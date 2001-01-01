Programmazione semplice per i professionisti della medicina alternativa
Fiducioso per i fornitori di benessere di tutto il mondo
Riempi la tua agenda senza sforzo
I clienti prenotano i primi consulti, l'agopuntura, la coppettazione, il Reiki o il massaggio in pochi minuti. I buffer integrati ti danno il tempo di igienizzare le stanze e ripristinare l'energia.
Coordinarsi perfettamente con gli altri
Gestisci facilmente incontri 1:1, follow-up o co-trattamenti. La disponibilità in tempo reale, il rilevamento del fuso orario e le pagine di prenotazione co-ospitate consentono al tuo nutrizionista o al tuo medico di partecipare quando i calendari si allineano.
Costruisci fiducia con ogni prenotazione
Pagine di prenotazione curate, promemoria automatici e pagamenti anticipati rendono il tuo studio professionale. Solo la disponibilità viene condivisa: i dati dei clienti rimangono privati mentre Doodle invia automaticamente link a video e indicazioni stradali.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Caratteristiche che si adattano all'assistenza olistica
Tieni il tuo calendario sincronizzato
Collega i calendari Google, Microsoft o Apple. Doodle blocca gli orari di lavoro, aggiunge buffer e previene le doppie prenotazioni in modo che il flusso dei trattamenti rimanga tranquillo.
Lascia che i clienti prenotino con facilità
Condividi una pagina di prenotazione con opzioni di agopuntura, erbe o massaggi. I clienti vedono la disponibilità in tempo reale, vengono riconosciuti automaticamente i fusi orari e possono riprogrammare in qualsiasi momento senza dover chiamare.
Offri un'esperienza personalizzata
Marca le tue pagine di prenotazione con il tuo logo, i tuoi colori e il nome del tuo studio. Aggiungi domande di ammissione per conoscere gli obiettivi, le allergie o le controindicazioni, in modo che ogni seduta inizi in modo preparato.
Proteggi la privacy dei tuoi clienti
Viene condivisa solo la disponibilità. Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA, mantenendo la tua programmazione conforme senza memorizzare i dati personali.
Trova il momento migliore per il tuo team
Utilizza i sondaggi di gruppo per programmare le revisioni dei casi o le riunioni con i fornitori. Invita fino a 1000 partecipanti e conferma l'orario migliore in un click.
Gestisci sessioni di gruppo senza sforzo
Crea fogli di iscrizione per seminari di agopuntura, meditazione o detox. Imposta i limiti di posti, aggiungi sessioni e invia automaticamente le conferme.
Tieni il tuo calendario sincronizzato
Collega i calendari Google, Microsoft o Apple. Doodle blocca gli orari di lavoro, aggiunge buffer e previene le doppie prenotazioni in modo che il flusso dei trattamenti rimanga tranquillo.
Lascia che i clienti prenotino con facilità
Condividi una pagina di prenotazione con opzioni di agopuntura, erbe o massaggi. I clienti vedono la disponibilità in tempo reale, vengono riconosciuti automaticamente i fusi orari e possono riprogrammare in qualsiasi momento senza dover chiamare.
Offri un'esperienza personalizzata
Marca le tue pagine di prenotazione con il tuo logo, i tuoi colori e il nome del tuo studio. Aggiungi domande di ammissione per conoscere gli obiettivi, le allergie o le controindicazioni, in modo che ogni seduta inizi in modo preparato.
Proteggi la privacy dei tuoi clienti
Viene condivisa solo la disponibilità. Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA, mantenendo la tua programmazione conforme senza memorizzare i dati personali.
Trova il momento migliore per il tuo team
Utilizza i sondaggi di gruppo per programmare le revisioni dei casi o le riunioni con i fornitori. Invita fino a 1000 partecipanti e conferma l'orario migliore in un click.
Gestisci sessioni di gruppo senza sforzo
Crea fogli di iscrizione per seminari di agopuntura, meditazione o detox. Imposta i limiti di posti, aggiungi sessioni e invia automaticamente le conferme.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
I miei clienti prenotano l'agopuntura o la coppettazione online, io vengo pagato in anticipo e i promemoria dimezzano i no-show.
Il rilevamento del fuso orario di Doodle rende semplici i consulti erboristici virtuali e il co-hosting permette al mio ND di unirsi quando necessario.
I fogli di iscrizione hanno riempito i miei corsi di breathwork in un giorno e hanno mantenuto i gruppi perfettamente chiusi.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse per
il tuo studio
Domande frequenti
Come posso raccogliere informazioni sull'assunzione prima di una sessione?
Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione per individuare obiettivi, sintomi, allergie o controindicazioni in modo da preparare il trattamento.
Doodle funziona con il mio calendario e gli strumenti video?
Sì. Collega il calendario di Google, Microsoft o Apple e avvia automaticamente i collegamenti di Zoom, Google Meet, Teams o Webex.
Posso offrire servizi e prezzi diversi?
Sì. Crea tipi di sessione come consulto iniziale, follow-up, agopuntura o massaggio e raccogli i pagamenti durante la prenotazione con Stripe.
I dati dei clienti sono sicuri?
Solo la disponibilità viene condivisa. I dettagli del calendario e le risposte personali rimangono privati. Doodle è conforme alle norme GDPR, SOC 2 e CCPA ed evita di memorizzare informazioni personali.
Come gestisco i buffer, le cancellazioni e i tempi di viaggio?
Imposta buffer di preparazione, preavviso minimo e finestre di cancellazione. Aggiungi blocchi di tempo per gli spostamenti in modo che le visite mobili non si sovrappongano.