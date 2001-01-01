Programmazione intelligente per gli studenti
Fiducia da parte degli studenti delle migliori università e programmi
Smetti di destreggiarti tra le lezioni, i laboratori, il lavoro e i club.
Condividi un link per prenotare orari di ricevimento, tutoraggio o consulenza. Doodle riempie automaticamente il tuo calendario in modo che tu possa dedicare tempo allo studio e non alla programmazione.
Coordina velocemente i progetti di gruppo
Fai un sondaggio tra i tuoi compagni di classe in base al fuso orario, blocca l'orario migliore e aggiungi automaticamente i link ai video. Nessuna chat di gruppo da gestire, nessuna doppia prenotazione.
Sii preparato e non sbagliare mai
Le conferme e i promemoria automatici, i buffer prima delle riunioni e i blocchi del calendario ti rendono credibile per i professori, i reclutatori e i compagni di squadra.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Costruito per il modo in cui gli studenti pianificano e si incontrano
Evita le sovrapposizioni tra lezioni, lavoro e riunioni.
Collega i calendari scolastici e personali (Google, Apple, Microsoft) e lancia Zoom, Teams o Webex con un solo clic.
Vedi il tempo libero all'istante
durante le settimane più impegnative, gli esami finali o i tirocini. Doodle rispetta i fusi orari e i blocchi delle lezioni per evitare sorprese alle 8 del mattino e conflitti dell'ultimo minuto.
Invia link di prenotazione lucidi
per i professori o i reclutatori. Aggiungi una foto, l'importanza e le note in modo che ogni incontro abbia un contesto e delle aspettative prima di iniziare.
I tuoi dati rimangono privati
Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA e tu controlli cosa condividono gli invitati. Nessun indirizzo e-mail venduto, nessuna sorpresa di spam.
Scegli un orario di gruppo di studio veloce
Condividi un sondaggio di gruppo, imposta una scadenza, limita le scelte e blocca il risultato. Doodle invia gli aggiornamenti in modo che tutti possano vedere.
Gestisci i laboratori, le ore di tutoraggio, la presentazione dei club o i colloqui di prova.
Crea fogli di iscrizione con posti limitati e buffer in modo che le persone si servano da sole senza fogli di calcolo.
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Ho prenotato orari di ufficio e sessioni di studio in pochi minuti. Nessuna chat di gruppo, solo un link che funziona.
Colloqui con i reclutatori, riunioni di club, ripetizioni. Con Doodle il mio calendario è sempre in ordine e non ho mai fatto una doppia prenotazione.
Il nostro team remoto di capstone ha scelto gli orari in 3 fusi orari senza alcun caos.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Domande frequenti
Posso gestire gli orari di ufficio e i gruppi di studio con un unico link?
Sì. Crea una pagina di prenotazione una volta sola, condividila ovunque e Doodle gestirà automaticamente disponibilità, conferme e promemoria.
Doodle funziona con i calendari scolastici e personali?
Sì, collega Google, Apple o Microsoft. Doodle controlla entrambi i calendari per evitare conflitti e aggiunge automaticamente le riunioni.
Come si fa a trovare un orario per un team di progetto con diversi fusi orari?
Avvia un sondaggio di gruppo, proponi delle opzioni, fissa una scadenza e blocca la scelta migliore. Tutti vengono aggiornati.
I miei dati sono al sicuro e gli invitati avranno bisogno di un account?
Doodle è conforme alle norme GDPR, SOC 2 e CCPA. Sei tu a controllare quali informazioni vengono raccolte. Gli invitati possono prenotare anche senza un account.
I miei impegni cambiano ogni settimana. Doodle è in grado di tenere il passo?
Sì. Aggiorna la disponibilità in qualsiasi momento, imposta dei buffer, limita gli slot durante gli esami o sospendi la prenotazione per le pause.