamenti e promemoria a partire da $6,95/mese.

Non è richiesta la carta di credito.