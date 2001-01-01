Crea un Doodle

Programmazione semplice e sicura per i coach del benessere

Come coach del benessere, lascia che i clienti prenotino le sessioni con una programmazione sicura, sincronizzazione del calendario, promemoria e pagamenti, in modo che tu possa allenare di più e gestire di meno.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducioso per le organizzazioni di benessere e sanitarie

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Lascia che i clienti prenotino da soli

Condividi la tua pagina di prenotazione in modo che i clienti possano programmare incontri 1:1, chiamate di scoperta e follow-up senza dover fare avanti e indietro. Doodle sincronizza il tuo calendario, invia conferme e aggiunge automaticamente i link ai video.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Rimani sincronizzato tra i vari fusi orari

Coordina sessioni, ritiri e riunioni di squadra senza sforzo. La disponibilità in tempo reale, i buffer intelligenti e i link per le prenotazioni in co-hosting evitano sovrapposizioni e doppie prenotazioni.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Un aspetto curato e protetto

Le pagine di prenotazione con il marchio, i promemoria automatici e i pagamenti con Stripe riducono i no-show e le cancellazioni, mentre Doodle fa rispettare le tue regole di riprogrammazione e di policy.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Costruito per il tuo modo di allenare e crescere

Sincronizza automaticamente il tuo calendario

Collega il calendario di Google, Microsoft o Apple una sola volta. Doodle blocca gli orari di lavoro, rileva i fusi orari e aggiunge automaticamente i link a Zoom, Meet, Teams o Webex in modo che ogni sessione inizi in orario.

Mantieni la tua agenda concentrata e flessibile

Programmazione in tempo reale per pacchetti e sessioni 1:1. Offri fasce orarie dedicate, aggiungi tempi di preparazione, evita le doppie prenotazioni e consenti ai clienti di riprogrammare con un solo link.

Personalizza ogni esperienza del cliente

Mostra un’immagine professionale con il tuo logo, i colori del marchio e l’URL. Aggiungi domande personalizzate per raccogliere obiettivi, preferenze o consensi prima delle sessioni, così puoi personalizzare il coaching senza ulteriori e-mail.

Proteggi i dati dei clienti con la sicurezza aziendale

Sicurezza di livello enterprise per progettazione: GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Livello 3. Solo la disponibilità viene condivisa; le risposte dei clienti rimangono private grazie all'accesso basato sui permessi e ai dettagli nascosti dei partecipanti.

Trova il momento migliore per le sessioni di gruppo

Trova l'orario migliore per le riunioni di gruppo, le sessioni con i partner o i workshop sul benessere aziendale con i sondaggi di gruppo. Invita fino a 1.000 partecipanti e lascia che Doodle individui immediatamente l'orario vincente.

Riempi più velocemente le classi e i workshop

Riempi velocemente i corsi e i workshop con i fogli di iscrizione. Crea fasce orarie, fissa un tetto massimo di posti e invia promemoria automatici per far sì che le tue sessioni siano piene e in orario.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

I clienti prenotano da soli gli appuntamenti 1:1 e i promemoria dimezzano i no-show.

MS

Maya S.

Coach del benessere

Ho riempito un corso di breathwork da 20 posti in un giorno utilizzando i fogli di iscrizione e Stripe.

JP

Jordan P.

Allenatore di mindfulness

I sondaggi di gruppo hanno reso indolore la programmazione di un workshop sul benessere aziendale per 50 persone.

AR

Alex R.

Coach del benessere sul posto di lavoro

Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per allenatori del benessere

Guide pratiche per ottimizzare la programmazione, riempire il tuo calendario e far crescere il tuo studio.

Wellness coach outdoor session

Crea un calendario di coaching sul benessere che si prenota da solo

Healthcare wellness coach client session

Riduci i no-show con promemoria intelligenti e pagamenti semplici per coach del benessere

Hands-on group workshop with instructor guidance

Gestisci corsi da tutto esaurito con i fogli di iscrizione e i pagamenti con Stripe

Domande frequenti

Posso offrire chiamate di scoperta, pacchetti e follow-up su un unico link?

Sì. Utilizza più tipi di sessione nella tua pagina di prenotazione e nelle sessioni 1:1 in modo che i clienti scelgano esattamente ciò di cui hanno bisogno.

Doodle si collega alle mie app di calendario e video?

Sì. Collega i calendari Google, Microsoft o Apple e lancia Zoom, Google Meet, Teams o Webex con un solo clic.

Come faccio a gestire le sessioni in co-hosting?

Utilizza il co-hosting in modo che una sessione venga prenotata solo quando tutti i calendari sono allineati: ideale per programmi congiunti con nutrizionisti o terapisti.

Le informazioni dei clienti sono sicure?

Sì. Viene condivisa solo la disponibilità. Le risposte dei clienti sono protette da un accesso basato sui permessi e dalla conformità ai requisiti SOC 2, GDPR e CCPA.

Posso impostare buffer, fusi orari e regole di cancellazione?

Sì. Aggiungi buffer di preparazione, rileva automaticamente i fusi orari e personalizza la cancellazione e la riprogrammazione per proteggere il tuo tempo.

Metti il tuo calendario di coaching con il pilota automatico

Nessun costo di installazione e prezzi flessibili per adattarsi a studi di qualsiasi dimensione.

Non è richiesta la carta di credito.