Programmazione intelligente per gli studenti

Salta il ping-pong delle e-mail. Prenota orari di ufficio, gruppi di studio e colloqui in pochi secondi. Sincronizza il tuo calendario, evita i conflitti, ricevi promemoria e presentati preparato.

Smetti di destreggiarti tra le lezioni, i laboratori, il lavoro e i club.

Condividi un link per prenotare orari di ricevimento, tutoraggio o consulenza. Doodle riempie automaticamente il tuo calendario in modo che tu possa dedicare tempo allo studio e non alla programmazione.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordina velocemente i progetti di gruppo

Fai un sondaggio tra i tuoi compagni di classe in base al fuso orario, blocca l'orario migliore e aggiungi automaticamente i link ai video. Nessuna chat di gruppo da gestire, nessuna doppia prenotazione.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Sii preparato e non sbagliare mai

Le conferme e i promemoria automatici, i buffer prima delle riunioni e i blocchi del calendario ti rendono credibile per i professori, i reclutatori e i compagni di squadra.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Costruito per il modo in cui gli studenti pianificano e si incontrano

Evita le sovrapposizioni tra lezioni, lavoro e riunioni.

Collega i calendari scolastici e personali (Google, Apple, Microsoft) e lancia Zoom, Teams o Webex con un solo clic.

Vedi il tempo libero all'istante

durante le settimane più impegnative, gli esami finali o i tirocini. Doodle rispetta i fusi orari e i blocchi delle lezioni per evitare sorprese alle 8 del mattino e conflitti dell'ultimo minuto.

Invia link di prenotazione lucidi

per i professori o i reclutatori. Aggiungi una foto, l'importanza e le note in modo che ogni incontro abbia un contesto e delle aspettative prima di iniziare.

I tuoi dati rimangono privati

Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA e tu controlli cosa condividono gli invitati. Nessun indirizzo e-mail venduto, nessuna sorpresa di spam.

Scegli un orario di gruppo di studio veloce

Condividi un sondaggio di gruppo, imposta una scadenza, limita le scelte e blocca il risultato. Doodle invia gli aggiornamenti in modo che tutti possano vedere.

Gestisci i laboratori, le ore di tutoraggio, la presentazione dei club o i colloqui di prova.

Crea fogli di iscrizione con posti limitati e buffer in modo che le persone si servano da sole senza fogli di calcolo.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Ho prenotato orari di ufficio e sessioni di studio in pochi minuti. Nessuna chat di gruppo, solo un link che funziona.

Colloqui con i reclutatori, riunioni di club, ripetizioni. Con Doodle il mio calendario è sempre in ordine e non ho mai fatto una doppia prenotazione.

Il nostro team remoto di capstone ha scelto gli orari in 3 fusi orari senza alcun caos.

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per Studenti

Rimani all'erta con i consigli per la programmazione, le riunioni e la produttività, pensati per gli studenti.

Domande frequenti

Posso gestire gli orari di ufficio e i gruppi di studio con un unico link?

Sì. Crea una pagina di prenotazione una volta sola, condividila ovunque e Doodle gestirà automaticamente disponibilità, conferme e promemoria.

Doodle funziona con i calendari scolastici e personali?

Sì, collega Google, Apple o Microsoft. Doodle controlla entrambi i calendari per evitare conflitti e aggiunge automaticamente le riunioni.

Come si fa a trovare un orario per un team di progetto con diversi fusi orari?

Avvia un sondaggio di gruppo, proponi delle opzioni, fissa una scadenza e blocca la scelta migliore. Tutti vengono aggiornati.

I miei dati sono al sicuro e gli invitati avranno bisogno di un account?

Doodle è conforme alle norme GDPR, SOC 2 e CCPA. Sei tu a controllare quali informazioni vengono raccolte. Gli invitati possono prenotare anche senza un account.

I miei impegni cambiano ogni settimana. Doodle è in grado di tenere il passo?

Sì. Aggiorna la disponibilità in qualsiasi momento, imposta dei buffer, limita gli slot durante gli esami o sospendi la prenotazione per le pause.

