Programmazione per i coach - prenotare più incontri con i clienti
Fiducioso per i coach e i professionisti che si occupano di clienti
Risparmia ore ogni settimana con le prenotazioni automatiche
I clienti prenotano da soli le sessioni utilizzando la tua pagina di prenotazione. Gli appuntamenti si sincronizzano istantaneamente con il tuo calendario e i promemoria automatici si occupano del follow-up, in modo che tu possa concentrarti sul coaching e non sull'amministrazione.
Coordinare sessioni e programmi con facilità
Gestisci sessioni singole, programmi ricorrenti e workshop di gruppo senza conflitti. Gli aggiornamenti in tempo reale del calendario e le pagine di prenotazione multiple evitano le doppie prenotazioni e mantengono il tuo programma organizzato.
Offrire ai clienti un'esperienza professionale e affidabile
Raccogli i pagamenti al momento della prenotazione tramite Stripe, aggiungi domande di ammissione e usa le pagine di prenotazione con il tuo marchio per ridurre i no-show e proteggere il tuo tempo, il tutto offrendo ai clienti un'esperienza senza soluzione di continuità.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Realizzato per ogni tipo di riunione di coaching
Mantieni la tua agenda libera da conflitti
Collega il calendario di Google, Outlook o Apple in modo che Doodle blocchi i conflitti, mostri solo gli orari disponibili e mantenga il tuo programma di coaching preciso.
Lascia che i clienti prenotino all'istante
Condividi una pagina di prenotazione o un link 1:1 in modo che i clienti scelgano gli slot disponibili, ricevano conferme istantanee e le riunioni vengano aggiunte automaticamente a tutti i calendari.
Offrire un'esperienza impeccabile ai clienti
Aggiungi il tuo logo, i colori e le descrizioni delle sessioni alla tua pagina di prenotazione per dare ai clienti istruzioni chiare e un'esperienza professionale.
Proteggi i dati dei tuoi clienti
Tutte le connessioni al calendario sono sicure. Doodle non memorizza mai i contenuti degli eventi e i dettagli dei partecipanti possono essere nascosti. I piani Pro ed Enterprise offrono controlli avanzati per privacy e sicurezza.
Trova il momento migliore per le sessioni di gruppo
Usa i sondaggi di gruppo per programmare mastermind, workshop o chiamate di coaching di gruppo. Invita fino a 1.000 partecipanti e trova l'orario migliore per tutti senza bisogno di coordinamento manuale.
Gestisci facilmente le lezioni e i workshop
Usa i fogli di iscrizione per organizzare ritiri, programmi o workshop a posti limitati. Imposta le capacità, raccogli i dati dei partecipanti e gestisci le sessioni con il controllo delle presenze integrato.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Doodle ha dimezzato la mia amministrazione: i clienti prenotano le sessioni senza inviare e-mail e il mio calendario rimane pulito.
La riscossione dei pagamenti al momento della prenotazione ha evitato i no-show e ha reso il mio programma prevedibile.
Il branding personalizzato e i promemoria automatici fanno sì che il mio studio di coaching sia professionale e affidabile.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse
per gli allenatori
Domande frequenti
I clienti possono prenotare le sessioni di coaching senza fare avanti e indietro?
Sì. Condividi una pagina di prenotazione o un link 1:1 in modo che i clienti scelgano uno slot disponibile; Doodle invia le conferme e aggiunge la riunione al tuo calendario.
Posso sincronizzare Doodle con il mio calendario e i miei strumenti video?
Sì. Collega Google, Outlook o Apple Calendar e collega Zoom, Google Meet o Microsoft Teams per aggiungere automaticamente i collegamenti video.
Posso offrire workshop di gruppo e coaching 1:1 da un unico account?
Usa i fogli di iscrizione per i corsi, i sondaggi di gruppo per programmare più partecipanti e le pagine di prenotazione per le sessioni private.
I dati dei miei clienti sono sicuri?
Doodle utilizza connessioni sicure al calendario, protezione dei dati a livello aziendale nei piani a pagamento e funzioni per nascondere i dettagli dei partecipanti per garantire la riservatezza.
Posso riscuotere il pagamento e controllare le regole di prenotazione?
Sì. Abilita i pagamenti con Stripe per le pagine di prenotazione e 1:1, imposta buffer e scadenze e limita l'anticipo con cui i clienti possono prenotare.