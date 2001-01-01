Programmazione che permette ai tutor di insegnare di più
Affidato da tutor di scuole, centri e programmi di tutto il mondo
Smettila di cercare messaggi per prenotare le lezioni
Condividi una pagina di prenotazione in modo che gli studenti o i genitori scelgano un orario adatto. Doodle si sincronizza con il tuo calendario e gestisce buffer, riprogrammazioni e promemoria.
Esegui lezioni 1:1, piccoli gruppi e preparazione agli esami in base ai diversi fusi orari.
Offri orari prestabiliti, limita le fasce orarie, aggiungi link a video e permetti a Doodle di evitare doppie prenotazioni su calendari e sedi.
Appari lucido e riduci i no-show
Gli inviti, le conferme e i promemoria via SMS/email mantengono gli incontri puntuali. Genitori e studenti si prenotano senza account, sei tu a controllare le domande e le politiche di iscrizione.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Costruito per il modo in cui i tutor prenotano le lezioni
Collega Google, Apple o Microsoft
Blocca i tempi di viaggio, imposta dei buffer tra le sessioni e aggiungi Zoom, Teams o Webex con un solo clic, in modo che ogni lezione finisca nel tuo calendario.
Disponibilità in tempo reale
che rispetta i calendari scolastici, lavorativi e personali. Le viste settimanali o mensili, il rilevamento dei fusi orari e i limiti intelligenti impediscono l'overbooking.
Aggiungi il tuo logo, l'area tematica e le politiche per gli inviti
Invia automaticamente note di preparazione, materiali o link per i compiti a casa in modo che gli studenti arrivino pronti.
I dati degli studenti e dei genitori rimangono protetti
Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA, con controlli sulla minimizzazione dei dati e sui permessi per flussi di lavoro di tutoraggio conformi.
Usa i sondaggi di gruppo per trovare rapidamente un orario per il gruppo di studio
Offri alcune opzioni, fissa una scadenza e blocca la scelta finale. Ideale per sessioni di revisione, club o co-tutoraggio.
Pubblicare un foglio di iscrizione con posti limitati per ogni slot
Perfetto per le ore di ufficio, le simulazioni d'esame e i colloqui di prova. Le liste d'attesa e le conferme automatiche tengono tutto organizzato.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Doodle ha trasformato il ping-pong della mia casella di posta in un unico link. Ho recuperato più di 5 ore alla settimana e raddoppiato le sessioni prenotate.
I genitori si prenotano da soli, i promemoria vengono inviati automaticamente e i fusi orari non sono più un problema.
I sondaggi di gruppo hanno riempito le mie sessioni di ripasso AP in pochi minuti. Ho semplicemente bloccato l'orario migliore e inviato il materiale.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Programmazione del tutor
suggerimenti e risorse
Domande frequenti
Come faccio a programmare lezioni ricorrenti?
Crea una pagina di prenotazione con disponibilità ricorrenti o duplica un modello di slot settimanale. Gli studenti scelgono gli orari e la pagina si sincronizza con il tuo calendario con i buffer.
Doodle può funzionare con il mio calendario e i miei strumenti video?
Sì. Collega i calendari Google, Apple o Microsoft e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Teams o Webex a ogni riunione.
I genitori possono prenotare per conto di uno studente?
Sì. Condividi il tuo link ovunque. Aggiungi le domande di ammissione per il nome dello studente, il voto o gli obiettivi in modo da essere preparato prima dell'incontro.
I dati degli studenti sono al sicuro?
Doodle è conforme al GDPR, al SOC 2 e al CCPA. Sei tu a controllare cosa viene raccolto, chi può prenotare e per quanto tempo i dati vengono conservati.
I miei orari cambiano ogni settimana. Doodle è in grado di gestirli?
Sì. Aggiorna la disponibilità in qualsiasi momento, imposta finestre di date specifiche, blocca i giorni di esame o metti in pausa le prenotazioni. La tua pagina riflette le modifiche istantaneamente.