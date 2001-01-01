Crea un Doodle

Programmazione semplice per i professionisti della medicina alternativa

Basta con le telefonate. Condividi la disponibilità in tempo reale, aggiungi dei buffer per la preparazione e la creazione di grafici, invia promemoria e offri sessioni virtuali o di persona senza bisogno di doppie prenotazioni.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducioso per i fornitori di benessere di tutto il mondo

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Riempi la tua agenda senza sforzo

I clienti prenotano i primi consulti, l'agopuntura, la coppettazione, il Reiki o il massaggio in pochi minuti. I buffer integrati ti danno il tempo di igienizzare le stanze e ripristinare l'energia.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Coordinarsi perfettamente con gli altri

Gestisci facilmente incontri 1:1, follow-up o co-trattamenti. La disponibilità in tempo reale, il rilevamento del fuso orario e le pagine di prenotazione co-ospitate consentono al tuo nutrizionista o al tuo medico di partecipare quando i calendari si allineano.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Costruisci fiducia con ogni prenotazione

Pagine di prenotazione curate, promemoria automatici e pagamenti anticipati rendono il tuo studio professionale. Solo la disponibilità viene condivisa: i dati dei clienti rimangono privati mentre Doodle invia automaticamente link a video e indicazioni stradali.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Caratteristiche che si adattano all'assistenza olistica

Tieni il tuo calendario sincronizzato

Collega i calendari Google, Microsoft o Apple. Doodle blocca gli orari di lavoro, aggiunge buffer e previene le doppie prenotazioni in modo che il flusso dei trattamenti rimanga tranquillo.

Lascia che i clienti prenotino con facilità

Condividi una pagina di prenotazione con opzioni di agopuntura, erbe o massaggi. I clienti vedono la disponibilità in tempo reale, vengono riconosciuti automaticamente i fusi orari e possono riprogrammare in qualsiasi momento senza dover chiamare.

Offri un'esperienza personalizzata

Marca le tue pagine di prenotazione con il tuo logo, i tuoi colori e il nome del tuo studio. Aggiungi domande di ammissione per conoscere gli obiettivi, le allergie o le controindicazioni, in modo che ogni seduta inizi in modo preparato.

Proteggi la privacy dei tuoi clienti

Viene condivisa solo la disponibilità. Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA, mantenendo la tua programmazione conforme senza memorizzare i dati personali.

Trova il momento migliore per il tuo team

Utilizza i sondaggi di gruppo per programmare le revisioni dei casi o le riunioni con i fornitori. Invita fino a 1000 partecipanti e conferma l'orario migliore in un click.

Gestisci sessioni di gruppo senza sforzo

Crea fogli di iscrizione per seminari di agopuntura, meditazione o detox. Imposta i limiti di posti, aggiungi sessioni e invia automaticamente le conferme.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

I miei clienti prenotano l'agopuntura o la coppettazione online, io vengo pagato in anticipo e i promemoria dimezzano i no-show.

HL

Hana L.

Agopunturista con licenza

Il rilevamento del fuso orario di Doodle rende semplici i consulti erboristici virtuali e il co-hosting permette al mio ND di unirsi quando necessario.

MP

Marco P.

Erborista Clinico

I fogli di iscrizione hanno riempito i miei corsi di breathwork in un giorno e hanno mantenuto i gruppi perfettamente chiusi.

TW

Tasha W.

Professionista Integrativo

Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per il tuo studio

Scopri i consigli per semplificare la programmazione, ridurre i no-show e far crescere il tuo studio olistico con Doodle

Alternative medicine practitioner in a client session

Come i professionisti della medicina alternativa possono automatizzare le prenotazioni in pochi minuti

Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

Ridurre i no-show con promemoria e pagamenti per l'assistenza olistica

Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

Organizza velocemente corsi di gruppo: Fogli di iscrizione per i workshop sul benessere

Domande frequenti

Come posso raccogliere informazioni sull'assunzione prima di una sessione?

Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione per individuare obiettivi, sintomi, allergie o controindicazioni in modo da preparare il trattamento.

Doodle funziona con il mio calendario e gli strumenti video?

Sì. Collega il calendario di Google, Microsoft o Apple e avvia automaticamente i collegamenti di Zoom, Google Meet, Teams o Webex.

Posso offrire servizi e prezzi diversi?

Sì. Crea tipi di sessione come consulto iniziale, follow-up, agopuntura o massaggio e raccogli i pagamenti durante la prenotazione con Stripe.

I dati dei clienti sono sicuri?

Solo la disponibilità viene condivisa. I dettagli del calendario e le risposte personali rimangono privati. Doodle è conforme alle norme GDPR, SOC 2 e CCPA ed evita di memorizzare informazioni personali.

Come gestisco i buffer, le cancellazioni e i tempi di viaggio?

Imposta buffer di preparazione, preavviso minimo e finestre di cancellazione. Aggiungi blocchi di tempo per gli spostamenti in modo che le visite mobili non si sovrappongano.

Rendi la prenotazione semplice per ogni cliente

Gratis per iniziare - risparmia ore ogni settimana con la programmazione automatica.

Non è richiesta la carta di credito.