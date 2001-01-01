Crea un Doodle

Programmazione che permette ai tutor di insegnare di più

Smettila di destreggiarti tra messaggi, DM e fusi orari. Con Doodle puoi condividere un link, sincronizzare il tuo calendario e riempire le lezioni in fretta: niente tira e molla, niente presentazioni.

Affidato da tutor di scuole, centri e programmi di tutto il mondo

Smettila di cercare messaggi per prenotare le lezioni

Condividi una pagina di prenotazione in modo che gli studenti o i genitori scelgano un orario adatto. Doodle si sincronizza con il tuo calendario e gestisce buffer, riprogrammazioni e promemoria.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Esegui lezioni 1:1, piccoli gruppi e preparazione agli esami in base ai diversi fusi orari.

Offri orari prestabiliti, limita le fasce orarie, aggiungi link a video e permetti a Doodle di evitare doppie prenotazioni su calendari e sedi.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Appari lucido e riduci i no-show

Gli inviti, le conferme e i promemoria via SMS/email mantengono gli incontri puntuali. Genitori e studenti si prenotano senza account, sei tu a controllare le domande e le politiche di iscrizione.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Costruito per il modo in cui i tutor prenotano le lezioni

Collega Google, Apple o Microsoft

Blocca i tempi di viaggio, imposta dei buffer tra le sessioni e aggiungi Zoom, Teams o Webex con un solo clic, in modo che ogni lezione finisca nel tuo calendario.

Disponibilità in tempo reale

che rispetta i calendari scolastici, lavorativi e personali. Le viste settimanali o mensili, il rilevamento dei fusi orari e i limiti intelligenti impediscono l'overbooking.

Aggiungi il tuo logo, l'area tematica e le politiche per gli inviti

Invia automaticamente note di preparazione, materiali o link per i compiti a casa in modo che gli studenti arrivino pronti.

I dati degli studenti e dei genitori rimangono protetti

Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA, con controlli sulla minimizzazione dei dati e sui permessi per flussi di lavoro di tutoraggio conformi.

Usa i sondaggi di gruppo per trovare rapidamente un orario per il gruppo di studio

Offri alcune opzioni, fissa una scadenza e blocca la scelta finale. Ideale per sessioni di revisione, club o co-tutoraggio.

Pubblicare un foglio di iscrizione con posti limitati per ogni slot

Perfetto per le ore di ufficio, le simulazioni d'esame e i colloqui di prova. Le liste d'attesa e le conferme automatiche tengono tutto organizzato.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Doodle ha trasformato il ping-pong della mia casella di posta in un unico link. Ho recuperato più di 5 ore alla settimana e raddoppiato le sessioni prenotate.

MK

Maria K.

Tutor SAT

I genitori si prenotano da soli, i promemoria vengono inviati automaticamente e i fusi orari non sono più un problema.

DR

Daniel R.

Tutor di matematica online

I sondaggi di gruppo hanno riempito le mie sessioni di ripasso AP in pochi minuti. Ho semplicemente bloccato l'orario migliore e inviato il materiale.

PS

Priya S.

Tutor di biologia AP

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Programmazione del tutor suggerimenti e risorse

Idee fresche per gestire sessioni più fluide, ridurre i no-show e mantenere il tuo calendario pieno.

Domande frequenti

Come faccio a programmare lezioni ricorrenti?

Crea una pagina di prenotazione con disponibilità ricorrenti o duplica un modello di slot settimanale. Gli studenti scelgono gli orari e la pagina si sincronizza con il tuo calendario con i buffer.

Doodle può funzionare con il mio calendario e i miei strumenti video?

Sì. Collega i calendari Google, Apple o Microsoft e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Teams o Webex a ogni riunione.

I genitori possono prenotare per conto di uno studente?

Sì. Condividi il tuo link ovunque. Aggiungi le domande di ammissione per il nome dello studente, il voto o gli obiettivi in modo da essere preparato prima dell'incontro.

I dati degli studenti sono al sicuro?

Doodle è conforme al GDPR, al SOC 2 e al CCPA. Sei tu a controllare cosa viene raccolto, chi può prenotare e per quanto tempo i dati vengono conservati.

I miei orari cambiano ogni settimana. Doodle è in grado di gestirli?

Sì. Aggiorna la disponibilità in qualsiasi momento, imposta finestre di date specifiche, blocca i giorni di esame o metti in pausa le prenotazioni. La tua pagina riflette le modifiche istantaneamente.

Riempi il tuo calendario in pochi minuti

Inizia gratuitamente. Piani Pro a partire da $6,95/mese per automatizzare i promemoria, i buffer e i link ai video.

